İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef almıştı! Ekrem İmamoğlu bu kez "tehditten" hakim karşısında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmasına neden olan devasa yolsuzluk soruşturmasının gölgesinde bu kez tehdit soruşturmasıyla gündemde...
Yapılan ihale yolsuzlukları, rüşvet trafiği, tehditler ve usulsüz ödemeler yoluyla kamu kaynaklarının 560 milyar TL'lik bir zarara uğratıldığı iddia edilen Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırılmadan yaklaşık 2 ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedefe koymuştu.
Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk kapsamında gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri
AKIN GÜRLEK'İ HEDEF ALDI AİLESİ ÜZERİNDEN TEHDİT SAVURDU
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında başlatılan bir soruşturmaya ilişkin 20 Ocak'ta konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i evlatları üzerinden tehdit etti.
"EVLATLARINI KİMSE EVDEN ALMASIN..."
İmamoğlu, "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun sözüm ona... 7-8 tane polisle evine yine baskın yapıyorsun... Neymiş bizim gözümüzü korkutmakmış amacın senin milletin gözünü korkutmak. Biz var ya senin evlatlarının bile bu muamelelerden kurtarmak için sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız bunu unutma! Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına biri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe kimse evden almasın..." ifadeleriyle Akın Gürlek ve ailesini hedef aldı.
YARGILAMA BAŞLADI
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla yargılanmaya başlandı.
Ekrem İmamoğlu Silivri cezaevine götürülürken
DURUŞMA SİLİVRİ'DE
İlk duruşmanın Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda, saat 10.00'da başladı.
Duruşma öncesi Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi çevresinde güvenlik önlemi alındı. Önlemler çerçevesinde jandarma köpekleri de hazır bekletilirken, araç girişleri kontrollü olarak sağlandı. Duruşma salonunun karşısındaki alanda beklemelere izin verilmediği öğrenildi.
KAÇ YIL HAPİS İSTENİYOR?
Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, tehdit ve terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
İDDİANAMEDE NELER VAR?
Ekrem İmamoğlu hakkında, Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmasının ardından "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer aldı.