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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef almıştı! Ekrem İmamoğlu bu kez "tehditten" hakim karşısında

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu kez tehdit suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ve ailesini hedef alan sözleri nedeniyle hakkında 7 yıl 4 aya kadar hapis istenen İmamoğlu’nun, kamu görevlisine hakaret, tehdit ve terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek suçlarından yargılanmasına Silivri’de gerçekleşecek. Söz konusu iddianamede, siyasi yasak talebi de yer alıyor...

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 09:52 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 10:59
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i hedef almıştı! Ekrem İmamoğlu bu kez tehditten hakim karşısında

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmasına neden olan devasa yolsuzluk soruşturmasının gölgesinde bu kez tehdit soruşturmasıyla gündemde...

Yapılan ihale yolsuzlukları, rüşvet trafiği, tehditler ve usulsüz ödemeler yoluyla kamu kaynaklarının 560 milyar TL'lik bir zarara uğratıldığı iddia edilen Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırılmadan yaklaşık 2 ay önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedefe koymuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk kapsamında gözaltına alınmadan önceki son görüntüleriEkrem İmamoğlu'nun yolsuzluk kapsamında gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri

AKIN GÜRLEK'İ HEDEF ALDI AİLESİ ÜZERİNDEN TEHDİT SAVURDU
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında başlatılan bir soruşturmaya ilişkin 20 Ocak'ta konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i evlatları üzerinden tehdit etti.

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"EVLATLARINI KİMSE EVDEN ALMASIN..."
İmamoğlu, "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun sözüm ona... 7-8 tane polisle evine yine baskın yapıyorsun... Neymiş bizim gözümüzü korkutmakmış amacın senin milletin gözünü korkutmak. Biz var ya senin evlatlarının bile bu muamelelerden kurtarmak için sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız bunu unutma! Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına biri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe kimse evden almasın..." ifadeleriyle Akın Gürlek ve ailesini hedef aldı.

YARGILAMA BAŞLADI
Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla yargılanmaya başlandı.

Ekrem İmamoğlu Silivri cezaevine götürülürkenEkrem İmamoğlu Silivri cezaevine götürülürken

DURUŞMA SİLİVRİ'DE
İlk duruşmanın Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda, saat 10.00'da başladı.

Duruşma öncesi Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi çevresinde güvenlik önlemi alındı. Önlemler çerçevesinde jandarma köpekleri de hazır bekletilirken, araç girişleri kontrollü olarak sağlandı. Duruşma salonunun karşısındaki alanda beklemelere izin verilmediği öğrenildi.

KAÇ YIL HAPİS İSTENİYOR?
Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu'nun kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, tehdit ve terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İDDİANAMEDE NELER VAR?
Ekrem İmamoğlu hakkında, Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmasının ardından "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik kullandığı ifadelerde suç içerikli ifadeler olduğunun tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Halen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yapan Akın Gürlek'in geçmişte de terör suçlarına bakmakla görevli ağır ceza mahkemelerinde başkanlık, sulh ceza hakimliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulunduğu anımsatılan iddianamede, Gürlek'in görev yaptığı dönemlerde ve halen terör örgütü DHKP/C başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerince hedef haline getirildiğinin bilindiği kaydedildi.

Gürlek'in terör örgütlerinin çeşitli basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında açık kimlik bilgileri ve fotoğrafının yayımlanarak tehdit edildiğine dikkati çekilen iddianamede, İmamoğlu'nun söz konusu konuşmasıyla Gürlek'i hedef göstererek, "terörle mücadelede yer almış kişileri hedef gösterme" suçunu işlediği ifade edildi.

İddianamede, İmamoğlu'nun aleni şekilde kullandığı söylemlerin, kamu görevini sürdüren mağdur Akın Gürlek'i küçük düşürmeye yönelik ve küçültücü ifade niteliğinde olduğu vurgulandı. Söz konusu ifadenin düşünceyi açıklama sınırlarını aştığı, suça konu ibare ve konuşmanın da ayrıca bir bütün halinde kişinin saygınlığına zarar vermeyi amaçladığı ve görüş açıklama niteliğinde bulunmadığı, eylemin ifade hürriyeti bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

İmamoğlu'nun konuşmasında Başsavcı Gürlek ve aile yakınlarının hedef alındığı, zarara veya kötülüğe uğratılacağını içeren ifadeler kullanıldığı aktarılan iddianamede, "Fiilin mağdur üzerinde korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olduğu, bu haliyle şüphelinin tehdit suçunu işlediği anlaşılmıştır." değerlendirmesi yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

MEMURİYET HİZMETLERİNDEN YOKSUN BIRAKILMASI TALEBİ
İddianamede, İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında ise mahkemelerde bilirkişi olarak görevli kişilerden birini, görevli tek bilirkişi gibi göstererek gerçeğe aykırı şekilde soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstererek ve bu amaçla ismini de açıklayarak "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs etmek" suçunu işlediği tespitine ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

İki olay bir arada değerlendirildiğinde Ekrem İmamoğlu'nun görevinin getirdiği konumu ve nüfuzunu basın önünde aleni olacak şekilde kullanarak yargı organları ve mensupları üzerinde baskı oluşturmayı ve mensubu olduğu parti lehine etkilemeyi amaçladığının değerlendirildiği ifade edildi.

7 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTENİYOR
İddianamede, İmamoğlu'nun "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret", "tehdit" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

SİYASİ YASAK TALEBİ
İmamoğlu hakkında ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak, 'sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin uygulanması talep edildi.

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