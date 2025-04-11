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Bakan Hakan Fidan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda BM'ye Gazze tepkisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Küresel sistemin Gazze'de alarm verdiğini belirten Fidan, "BM Güvenlik Konseyi Gazze’deki katliam karşısında sessiz kalmıştır." dedi.

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Giriş Tarihi :11 Nisan 2025 , 15:44 Güncelleme Tarihi :11 Nisan 2025 , 16:05
Bakan Hakan Fidan’dan Antalya Diplomasi Forumu’nda BM’ye Gazze tepkisi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4. Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni'nde konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan BM'ye Gazze tepkisi


Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçmişte yıllar süren bilgi bugün saniyeler içinde dünyanın öbür ucuna ulaştırabildiğimiz bir mesaj, veriye dönüştürülmüş durumda. Bilginin yolculuğu gibi hızla yayılan bir şey daha var. O da uluslararası krizler ve mücadeleler. Siber saldırılar, enerji güvenliği ve ticaret savaşları. Bunların her biri artık küresel güvenlik kadar diplomatik zekanın konusu haline gelmiş durumdalar.

Silahlanma yarışı maalesef yeniden başlamıştır. Bu ortamda küresel yönetişimde yaşanan aşınma en önemli sınamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası sisteme en büyük tehdit ise kuralsızlığın, başına buyrukluğun hakim olduğu karanlık bir gelecektir. Aklı selim ve adalete dayalı gerçekçi politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır.

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de ateşkes sağlanmalı

GAZZE'DEKİ KATLİAM KARŞISINDA SESSİZ KALMIŞTIR"
Bu sayede daha adil bir dünya inşa edilebilecektir. Bu hedef yalnızca söylemlerle değil uluslararası kuruluşların bu ilke ile yeniden şekillendirmesi ile mümkün olacaktır. BM Güvenlik Konseyi Gazze'deki katliam karşısında sessiz kalmıştır.

"TÜRKİYE ÇÖZÜMÜN MERKEZİNDE DURAN BİR ÜLKEDİR"
Dünya sisteminin merkezinde güç değil hak hakim olmaktadır. Türkiye krizlerin tam kalbinde ama çözümün de merkezinde duran bir ülkedir. Bugün Türkiye Gazze için sesini yükselten, Ukrayna için barış çağrısı yapan bir aktördür.

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