Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına ilişkin yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın akabinde 13 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne getirildi.
(Sosyal medya)
Öztürk Emiroğlu kimdir?
1965 yılında Ardahan'ın Posof ilçesinde doğdu. İlkokulu Posof'ta, ortaokulu Tekirdağ'da, liseyi Ardahan'da okudu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. 1993'te Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. 1999'da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yeni Türk Edebiyatı alanında doktorasını tamamladı.
1990-1993 yılları arasında Adana ve Kayseri'de öğretmenlik yaptı. 1993-2000'de Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili Bölümü'nde okutman olarak görev yaptı. 1997'den beri Varşova Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü Türkoloji Bölümü'nde görev yapmaktadır.
Yeni Türk Edebiyatı alanında yayımlanmış eserleri vardır.
(Resmi Gazete)
Bazı dergilerde makaleleri, röportajları ve öyküleri yayımlandı. Radyo oyunları ve tiyatro metinleri de yazmaktadır. Süreli yayın edebiyat ilişkisi, edebiyat politika ilişkisi, edebiyat toplulukları ile çocuk edebiyatı alanında da çalışmaları devam etmektedir. Emiroğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.