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Öztürk Emiroğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? 2025 Resmi Gazete rektör atamaları

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına ilişkin yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın akabinde 13 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne getirildi. Peki Öztürk Emiroğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Öztürk Emiroğlu'nun biyografisi...

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 10:00 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 10:00
Öztürk Emiroğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? 2025 Resmi Gazete rektör atamaları

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Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına ilişkin yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın akabinde 13 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne getirildi.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Öztürk Emiroğlu kimdir?

1965 yılında Ardahan'ın Posof ilçesinde doğdu. İlkokulu Posof'ta, ortaokulu Tekirdağ'da, liseyi Ardahan'da okudu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. 1993'te Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. 1999'da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Yeni Türk Edebiyatı alanında doktorasını tamamladı.

1990-1993 yılları arasında Adana ve Kayseri'de öğretmenlik yaptı. 1993-2000'de Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili Bölümü'nde okutman olarak görev yaptı. 1997'den beri Varşova Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü Türkoloji Bölümü'nde görev yapmaktadır.
Yeni Türk Edebiyatı alanında yayımlanmış eserleri vardır.

(Resmi Gazete)(Resmi Gazete)

Bazı dergilerde makaleleri, röportajları ve öyküleri yayımlandı. Radyo oyunları ve tiyatro metinleri de yazmaktadır. Süreli yayın edebiyat ilişkisi, edebiyat politika ilişkisi, edebiyat toplulukları ile çocuk edebiyatı alanında da çalışmaları devam etmektedir. Emiroğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.

AAAA

Hangi üniversiteye kim atandı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına yönelik yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre,

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhami Gülçin, Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Aydın, Batman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İdris Demir, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Burak Küntay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Koç, Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Oktay Yıldız, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Gençcelep, Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rengin Ak, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zekeriya Akman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turgay Uzun, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmud Güngör atandı. YÖK üyeliğine ise Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel atandı.

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