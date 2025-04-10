1990-1993 yılları arasında Adana ve Kayseri'de öğretmenlik yaptı. 1993-2000'de Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Dili Bölümü'nde okutman olarak görev yaptı. 1997'den beri Varşova Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü Türkoloji Bölümü'nde görev yapmaktadır. Yeni Türk Edebiyatı alanında yayımlanmış eserleri vardır.

(Resmi Gazete)

Bazı dergilerde makaleleri, röportajları ve öyküleri yayımlandı. Radyo oyunları ve tiyatro metinleri de yazmaktadır. Süreli yayın edebiyat ilişkisi, edebiyat politika ilişkisi, edebiyat toplulukları ile çocuk edebiyatı alanında da çalışmaları devam etmektedir. Emiroğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.