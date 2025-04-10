Özgür Özel’in promter ile imtihanı! Bozulunca ne yapacağını şaşırdı

Günlerce partilileri Saraçhane'de toplayan Özel dün de CHP, "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan için Şişli'de bir miting düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'daki yolsuzluk ve terör operasyonlarının ardından sokakları karıştırmak için harekete geçti.

Özel, yine skandala imza atarak "Cunta" ifadeleriyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı konuşmada rezil oldu.

Özgür Özel ne konuşacağını unuttu

PROMTER BOZULUNCA DONDU KALDI: NE ANLATIYORDUM BEN

Konuşma metninin aktarıldığı prompter cihazının arızalanmasıyla Özel bir süre sessiz kaldı.

Ne söyleyeceğini unutan CHP lideri Özel, "Son söz, son söz... Ne anlatıyordum ben?" diyerek konuşmasına toparlamaya çalıştı.

Bu anlar sosyal medyada dalga konusu oldu.