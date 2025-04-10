SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 118 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 118 kişinin tutuklandığını açıkladı. Söz konusu operasyonlar sonucu çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 08:23 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 08:23
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 118 tutuklama

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye genelinde huzur ve güvenlik için operasyonlar yapılmaya devam ediyor.

Güvenlik güçleri suça ve suçlulara göz açtırmıyor...

Bu kapsamda da yeni bir operasyon için, 27 ilde düğmeye basıldı.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından 27 ilde "Siber Suç ve Suçlulara" yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 237 şüpheli yakalandı Şüphelilerden; 118'i tutuklandı. 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildi" diyerek duyurdu ve şöyle devam etti:

"YASA DIŞI BAHİS, ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ"

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımından ekran görüntüsü (X)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımından ekran görüntüsü (X)

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Karabük, Ankara, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Bayburt, Zonguldak, Sivas, Bolu, Adana, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Kırşehir, Kayseri, Tekirdağ, Kütahya, Bingöl, Hatay, Tokat, Çanakkale, Erzurum, Mersin, Antalya, Kocaeli, Nevşehir ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, Yasa dışı bahis, Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, Nitelikli hırsızlık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

"ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU"

Operasyonlar sonucu çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında.

Siber Suçlar ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam ediyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Diplomasinin merkezi Türkiye! Rusya ve ABD heyetlerinin görüşmesinde ikinci tur! Bugün İstanbul yarın Antalya
Murat Ongun’dan çocukluk arkadaşına kıyak! Sıfırdan milyoner olmuş! İfadesindeki çelişki ortaya çıktı
Takas Bank
Meteoroloji’den 31 ile sarı ve turuncu kod: Fırtına, kar, hortum, yıldırım! Göz gözü görmeyecek | Hakkari, Van, Kayseri...
Ankara’da maden ocağında göçük! Çok sayıda yaralı var
CHP’nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK’ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı
Türk Telekom
Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var?
Bakan Bolat: Ticaret savaşları harekete geçirdi! ABD pazarında yeni fırsatlar
Bakan Fidan’dan net mesaj: ABD Netanyahu’ya ayar vermeli! Şartımız Gazze
CANLI | Ticaret savaşında kararı üretim krizi mi değiştirdi? Trump’tan yeni hamle: Çin dahil herkesle anlaşma yapmaya hazırız
10 ayrı kurula 140 isim | Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri belli oldu! Karar Resmi Gazete’de
Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek! Saat belli oldu
Başkan Erdoğan’dan resmi törenle karşılama: Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto Ankara’da
CHP’li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’a ev hapsi ile tahliye kararı
PKK havanda su dövüyor! Elebaşı Helin Ümit’ten yine İmralı bahanesi: Kongreyi toplarız ama fesih kararı çıkmaz, kimse bizi durduramaz
Fransa’da yolsuzluk operasyonu! Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltında: Ekrem İmamoğlu paylaşımı ortaya çıktı
Fenerbahçe’ye süper golcü!
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray yolunda!