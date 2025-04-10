27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 118 tutuklama

Türkiye genelinde huzur ve güvenlik için operasyonlar yapılmaya devam ediyor.

Güvenlik güçleri suça ve suçlulara göz açtırmıyor...

Bu kapsamda da yeni bir operasyon için, 27 ilde düğmeye basıldı.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından 27 ilde "Siber Suç ve Suçlulara" yönelik düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 237 şüpheli yakalandı Şüphelilerden; 118'i tutuklandı. 34'ü hakkında adli kontrol kararı verildi" diyerek duyurdu ve şöyle devam etti:

"YASA DIŞI BAHİS, ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ"

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımından ekran görüntüsü (X)

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; Karabük, Ankara, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Bayburt, Zonguldak, Sivas, Bolu, Adana, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Kırşehir, Kayseri, Tekirdağ, Kütahya, Bingöl, Hatay, Tokat, Çanakkale, Erzurum, Mersin, Antalya, Kocaeli, Nevşehir ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, Yasa dışı bahis, Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, Nitelikli hırsızlık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

"ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU"

Operasyonlar sonucu çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamız ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında.

Siber Suçlar ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam ediyor.