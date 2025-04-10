10 ayrı kurula 140 isim | Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri belli oldu! Karar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına yönelik yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda,Yüksek Öğretim Kurulu üyeliğine İbrahim Şener seçildi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı. Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi'ne Cevdet Vural atandı. Orhan Gencebay Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeliğine atandı. İşte isim isim tam liste...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 01:19Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 01:29