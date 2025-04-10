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Göksel Aşan aslen nereli, kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Göksel Aşan biyografisi ve kariyeri

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı. Gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Göksel Aşan'ın biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki Göksel Aşan aslen nereli, kimdir, kaç yaşında?

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 09:21 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 09:28
Göksel Aşan aslen nereli, kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Göksel Aşan biyografisi ve kariyeri

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Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına ilişkin yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı. Göksel Aşan hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte kariyerine ve biyografisine ilişkin detaylar...

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Göksel Aşan kimdir?

Prof. Dr. Göksel Aşan 24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde 1987 yılında tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimini 1991 yılında tamamladı. Doktora eğitimini, 1991-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde Kamu Maliyesi alanında tamamladı.

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1988-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2008 yılında Doçent olan Göksel Aşan, 2017 yılında ise Prof. Dr. unvanını aldı.

Resmi GazeteResmi Gazete

Uzun yıllar İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde çeşitli görevlerde bulunan Göksel Aşan, Temmuz 2018'de İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına atandı.

Göksel Aşan son olarak Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına ilişkin yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atandı.

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