Göksel Aşan aslen nereli, kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Göksel Aşan biyografisi ve kariyeri

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına ilişkin yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı. Göksel Aşan hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte kariyerine ve biyografisine ilişkin detaylar...

AA

1988-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2008 yılında Doçent olan Göksel Aşan, 2017 yılında ise Prof. Dr. unvanını aldı.