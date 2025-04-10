Göksel Aşan aslen nereli, kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Göksel Aşan biyografisi ve kariyeri

Cumhurbaşkanlığı politika kurullarına ilişkin yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı. Göksel Aşan hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte kariyerine ve biyografisine ilişkin detaylar...
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Göksel Aşan kimdir?
Prof. Dr. Göksel Aşan 24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde 1987 yılında tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimini 1991 yılında tamamladı. Doktora eğitimini, 1991-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde Kamu Maliyesi alanında tamamladı.
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1988-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2008 yılında Doçent olan Göksel Aşan, 2017 yılında ise Prof. Dr. unvanını aldı.