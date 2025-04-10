Diplomasinin merkezi Türkiye! Rusya ve ABD heyetlerinin görüşmesinde ikinci tur! Bugün İstanbul yarın Antalya

Tüm dünyada bölgesel çatışmalar ve küresel güç rekabeti yeni boyutlar kazanırken, Türkiye diplomasinin kalbinin attığı bir ülke olarak adından söz ettiriyor.

ABD ve Rusya arasında büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine yürütülen görüşme için Rus heyeti saat 09.50'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında, Şubat 2025, Takvim Fotoğraf Arşivi

RUSYA VE ABD HEYETLERİ İSTANBUL'DA BULUŞUYOR

Bu kapsamda Rusya ve ABD heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere 27 Şubat'ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında bir görülme gerçekleştirdi.

Arnavutköy'deki görüşme yaklaşık 6,5 saat sürdü.

Türkiye, hem barışa katkı sağlama hem de görüşmelere ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını sürdürmeye devam ediyor. Heyetlerin bugün İstanbul'da ikinci tur için bir araya gelecekleri bildirildi.