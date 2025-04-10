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Diplomasinin merkezi Türkiye! Rusya ve ABD heyetlerinin görüşmesinde ikinci tur! Bugün İstanbul yarın Antalya

Türkiye, diplomasi merkezi haline geldi. Rusya ve ABD heyetlerinin bugün İstanbul'da bir araya geleceği bildirildi. Rus heyetine Aleksandr Darçiyev'in, ABD heyetine ise Sonata Coulter'in liderlik yapacağı görüşmede iki ülkenin diplomatik konularının ele alınacağı öğrenildi. Öte yandan yarın başlayacak olan Antalya Diplomasi Formu'na (ADF) Suriye lideri Şara, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Macaristan Başbakanı Orban katılacak.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 07:39 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 08:09
Diplomasinin merkezi Türkiye! Rusya ve ABD heyetlerinin görüşmesinde ikinci tur! Bugün İstanbul yarın Antalya

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası krizlerde oynadığı arabulucu rolü, Türkiye'yi sorunların çözümünde "anahtar ülke" konumuna getirmiş durumda.

Tüm dünyada bölgesel çatışmalar ve küresel güç rekabeti yeni boyutlar kazanırken, Türkiye diplomasinin kalbinin attığı bir ülke olarak adından söz ettiriyor.

ABD ve Rusya arasında büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine yürütülen görüşme için Rus heyeti saat 09.50'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında, Şubat 2025, Takvim Fotoğraf ArşiviABD ve Rusya arasında büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine yürütülen görüşme için Rus heyeti saat 09.50'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında, Şubat 2025, Takvim Fotoğraf Arşivi

RUSYA VE ABD HEYETLERİ İSTANBUL'DA BULUŞUYOR
Bu kapsamda Rusya ve ABD heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere 27 Şubat'ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında bir görülme gerçekleştirdi.

Arnavutköy'deki görüşme yaklaşık 6,5 saat sürdü.

Türkiye, hem barışa katkı sağlama hem de görüşmelere ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını sürdürmeye devam ediyor. Heyetlerin bugün İstanbul'da ikinci tur için bir araya gelecekleri bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. (AA)Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. (AA)

Rus heyetine Aleksandr Darçiyev'in, ABD heyetine ise Sonata Coulter'in liderlik yapacağı görüşmede iki ülkenin diplomatik konularının ele alınacağı öğrenildi.

Konuya ilişkin konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları temsilcilerinin de görüşmede yer alacağını belirtti.

Sözcü Zaharova, "Toplantı iki ülkenin diplomatik faaliyetlerini zorlaştıran engellerin kaldırılmasına yönelik yapılacak." ifadelerini kullandı.

Antalya Diplomasi Formu 11 Nisan tarihinde başlayacak. (AA) Antalya Diplomasi Formu 11 Nisan tarihinde başlayacak. (AA)

Toplantının Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunda yapılacağı belirtildi.

Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 11 Nisan tarihinde Antalya Diplomasi Formu'na katılacağını da açıkladı. Forumda Lavrov'un konuşma ve yabancı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacağı bilgisini paylaşan Zaharova, "İkili görüşmelerde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya, Karadeniz bölgelerinde durum ve bazı devletlerle ilişkilerdeki güncel konuların ele alınması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (AA)Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan. (AA)

ÇOK SAYIDA LİDER KATILACAK

11 Nisan'da başlayacak olan Antalya Diplomasi Formu'na (ADF) Suriye lideri Şara, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Macaristan Başbakanı Orban katılacak.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Şara'nın ziyaretini "Pek çok devlet, hükümet başkanı, dışişleri bakanı ve dış politika uzmanı da Antalya Diplomasi Forumu'nda bulunacaklar. Çarşamba geliyor ama törenler ve görüşmeler perşembe günü. Endonezya Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Cuma günü de Sayın Şara'nın gelişi de dahil olmak üzere Antalya Diplomasi Forumu için pek çok misafir olacak Türkiye'de." sözleriyle duyurmuştu.

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