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ABD ve Rus heyetleri İstanbul’da masaya oturdu! Abu Dabi’de esir takası yapıldı

Rusya ve ABD heyetleri İstanbul’da masaya otururken Washington ve Moskova Abu Dabi’de bir esir takası daha yaptı. Rusya'da 12 yıl hapis cezası çeken bir Rus-Amerikan vatandaşının avukatı, Moskova ile Washington arasında gerçekleşen tutuklu takası sonucunda serbest bırakıldığını söyledi.

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Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 12:22 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 12:22
ABD ve Rus heyetleri İstanbul’da masaya oturdu! Abu Dabi’de esir takası yapıldı

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Rusya ve ABD heyetleri İstanbul'da masaya otururken Washington ve Moskova Abu Dabi'de bir esir takası daha yaptı.

ABU DABİ'DE ESİR TAKASI

Moskova'nın, Ukrayna ordusunu destekleyen bir yardım kuruluşuna yaptığı bağışlar nedeniyle hapse atılan ABD-Rusya çifte vatandaşı Ksenia Karelina'yı serbest bıraktığı bildirilirken, Washington'ın hassas mikroelektronik ihraç ettiği iddiasıyla tutuklanan Alman-Rus vatandaşı Arthur Petrov'u serbest bıraktığı bildirildi. Karelina'nın avukatı, serbest bırakıldığını RIA Novosti'ye doğruladı.

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