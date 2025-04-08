Kremlin duyurdu! Merkez İstanbul arabulucu Türkiye: ABD ile müzakere

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile İstanbul'da 10 Nisan'da yapılacağı belirtilen müzakerelerde, Rus tarafının Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edileceğini bildirdi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya ve ABD heyetleri arasında İstanbul'da 10 Nisan'da yapılacağı belirtilen görüşmelerle ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Tarafımız, Dışişleri Bakanlığı düzeyinde temsil edilecek. Bakanlık gerekli bilgiyi açıklayacak." dedi.

Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (New START) yeniden yürürlüğe sokulması ihtimalini değerlendiren Peskov, ilk önce ABD ile ikili ilişkilerin iyileştirilmesi gerektiğini belirterek "Stratejik istikrara ilişkin müzakereleri şimdilik düşünmek zor. Çünkü bu tür müzakereler, ikili ilişkilerin belirli düzeye ulaşmasını ve karşılıklı güvenin sağlanmasını gerektiriyor." şeklinde konuştu.

Peskov, ABD ile silah kontrolüne dair müzakerelerde diğer ülkelerin nükleer cephanesinin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.