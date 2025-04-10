SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek! Saat belli oldu

İmralı temaslarının ardından TBMM'yi bilgilendiren DEM Parti heyeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Beştepe'deki kabulün bugün saat 13.30'da olacağı öğrenildi. DEM heyetinde kimler yer alacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 18:42 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 09:04
Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek! Saat belli oldu

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" hamlelerinin ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan PKK'ya yönelik "Silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısı geldi.

Başkan Erdoğan Dem Parti görüşmesinin saati belli oldu!

İmralı temaslarının ardından TBMM'deki partileri bilgilendiren DEM Parti heyeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (Fotoğraf: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: YARIN KABUL EDECEĞİM
Başkan Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada DEM heyetini yarın (10 Nisan) kabul edeceğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek! Tarihi açıkladı!

"Bizim çok daha mühim gündemlerimiz var. Terörsüz Türkiye hedefi gibi ülkemizin geleceği açısından hayati önemde meselelerimiz var. Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekilleri ile İftar programında DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile el sıkıştı ve kısa süre sohbet etti. (13 Mart, TBMM Fotoğraf: DHA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekilleri ile İftar programında DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile el sıkıştı ve kısa süre sohbet etti. (13 Mart, TBMM Fotoğraf: DHA)

Yarın DEM heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle hem ülkemizi hem de bölgemizi imar ve ihya etmeye, topraklarımızda huzuru hakim kılmak için gayret göstermeye inşallah devam edeceğiz. Bize yakışan budur, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yakışan budur. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

GÖRÜŞMENİN SAATİ BELLİ OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyetini bugün saat 13.30'da kabul edeceği öğrenildi.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk (Fotoğraf: AA)Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk (Fotoğraf: AA)

HEYETTE KİMLER YER ALACAK?
DEM Parti heyetinde İmralı'ya giden Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in olacağı öğrenildi.

İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalanın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalanın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!

PKK havanda su dövüyor! Elebaşı Helin Ümitten yine İmralı bahanesi: Kongreyi toplarız ama fesih kararı çıkmaz, kimse bizi durduramazPKK havanda su dövüyor! Elebaşı Helin Ümitten yine İmralı bahanesi: Kongreyi toplarız ama fesih kararı çıkmaz, kimse bizi durduramaz

Başkan Erdoğandan CHPye yolsuzluk ve şaibe tepkisi: Oyunu yazan da sahneleyen de onlarBaşkan Erdoğandan CHPye yolsuzluk ve şaibe tepkisi: Oyunu yazan da sahneleyen de onlar

DEM Parti heyetini ne zaman kabul edecek? Başkan Erdoğan Sırrı Süreyya Öndere o tarihi işaret ettiDEM Parti heyetini ne zaman kabul edecek? Başkan Erdoğan Sırrı Süreyya Öndere o tarihi işaret etti

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Diplomasinin merkezi Türkiye! Rusya ve ABD heyetlerinin görüşmesinde ikinci tur! Bugün İstanbul yarın Antalya
Murat Ongun’dan çocukluk arkadaşına kıyak! Sıfırdan milyoner olmuş! İfadesindeki çelişki ortaya çıktı
Takas Bank
Meteoroloji’den 31 ile sarı ve turuncu kod: Fırtına, kar, hortum, yıldırım! Göz gözü görmeyecek | Hakkari, Van, Kayseri...
Ankara’da maden ocağında göçük! Çok sayıda yaralı var
CHP’nin 38. kurultayında soruşturma derinleşiyor! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı SGK’ya yazı gönderdi: TAKVİM belgeye ulaştı
Türk Telekom
10 ayrı kurula 140 isim | Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeleri belli oldu! Karar Resmi Gazete’de! Listede Orhan Gencebay da var
Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var?
Fenerbahçe’ye süper golcü!
Bakan Fidan’dan net mesaj: ABD Netanyahu’ya ayar vermeli! Şartımız Gazze
CANLI | Ticaret savaşında kararı üretim krizi mi değiştirdi? Trump’tan yeni hamle: Çin dahil herkesle anlaşma yapmaya hazırız
Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek! Saat belli oldu
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray yolunda!
Başkan Erdoğan’dan resmi törenle karşılama: Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto Ankara’da
Bakan Bolat: Ticaret savaşları harekete geçirdi! ABD pazarında yeni fırsatlar
CHP’li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’a ev hapsi ile tahliye kararı
PKK havanda su dövüyor! Elebaşı Helin Ümit’ten yine İmralı bahanesi: Kongreyi toplarız ama fesih kararı çıkmaz, kimse bizi durduramaz
Fransa’da yolsuzluk operasyonu! Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet gözaltında: Ekrem İmamoğlu paylaşımı ortaya çıktı
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın körkütük aşık! 10 yıl önce evlendiği Amerikalı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı