Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Ekranları başında ve radyoda bizleri takip eden vatandaşlarımıza selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Tüm dava arkadaşlarıma AK Parti'nin 11 milyonu aşan üyelerine, aziz milletimin her bir ferdine buradan en samimi saygılarımı iletiyorum.

Aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurla idrak ettiğinize inandığım Ramazan Bayramı'nızı tekrar tebrik ediyorum. AK Parti teşkilatları Ramazan boyunca olağanüstü bir çaba içinde oldu. 81 ilimizde bir kardeşlik ve dayanışma rüzgarı estirdik. 85 milyon olarak hepimizin bir aile olduğunu hatırlattık. Sadece kadın kollarımız 4.5 milyon insanımıza ulaştı. Milletin evinde halkımızın farklı kesimlerini ağırladık. Kimseyi ayırmadan, dışlamadan rahmet ayının hakkını vermek için samimiyetle gayret gösterdik.

KÜRESEL SİSTEM ÇATIRDIYOR

Soğuk savaşın bitimiyle adeta kökleşen küresel sistem temelden çatırdıyor. Korumacı bir yapının yükseldiğini görüyoruz. Hemen her yerde devletler toplumu ve ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlayan politikalar üretiyor. Sadece Asya'da Avrupa'da ABD'de değil, yeni bir mücadele dönemine hazırlık yapılıyor. Uluslararası siyasetin tüm aktörleri yeni arayışlara girdi. Ticaret savaşlarının bir etki uyandıracağı anlaşılıyor. Büyük küçük demeden herkesi etkileyecek şiddetin geldiğini söylemek abartılı olmayacaktır.

TÜRKİYE İCAZET ALAN DEĞİL İCAZETİ ARANAN KONUMUNA GELMİŞTİR

En güçlü konumda bulunan ülkelerden biri Türkiye'dir. Türkiye icazet alan değil icazeti aranan konumuna gelmiştir. Biz rol lütfedilen figüran değil senaryosunu kendisi yazan bir aktörüz.

Sözünün ağırlığı olan, tavrı, duruşu, söylemi dikkatle takip edilen bir ülke olarak Türkiye'nin ismi her platformda daha sık telaffuz ediliyor. Türkiye'siz bir denklem kurulamayacağı, kurulsa dahi bunun yaşama şansının olmadığı küresel aktörler tarafından da kimi zaman gönüllü ama çoğu zaman mecburen kabulleniliyor.

TÜRKİYE ŞİMAL YILDIZI MİSALİ PARLIYOR

İdrak yolları kapalı olmayanlar şu hakikati çok net görmektedir: Türkiye, 23 yıldır temelini adeta tuğla tuğla ördüğü güçlü altyapısıyla yeni döneme damgasını vurmaktadır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz günden güne ete kemiğe bürünmekte, milli ülkümüz olarak tüm ihtişamıyla Şimal Yıldızı misali parlamaktadır.

TİCARET SAVAŞLARI

Düşük tarife uygulanan ülkelerden olmamız hasebiyle bu dönemi bir çok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağımıza inanıyoruz. İş dünyamız müsterih olsun.



Enflasyondaki düşüş sürecektir. Tasarruf tedbirleri bu yıl da devam edecek.



CHP'LİLER AVUCUNU YALADI

Kifayetsiz muhterislerin boykot çağrılarına milletimizi prim vermedi. Boykotçular bizzat vatandaşlarımızdan boykot yedi. Türkiye ekonomisini batıracaklarını zannedenler bir kez daha avucunu yedi.

İBB'DEKİ YOLSUZLUK CHP'DE KURULTAY ŞAİBESİ

İstanbul'da çalıp-çırpıp Escobar düzeni kuran onlar, şikayeti yapan onlar, savcılığın kapısında ifade sırasına giren yine onlar.

Yok şu gözaltına alındı, yok o bu tutuklandı. Başınıza ne geldiyse, koltuk hırsınız, kibriniz, açgözlülüğünüz yüzünden geldi. Kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz. CHP'yi bu mafya düzeninin içine siz soktunuz. Kendi iç tartışmalarınızın bedelini, faturası ne bize ne de millete ödetemezsiniz. Sizin iç hesaplaşmanız bizi zerre alakadar etmez.

GENÇLERİ SİZE YEDİRMEYİZ

Kendi içinizdeki meseleyi örtmek için de sokakları ateşe veren sizsiniz. Gençleri öne sürüp belediye binalarına saklanan sizsiniz. Gençleri kışkırtan, polisle çatıştıran sizsiniz. O gençlerin eğer hayatları karardıysa o hayatları karartan da CHP olarak yine sizsiniz.

GÜVENDİĞİNİZ DAĞLARA KARLAR YAĞDI

Güvendiğiniz dağlara da çoktan karlar yağdı. Batılı aktörler sizi terk edeli çok oldu. Son bir umutla aradığınız numaralar sizi engelledi ya da kapsama alanı dışına çıktı. Batılı efendilerinden de hiçbir destek göremediler. Tüm cephelerde bozguna uğradılar. Şimdi bize sataşarak yaşadıkları hezimeti unutturmaya çalışıyorlar.

CUNTACI CHP

Bizim yırtıp çöpe attığımız 27 Nisan bildirisinin arkasında durdular. Sokaklara çıkıp ordu göreve diye gösteri yaptılar. 15 Temmuz'da tankların önünden kaçıp televizyondan karşısında kahvelerini yudumladılar. Türkiye'deki her cunta girişiminin arkasında durdular. CHP Genel Başkanı'na kendi tarihini iyi okumasını tavsiye ediyorum. Biraz cesareti varsa vesayet lekeleriyle katrana dönmüş tarihiyle yüzleşmesini tavsiye ediyorum. CHP bu ülkede yolsuzluğun değil darbeciliğin kitabını yazmıştır.

CHP FAŞİZMİ

Sanatçılara, medyaya ve şirketlere baskı yaptılar. Sırf istedikleri kadar bağırmadıkları diye baskı yaptılar bunun adı faşizmin ta kendisidir. Muhalefetken bunu yapanlar, ellerine yetki geçse neler yapar varın siz düşünün