CHP’li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’a ev hapsi ile tahliye kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik "Terör" soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklanan CHP'li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik "Terör" soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklanan CHP'li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında karar verildi.
EV HAPSİ İLE TAHLİYE
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak ev hapsi kararı verildi.
HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.