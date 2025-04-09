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CHP'li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a ev hapsi ile tahliye kararı

23 Mart'tan bu yana terör soruşturmasından tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında konutu terk etmeme suretiyle tahliye kararı verildi.

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 17:42 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 17:57
CHP’li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’a ev hapsi ile tahliye kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik "Terör" soruşturması kapsamında "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklanan CHP'li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında karar verildi.

CHP'li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a ev hapsi ile tahliye kararı (DHA)CHP'li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'a ev hapsi ile tahliye kararı (DHA)

EV HAPSİ İLE TAHLİYE
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından sağlık durumunda yaşanan gelişmeler göz önünde bulundurularak ev hapsi kararı verildi.

CHP'li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)CHP'li İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Mahir Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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