DEM Parti heyetini ne zaman kabul edecek? Başkan Erdoğan Sırrı Süreyya Önder’e o tarihi işaret etti

"Terörsüz Türkiye" adımlarının ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan PKK'ya yönelik "Silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısı geldi.
İmralı temaslarının ardından TBMM'deki partileri bilgilendiren DEM Parti heyeti teröristbaşı Öcalan'ın çağrısının ardından yeni bir tura başlıyor.
AK PARTİ'Yİ VE MHP'Yİ ZİYARET EDECEK
DEM heyetinin 17 Mart Pazartesi günü AK Parti'yi ziyaret edeceği öğrenildi. DEM Parti aynı gün MHP ile de görüşecek.
DEM Parti İmralı heyeti (Takvim.com.tr Arşiv)
BAŞKAN ERDOĞAN DEM'E YEŞİL IŞIK YAKTI RANDEVU TALEBİ GELDİ
Bu süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti ile görüşüp görüşmeyeceği merak edilirken önemli bir gelişme yaşandı.
Erdoğan 11 Mart'ta AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından, "Benden de istendiği takdirde veririm" diyerek yeşil ışık yaktı.
Açıklama sonrası DEM Parti'den saatler içerisinde başvuru geldi. Partiden yapılan bilgilendirmede, İmralı heyetinin Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulunduğu açıklandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Fotoğraf: AA)
GÖRÜŞME NE ZAMAN YAPILACAK?
Başkan Erdoğan'ın DEM Parti heyetini Ramazan Bayramı'ndan sonra kabul edeceği öğrenildi.