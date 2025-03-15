DEM Parti heyetini ne zaman kabul edecek? Başkan Erdoğan Sırrı Süreyya Önder’e o tarihi işaret etti

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardığı kulis bilgisinde Başkan Erdoğan'ın TBMM'de Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı ayak üstü sohbeti hatırlatarak, "İşte o sohbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırrı Süreyya Önder'e 'Görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak iyi olur.' dedi ve bu diyaloğu da Sırrı Süreyya Önder DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan isimlerle paylaştı. Yani heyet bayramdan sonra eğer son anda bir değişiklik olmazsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bayramdan sonra bir araya gelecekler." dedi.

Başkan Erdoğan, DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile el sıkıştı ve kısa süre sohbet etti (Fotoğraf: AA)

İMRALI'YA YENİ ZİYARET GÜNDEMDE

Öte yandan, DEM Parti kulislerinde bu ay içerisinde yeni bir İmralı ziyaretinin yapılabileceği konuşuluyor.

Heyetin dördüncü kez İmralı'ya gitme ihtimali olduğu belirtilirken, 21 Mart Nevruz öncesi İmralı'dan bir mesaj paylaşılabileceği iddia ediliyor.