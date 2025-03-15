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DEM Parti heyetini ne zaman kabul edecek? Başkan Erdoğan Sırrı Süreyya Önder'e o tarihi işaret etti

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya yönelik "Silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısının ardından DEM Parti heyeti, siyasi partilerle yeni bir görüşme turuna hazırlanıyor. 17 Mart’ta AK Parti ve MHP ile bir araya gelecek heyet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan da randevu talep etti. Erdoğan’ın, TBMM’de Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmede, DEM Parti heyetini kabul edeceği tarihi söylediği öğrenildi. Öte yandan, Nevruz öncesi İmralı’dan yeni bir mesajın paylaşılabileceği ve bu kapsamda yeni bir İmralı ziyaretinin gündemde olduğu belirtiliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 15:12 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 15:14
DEM Parti heyetini ne zaman kabul edecek? Başkan Erdoğan Sırrı Süreyya Önder’e o tarihi işaret etti

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"Terörsüz Türkiye" adımlarının ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan PKK'ya yönelik "Silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısı geldi.

İmralı temaslarının ardından TBMM'deki partileri bilgilendiren DEM Parti heyeti teröristbaşı Öcalan'ın çağrısının ardından yeni bir tura başlıyor.

AK PARTİ'Yİ VE MHP'Yİ ZİYARET EDECEK
DEM heyetinin 17 Mart Pazartesi günü AK Parti'yi ziyaret edeceği öğrenildi. DEM Parti aynı gün MHP ile de görüşecek.

DEM Parti İmralı heyeti (Takvim.com.tr Arşiv)DEM Parti İmralı heyeti (Takvim.com.tr Arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN DEM'E YEŞİL IŞIK YAKTI RANDEVU TALEBİ GELDİ
Bu süreçte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti ile görüşüp görüşmeyeceği merak edilirken önemli bir gelişme yaşandı.

Erdoğan 11 Mart'ta AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından, "Benden de istendiği takdirde veririm" diyerek yeşil ışık yaktı.

Açıklama sonrası DEM Parti'den saatler içerisinde başvuru geldi. Partiden yapılan bilgilendirmede, İmralı heyetinin Başkan Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulunduğu açıklandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Fotoğraf: AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Fotoğraf: AA)

GÖRÜŞME NE ZAMAN YAPILACAK?
Başkan Erdoğan'ın DEM Parti heyetini Ramazan Bayramı'ndan sonra kabul edeceği öğrenildi.

Başkan Erdoğan İmralı Heyeti ile görüşecek!

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardığı kulis bilgisinde Başkan Erdoğan'ın TBMM'de Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı ayak üstü sohbeti hatırlatarak, "İşte o sohbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırrı Süreyya Önder'e 'Görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak iyi olur.' dedi ve bu diyaloğu da Sırrı Süreyya Önder DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan isimlerle paylaştı. Yani heyet bayramdan sonra eğer son anda bir değişiklik olmazsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bayramdan sonra bir araya gelecekler." dedi.

Başkan Erdoğan, DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile el sıkıştı ve kısa süre sohbet etti (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan, DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile el sıkıştı ve kısa süre sohbet etti (Fotoğraf: AA)

İMRALI'YA YENİ ZİYARET GÜNDEMDE
Öte yandan, DEM Parti kulislerinde bu ay içerisinde yeni bir İmralı ziyaretinin yapılabileceği konuşuluyor.

Heyetin dördüncü kez İmralı'ya gitme ihtimali olduğu belirtilirken, 21 Mart Nevruz öncesi İmralı'dan bir mesaj paylaşılabileceği iddia ediliyor.

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