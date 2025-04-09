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Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek! Saat belli oldu

İmralı temaslarının ardından TBMM'yi bilgilendiren DEM Parti heyeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Beştepe'deki kabulün yarın saat 13.30'da olacağı öğrenildi. DEM heyetinde kimler yer alacak?

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 18:42 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 19:04
Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek! Saat belli oldu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" hamlelerinin ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan PKK'ya yönelik "Silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısı geldi.

Başkan Erdoğan Dem Parti görüşmesinin saati belli oldu!

İmralı temaslarının ardından TBMM'deki partileri bilgilendiren DEM Parti heyeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (Fotoğraf: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: YARIN KABUL EDECEĞİM
Başkan Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada DEM heyetini yarın (10 Nisan) kabul edeceğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul edecek! Tarihi açıkladı!

"Bizim çok daha mühim gündemlerimiz var. Terörsüz Türkiye hedefi gibi ülkemizin geleceği açısından hayati önemde meselelerimiz var. Cumhur İttifakı olarak büyük bir titizlikle, büyük bir sabırla yürüttüğümüz bu süreci inşallah ülkemizin hayrına olacak şekilde neticelendireceğiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekilleri ile İftar programında DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile el sıkıştı ve kısa süre sohbet etti. (13 Mart, TBMM Fotoğraf: DHA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekilleri ile İftar programında DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile el sıkıştı ve kısa süre sohbet etti. (13 Mart, TBMM Fotoğraf: DHA)

Yarın DEM heyetini kabul ederek hem kendileriyle görüşecek hem de 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşma irademizi teyit edeceğiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Alevi'siyle, Sünni'siyle hem ülkemizi hem de bölgemizi imar ve ihya etmeye, topraklarımızda huzuru hakim kılmak için gayret göstermeye inşallah devam edeceğiz. Bize yakışan budur, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yakışan budur. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

GÖRÜŞMENİN SAATİ BELLİ OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti heyetini yarın saat 13.30'da kabul edeceği öğrenildi.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk (Fotoğraf: AA)Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk (Fotoğraf: AA)

HEYETTE KİMLER YER ALACAK?
DEM Parti heyetinde İmralı'ya giden Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in olacağı öğrenildi.

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