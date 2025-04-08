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"Cunta" provokasyonunun hesabı soruluyor! Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e hem tazminat davası hem suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "siyasi cuntacı" diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve milli iradeye hakaret etti. Çirkin provokasyona 7'den 70'e herkes sert tepki gösterirken Başkan Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

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Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 11:53 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 12:01
Cunta provokasyonunun hesabı soruluyor! Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e hem tazminat davası hem suç duyurusu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin olağanüstü kurultayında girdiği her seçimden alnının akıyla çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "cuntacı" deyip milli iradeyi hedef aldı.

Özel'e AK Parti'den ve kabine üyelerinden peş peşe çok sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımıza "Cunta Başı" denmesinin hukuki karşılığı olacak" ifadelerini kullandı.

HEM TAZMİNAT HEM SUÇ DUYURUSU

Gelişmeye müteakip Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Avukat Hüseyin Aydın konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile "cuntacı" vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

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