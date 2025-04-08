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CHP'li Bayraklı Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "vahşi depolama" yapıldığı gerekçesiyle CHP'li Bayraklı Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uyguladı.

Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 12:06 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 12:06
CHP’li Bayraklı Belediyesi’ne 3 milyon 739 bin lira ceza

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Doğançay Mahallesi'ndeki bir arazide "vahşi depolama" yapıldığı gerekçesiyle İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uyguladı.

Bayraklı Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uyguladı. (AA)Bayraklı Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uyguladı. (AA)

VAHŞİ DEPOLAMA
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, Doğançay Mahallesi'nde bulunan arazide vahşi depolama yapıldığı belirlendi.

Bayraklı Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uyguladı. (AA)Bayraklı Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uyguladı. (AA)

Ekiplerin yaptığı incelemede, hafriyat ve evsel atıklar ile eski eşyalardan oluşan atıkların Bayraklı Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildi.

Bayraklı Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uyguladı. (AA)Bayraklı Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uyguladı. (AA)

Çevre Kanunu gereğince Bayraklı Belediyesine 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uygulandı.

Bayraklı Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uyguladı. (DHA)Bayraklı Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uyguladı. (DHA)

Açıklamada, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi.

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