CHP’li Bayraklı Belediyesi’ne 3 milyon 739 bin lira ceza

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Doğançay Mahallesi'ndeki bir arazide "vahşi depolama" yapıldığı gerekçesiyle İzmir'in Bayraklı Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uyguladı.

Bayraklı Belediyesi'ne 3 milyon 739 bin 452 lira idari ceza uyguladı. (AA) VAHŞİ DEPOLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, Doğançay Mahallesi'nde bulunan arazide vahşi depolama yapıldığı belirlendi.