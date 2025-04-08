Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet operasyonu: Gizli kamera ve teknik takip! 38 gözaltı ve 350 kişi için yakalama kararı

TESPİT SONRASI GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRİLDİ

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından müşterek yürütülen çalışmada, ocak ayında başlatılan teknik kriminal faaliyet ve planlı istihbari faaliyet kapsamında, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye'ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edildi. Bunun üzerine peronlara gizli kameralar yerleştirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonunda 38 gümrük memuru gözaltına alındı (Fotoğraf: AA)

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cumhuriyet Savcılığınca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda, 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslerde eş zamanlı arama gerçekleştirildi.