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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Terörsüz Türkiye'de yeni aşama" mesajı! Özel'e "cunta" yanıtı | Başkan Erdoğan İmralı heyetini kabul edecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK sonrası Gazze'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamalar olacağını bildirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı hedef alan "cuntacı" sözlerine sert tepki gösteren Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımıza "Cunta Başı" denmesinin hukuki karşılığı olacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın İmralı heyetini kabul edeceği takvim de netleşti. Ömer Çelik, "DEM Parti'den görüşme talebi geldi! Bu hafta içinde görüşme olabilir" şeklinde konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Nisan 2025 , 16:19 Güncelleme Tarihi :07 Nisan 2025 , 17:37
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Terörsüz Türkiye’de yeni aşama mesajı! Özel’e cunta yanıtı | Başkan Erdoğan İmralı heyetini kabul edecek

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçti.

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!

Çelik gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:

TBMM parti grubu değerlendirmeleri yapılacak. Kapsamlı sunumlar MYK'da yapılıyor. Sayın cumhurbaşkanımız talimatlarını MYK üyelerine iletti. Terörsüz Türkiye gündemi ile ilgili hassasiyetlerini ortaya koydu. Gazze'deki durumu da yakından takip ediyoruz. İnsani meselemiz olmaktan çıkmayacağını ifade ediyorum. Sayın cumhurbaşkanımız diplomasi trafiğini takip ettiriyor. İnsanların ölüme terk edilmesi ile katlim sürmekte. Netanyahu hükümeti soykırım şartlarını aşan tabloyu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Uluslararası toplumun çaresiz kalması utanç verici.

'BAHÇELİ HASTA YATAĞINDA DA TAKİPTEYDİ'

Sayın Devlet Bahçeli tekrar göreve başladı, memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Devlet Bahçeli'nin istirahat sürecinde bile terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaşması çok önemliydi. Sayın cumhurbaşkanımız da terörsüz Türkiye için devlet kurumlarının senkronize bir şekilde çalıştığını ifade etmiştir. Yeni aşamaları hep birlikte göreceğiz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Son on günde gerçekleşen siyasi gündeme ilişkin görüşmelerimizi paylaştık. CHP Genel Başkanı Özgür Özel negatif siyasete imza attı. Boykot olarak bir partinin kampanya yapması bir partinin kendi vatandaşlarının emeği ile karşı karşıya gelmesi ilktir. Özgü özel siyasi fanatizm dili kullanmakta. Sosyal bölücülük dediğimiz çok zararlı bir faaliyete imza atmaktadır. Vatandaşımızda karşılık bulmamıştır.

'CHP SİYASİ CUNTACILIĞIN SÜRÜKLEYİCİSİ YA DA DESTEKLEYİCİSİ OLMUŞTUR'

Cunta yönetimi ifadesinin kullanılması demokrasiye saygısızlığın neticesi olarak ortaya çıktı. CHP siyasi cuntacılığın sürükleyicisi ya da destekleyicisi olmuştur. Cuntacılık sözkonusu ise eşittir CHP bulunacaktır.

CHP kendilerine yakışacak ifadeye bize kullanmaları sonrası gerekli karşılığı veriyoruz. Hukuki süreç de olacaktır. Suriye diktatörü Esad'a kullanmadığı ifadeleri sayın cumhurbaşkanımıza kullanıyor. Siyasi-hukuki karşılıkları verilmeye devam edecektir.

Özgür Özel döneminde CHP'nin düştüğü durum görülmüş şey değildir. Daha önce dönemlerde yabancı odaklardan yardım talep eden parti genel başkanı görülmemiştir.


Sayın Cumhurbaşkanımıza "Cunta Başı" denmesinin hukuki karşılığı olacak!

Özgür Özel'in "Trump'tan icazet aldılar" sözlerine sert tepki: Türkiye'nin talimat alması söz konusu değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in "Trump'tan icazet aldılar" sözlerine sert tepki: Türkiye'nin talimat alması söz konusu değil

DEM Parti'den görüşme talebi geldi! Bu hafta içinde görüşme olabilir

Suriye Devlet Başkanı Şara Cuma günü Türkiye'ye gelecek.

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