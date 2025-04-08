Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini ne zaman kabul edecek? Tuncer Bakırhan’dan açıklama geldi

Başkan Erdoğan, Milletvekilleri ile İftar programında DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile el sıkıştı ve kısa süre sohbet etti. (13 Mart, TBMM Fotoğraf: DHA)

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan DEM Parti heyetinin Başka Recep Tayyip Erdoğan'a yapacağı ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Tuncer Bakırhan (Fotoğraf: AA)

"BU HAFTA İÇERİSİNDE GÖRÜŞME OLUR"

Görüşmenin bu hafta yapılacağını söyleyen Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

"Sanırım bu hafta içerisinde heyetimiz, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Olumlu ve iyi olur, Türkiye'de güzel şeylere vesile olur. Hafta içerisinde olmasını umuyoruz. Henüz görüşmeye ilişkin tarih belli değil. AK Parti Sözcüsünün açıklamaları var, henüz bize iletilmiş bir şey yok; ama biz de olmasını umuyor ve bekliyoruz"