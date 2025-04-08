PKK'ya "fesih" çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan kafa karıştıran yeni açıklama

DEM Parti heyetinin ziyaretleri ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısı sonrası İmralı'nın kapıları bir kez daha açıldı.
Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve DEM Partili yeğeni Ömer Öcalan ile görüştü.
İmralı'daki aile ziyaretinin perde arkası da netleşmeye başladı.
"Yeğen" statüsüyle teröristbaşı Öcalan'la görüşen Ömer Öcalan, PKK'nın yayın organı Yeni Özgür Politika'ya konuştu.
Öcalan, "Bizim ziyaretimiz bir buçuk saat civarında sürdü. Bir aile ziyaretiydi. Her ne kadar aile ziyareti de olsa birçok şey konuşuldu" dedi.
"BARIŞI İNŞA ETMEK İÇİN KATKI SUNACAĞIZ, ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
Görüşmede Abdullah Öcalan'ın "Barışı inşa etmek için gücümüz oranında katkımızı sunacağız" dediği iddia edildi.
Ömer Öcalan'ın aktardığına göre Abdullah Öcalan şu ifadeleri kullandı:
Umarım ilerleyen zaman diliminde bu coğrafyanın yıllarca özlemini çektiğimiz bir barış inşa edilir. Hep birlikte yaşamayı inşa ederiz. Demokratik bir yaşamı, demokratik bir toplumu inşa ederiz. Bu zorlu, zahmetli bir yoldur. Belki uzun sürecektir. Bu noktada biz de gücümüz oranında katkımızı sunacağız.
Elebaşı Öcalan, "Bu sürecin yürümesi için elimden geleni yapacağım" dedi.
KAFA KARIŞTIRAN MESAJ
Öcalan'ın ""Halk devlete ve iktidara karşı kuşkulanmakta haklıdır ama ben umudumu koruyorum" şeklinde verdiği mesaj ise kafaları karıştırdı.
Bu söylem Kandil'in silah bırakmamak için yeni bahanelere sığınmasının önünü açacak cinsten.
Bilindiği üzere PKK, "50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez", "Savaş sürerken kongre toplanmaz" , "Anayasa ve yasalar değişmeli. Öcalan dışında kimse kongre toplayamaz" gibi şartlar koşuyor.
Her gün bir elebaşı çıkıp süreci dinamitleyecek açıklamalar yapıyor.