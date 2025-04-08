PKK'ya "fesih" çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan kafa karıştıran yeni açıklama

Ömer Öcalan'ın aktardığına göre Abdullah Öcalan şu ifadeleri kullandı:



Umarım ilerleyen zaman diliminde bu coğrafyanın yıllarca özlemini çektiğimiz bir barış inşa edilir. Hep birlikte yaşamayı inşa ederiz. Demokratik bir yaşamı, demokratik bir toplumu inşa ederiz. Bu zorlu, zahmetli bir yoldur. Belki uzun sürecektir. Bu noktada biz de gücümüz oranında katkımızı sunacağız.

