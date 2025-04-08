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PKK'ya "fesih" çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan kafa karıştıran yeni açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan ailesi ile yaptığı son görüşme sonrası kafa karıştıran bir mesaj verdi. İmralı'yı ziyaret eden yeğen Ömer Öcalan, amcasının "Halk devlete ve iktidara karşı kuşkulanmakta haklıdır ama ben umudumu koruyorum" dediğini anlattı. Elebaşı Öcalan'ın "Barışı inşa etmek için katkı sunacağım. Sürecin yürümesi için elimden geleni yapacağım" beyanında bulunduğunu söyledi. Öte yandan "Halk kuşkusunda haklı" ifadesi Kandil'in silah bırakmamak için yeni bahanelere sığınmasının önünü açacak cinsten. Böylesi bir mesajın PKK'nın yayın organından verilmesi de dikkat çekici.

Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 12:43 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 12:47
PKK’ya fesih çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan kafa karıştıran yeni açıklama

DEM Parti heyetinin ziyaretleri ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısı sonrası İmralı'nın kapıları bir kez daha açıldı.

PKK’ya fesih çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan kafa karıştıran yeni açıklama

Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve DEM Partili yeğeni Ömer Öcalan ile görüştü.

PKK’ya fesih çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan kafa karıştıran yeni açıklama

İmralı'daki aile ziyaretinin perde arkası da netleşmeye başladı.

PKK’ya fesih çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan kafa karıştıran yeni açıklama

"Yeğen" statüsüyle teröristbaşı Öcalan'la görüşen Ömer Öcalan, PKK'nın yayın organı Yeni Özgür Politika'ya konuştu.

PKK’ya fesih çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan kafa karıştıran yeni açıklama

Öcalan, "Bizim ziyaretimiz bir buçuk saat civarında sürdü. Bir aile ziyaretiydi. Her ne kadar aile ziyareti de olsa birçok şey konuşuldu" dedi.

PKK’ya fesih çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan kafa karıştıran yeni açıklama

"BARIŞI İNŞA ETMEK İÇİN KATKI SUNACAĞIZ, ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Görüşmede Abdullah Öcalan'ın "Barışı inşa etmek için gücümüz oranında katkımızı sunacağız" dediği iddia edildi.

PKK’ya fesih çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan kafa karıştıran yeni açıklama

Ömer Öcalan'ın aktardığına göre Abdullah Öcalan şu ifadeleri kullandı:

Umarım ilerleyen zaman diliminde bu coğrafyanın yıllarca özlemini çektiğimiz bir barış inşa edilir. Hep birlikte yaşamayı inşa ederiz. Demokratik bir yaşamı, demokratik bir toplumu inşa ederiz. Bu zorlu, zahmetli bir yoldur. Belki uzun sürecektir. Bu noktada biz de gücümüz oranında katkımızı sunacağız.

PKK’ya fesih çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan kafa karıştıran yeni açıklama

Elebaşı Öcalan, "Bu sürecin yürümesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

PKK’ya fesih çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan kafa karıştıran yeni açıklama

KAFA KARIŞTIRAN MESAJ

Öcalan'ın ""Halk devlete ve iktidara karşı kuşkulanmakta haklıdır ama ben umudumu koruyorum" şeklinde verdiği mesaj ise kafaları karıştırdı.

PKK’ya fesih çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan kafa karıştıran yeni açıklama

Bu söylem Kandil'in silah bırakmamak için yeni bahanelere sığınmasının önünü açacak cinsten.

PKK’ya fesih çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan kafa karıştıran yeni açıklama

Bilindiği üzere PKK, "50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez", "Savaş sürerken kongre toplanmaz" , "Anayasa ve yasalar değişmeli. Öcalan dışında kimse kongre toplayamaz" gibi şartlar koşuyor.

PKK’ya fesih çağrısı yapan teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan kafa karıştıran yeni açıklama

Her gün bir elebaşı çıkıp süreci dinamitleyecek açıklamalar yapıyor.


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