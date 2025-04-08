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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in PM listesine giremeyen Orhan Sarıbal'dan takvim.com.tr'ye bomba açıklama: Bir genel başkan liste dayatmaz

CHP'nin geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirdiği kurultayın yankıları sürüyor. Özgür Özel'in rekor bir oyla genel başkan seçilmesi ve PM listesinde fire vermemesi dikkat çekti. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Oğuz Kaan Salıcı'nın PM listesi sıfır çekti. Tüm bu yaşananların ardından kurultayın kazananı kim kaybedeni kim analizleri yapılırken PM listesine giremeyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'dan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar geldi. Sarıbal, "Genel Başkanın isteği üzerine" şeklindeki ifadelerini "Bir genel başkan liste dayatması yapmaz" şeklinde açıkladı.

Giriş Tarihi :08 Nisan 2025 , 16:47 Güncelleme Tarihi :08 Nisan 2025 , 16:56
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in PM listesine giremeyen Orhan Sarıbal’dan takvim.com.tr’ye bomba açıklama: Bir genel başkan liste dayatmaz

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CHP'nin Pazar günkü kurultayında Özgür Özel'in yüksek oyla seçilip PM listesinin fire vermeden kabul edilmesi büyük dikkat çekti. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu kanadındaki 8 üyeyi saf dışı bırakmış oldu.

Bu sayede Özgür Özel'in anahtar listesinde yönetime muhalif kimse kalmamış oldu. Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Oğuz Kaan Salıcı'nın listesinden Orhan Sarıbal, Müslim Sarı, Koza Yardımcı ve Mehmet Tüm yer almadı.

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KILIÇDAROĞLU'NUN ESKİ BAŞDANIŞMANI ÖZEL'İN LİSTESİNDE
Kurultay sürecinde saf değiştirenler de var tabi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Namık Tan, Özgür Özel'in listesinden seçildi.

Orhan Sarıbal'dan takvim.com.tr'ye bomba açıklamalar

PEKİ BUNDAN SONRA NE OLACAK? MYK NASIL ŞEKİLLENECEK?
Özel, 12 Nisan'da yeni PM ile ilk toplantısını yapacak. Bu toplantıda MYK'nın da şekillenmesi bekleniyor. Mevcut durumda MYK, "gölge kabine" ve idari MYK olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Yeni dönemde gölge kabinenin daha çok cumhurbaşkanlığı seçimi odaklı çalışacağı ifade ediliyor. Yedi kişilik idari MYK'da üye sayısının 10 ya da 12'ye yükseltilebileceği belirtilirken, Engin Özkoç ve Mahmut Tanal'ın MYK'ya girebileceği öne sürülüyor. Bahadır Erdem'in ise gölge bakan olabileceği konuşuluyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

KILIÇDAROĞLU SONUCA NE DEDİ?
Kurultay hakkındaki görüşleri eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sorduğumuzda "İlginize teşekkür ederim. Ancak bu konuda yorum yapmayacağım" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na herhangi bir yorum yapmayacağını söyledi ancak kendisine yakın ismin sözleri gündeme damga vuracak cinsten.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal (AA)CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal (AA)

KEMALCİLERDEN LİSTE DAYATMASI TEPKİSİ
PM listesine giremeyen ve birkaç ay önce Özgür Özel'i "kibirli" diyerek sert sözlerle eleştiren Orhan Sarıbal, kurultay sonuçları hakkında takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Sarıbal'ın Takvim'e özel gönderdiği videodaki, "Genel Başkanın isteği doğrultusunda oluşturulan PM listesi delegeler tarafından onaylandı" sözleri dikkat çekiciydi. Peki "isteği" derken ne anlatmak istemişti? Tekrar arayıp ne demek istediğini sorduğumuzda "Bir Genel Başkan liste dayatması yapmaz" ifadelerini kullandı.

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ÖZGÜR ÖZEL'İN LİSTE DAYATMASINDAKİ AMACI NE?
CHP'li Orhan Sarıbal'dan liste dayatması yanıtını aldıktan sonra bunun amacının ne olduğunu Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç'a sorduk.

Erandaç, "Tek adam operasyonuyla Özgür Özel'i öne çıkardılar. Burada Ekrem İmamoğlu'nun devredışı kalacağını çok iyi biliyorlar. Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyormuş gibi yapıp tabiri caizse timsah gözyaşları döküyor Özgür Özel. Yani içinden sevinen dışından ağlayan bir mekanizmadan bahsediyoruz. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu unutturup hep parti genel başkanı hem de Cumhurbaşkanı adayı olarak devam edecektir. Mansur Yavaş'ı da kendi değirmenlerinde öğütecekler çünkü zaten Yavaş, CHP'nin kodlarına uymayan bir isim" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (Takvim Foto Arşiv)Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (Takvim Foto Arşiv)

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye değerlendirmelerini sorduğumuzda ise şöyle bir açıklama yaptı:
CHP delegeleri Özgür Özel'e şunu söylediler. Seni Genel Başkan olarak rekor oyla yeniden seçtik. PM listesini firesiz kabul ettik. Önüne dikensiz bir gül bahçesi teslim ettik.

GÖZLER CHP'DEKİ KURULTAY KAVGALARINA ÇEVRİLDİ
Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından CHP içi kavgaların önümüzdeki günlerde daha da kızışacağı görülüyor. Kulislerde konuşulanlara göre, PM listesine giremeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden istifa haberlerinin gelmesi bekleniyor.

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