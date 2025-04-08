CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in PM listesine giremeyen Orhan Sarıbal’dan takvim.com.tr’ye bomba açıklama: Bir genel başkan liste dayatmaz

KEMALCİLERDEN LİSTE DAYATMASI TEPKİSİ PM listesine giremeyen ve birkaç ay önce Özgür Özel 'i "kibirli" diyerek sert sözlerle eleştiren Orhan Sarıbal , kurultay sonuçları hakkında takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Sarıbal'ın Takvim'e özel gönderdiği videodaki, "Genel Başkanın isteği doğrultusunda oluşturulan PM listesi delegeler tarafından onaylandı" sözleri dikkat çekiciydi. Peki " isteği" derken ne anlatmak istemişti? Tekrar arayıp ne demek istediğini sorduğumuzda "Bir Genel Başkan liste dayatması yapmaz" ifadelerini kullandı.

Erandaç, " Tek adam operasyonuyla Özgür Özel'i öne çıkardılar. Burada Ekrem İmamoğlu'nun devredışı kalacağını çok iyi biliyorlar. Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyormuş gibi yapıp tabiri caizse timsah gözyaşları döküyor Özgür Özel. Yani içinden sevinen dışından ağlayan bir mekanizmadan bahsediyoruz. Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nu unutturup hep parti genel başkanı hem de Cumhurbaşkanı adayı olarak devam edecektir. Mansur Yavaş'ı da kendi değirmenlerinde öğütecekler çünkü zaten Yavaş, CHP'nin kodlarına uymayan bir isim" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN LİSTE DAYATMASINDAKİ AMACI NE? CHP 'li Orhan Sarıbal 'dan liste dayatması yanıtını aldıktan sonra bunun amacının ne olduğunu Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç'a sorduk.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (Takvim Foto Arşiv)

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye değerlendirmelerini sorduğumuzda ise şöyle bir açıklama yaptı:

CHP delegeleri Özgür Özel'e şunu söylediler. Seni Genel Başkan olarak rekor oyla yeniden seçtik. PM listesini firesiz kabul ettik. Önüne dikensiz bir gül bahçesi teslim ettik.

GÖZLER CHP'DEKİ KURULTAY KAVGALARINA ÇEVRİLDİ

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından CHP içi kavgaların önümüzdeki günlerde daha da kızışacağı görülüyor. Kulislerde konuşulanlara göre, PM listesine giremeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden istifa haberlerinin gelmesi bekleniyor.