Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal’dan CHP lideri Özgür Özel'in boykot ve sokak çağrılarına tepki: "Muhalefet ülkeyi yakma, devlet ateşi söndürmeye çalışıyor"

Skandal çağrılara tepkiler çığ gibi büyüdü ve halk Özgür Özel'in kaos planına kırmızı kart çıkarttı. Türkiye'yi hedef alan çağrılara ses yükselten isimlerden birisi de CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal oldu.

"Herkes biliyor ki sokak ve boykot çağrılarına katılan kadar katılmayan, karşı boykot yapmak isteyen, biz de sokağa çıkalım diyenler var." diyen Baykal, muhalefetin asıl amacının milleti birbirine düşürmek olduğunu belirtti.

Baykal, devletin olayları soğukkanlılıkla yönettiğini ifade ederek, "Ana muhalefet ülkemizi çıkmaza sürüklemek için siyaset yaparken, hükümet sabırla olayları izliyor ve Türkiye'ye sahip çıkıyor. Muhalefetin ülkemizi yakma hevesiyle körüklediği ateşi söndürmeye çalışıyor." sözleriyle iktidarın tutumuna destek verdi.

Baykal ayrıca, "Bir kez daha maskeler düştü ve millet sevdasına sahip olanlar gün gibi ortaya çıktı. Savaş yöntemlerinin değiştiği bu çağda, elbirliğiyle ülkemize yapılan bir saldırıyı daha atlatacağız." ifadelerini kullanarak, Türkiye'ye yönelik ekonomik ve siyasi manipülasyonlara karşı birlik çağrısı yaptı.