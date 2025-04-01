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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal’dan CHP lideri Özgür Özel'in boykot ve sokak çağrılarına tepki: "Muhalefet ülkeyi yakma, devlet ateşi söndürmeye çalışıyor"

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması sonrası tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel’in sokak ve boykot çağrısına tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal da bu çağrılara sert tepki gösterdi. Baykal, muhalefetin asıl amacının milleti birbirine düşürmek olduğunu vurgulayarak,devletin olayları soğukkanlılıkla yönettiğini ifade etti. “Türkiye’yi çıkmaza sürüklemek isteyenlere karşı milletimiz gereken cevabı verecektir” diyen Baykal, ekonomik ve siyasi manipülasyonlara karşı birlik çağrısında bulundu.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 00:43 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 01:19
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan CHP lideri Özgür Özel’in boykot ve sokak çağrılarına tepki: Muhalefet ülkeyi yakma, devlet ateşi söndürmeye çalışıyor

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Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasından tutuklanmasıyla CHP lideri Özgür Özel, önce sokağa çıkma ardından boykot çağrısında bulunmuştu.

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DENİZ BAYKAL'IN KIZINDAN TEPKİ

Skandal çağrılara tepkiler çığ gibi büyüdü ve halk Özgür Özel'in kaos planına kırmızı kart çıkarttı. Türkiye'yi hedef alan çağrılara ses yükselten isimlerden birisi de CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal oldu.

Aslı Baykal Aslı Baykal, muhalefetin boykot ve sokak çağrılarına tepki gösterdi.

"Herkes biliyor ki sokak ve boykot çağrılarına katılan kadar katılmayan, karşı boykot yapmak isteyen, biz de sokağa çıkalım diyenler var." diyen Baykal, muhalefetin asıl amacının milleti birbirine düşürmek olduğunu belirtti.

Baykal, devletin olayları soğukkanlılıkla yönettiğini ifade ederek, "Ana muhalefet ülkemizi çıkmaza sürüklemek için siyaset yaparken, hükümet sabırla olayları izliyor ve Türkiye'ye sahip çıkıyor. Muhalefetin ülkemizi yakma hevesiyle körüklediği ateşi söndürmeye çalışıyor." sözleriyle iktidarın tutumuna destek verdi.

Baykal ayrıca, "Bir kez daha maskeler düştü ve millet sevdasına sahip olanlar gün gibi ortaya çıktı. Savaş yöntemlerinin değiştiği bu çağda, elbirliğiyle ülkemize yapılan bir saldırıyı daha atlatacağız." ifadelerini kullanarak, Türkiye'ye yönelik ekonomik ve siyasi manipülasyonlara karşı birlik çağrısı yaptı.

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