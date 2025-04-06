8 günlük acı bilanço! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı

İşte Yerlikaya'nın o açıklaması:

Ramazan Bayramı tatilinin 8.günü (Cumartesi) 604 trafik kazası meydana geldi. Maalesef

📍10 vatandaşımız hayatını kaybetti,

📍925 vatandaşımız ise yaralandı.

Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) maalesef

➡️ 72 vatandaşımız hayatını kaybetti.

➡️ 8.313 vatandaşımız ise yaralandı.

Lütfen dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyalım, yuvalarımıza sağ salim kavuşalım. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin.

🔻🔻🔻

Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 8. günü 5 Nisan 2025 Cumartesi günü trafik ekiplerimizce;

➡️ 594.122 araç denetlendi.

➡️ 22.714 araca hız ve radar işlemi,

➡️ 41.073 araca ise diğer işlemler yapıldı.

⚠️Lütfen aşırı hız yapmayalım, emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.