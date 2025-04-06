CHP üyesi Tolgahan Erdoğan "Vaniköy" skandalını takvim.com.tr'ye anlattı: Rüşvet parası, cenaze arabasıyla taşındı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, tanık olarak ifade verdi. Erdoğan'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, bir dönem suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın da ikamet ettiği Vaniköy'deki villalarda bulunan kaçak yapılarla ilgili belediyeye rüşvet verildiğini söylediği öğrenildi.

Erdoğan, "(İBB Boğaziçi İmar Müdürü) Elçin Karaoğlu'nun ismi Vaniköy'deki kaçak villa olayında da gündeme geldi. Bu olayda belediyeye 10 milyon dolara yakın rüşvet verildi. Karaoğlu'na işi S.A. isimli kişi getirdi. Kendisi eski Eyüpsultan ilçe başkanıydı. Daha sonra işin içine mezarlıklar müdürü A.K. ve Zeytinburnu Belediye Başkan adayı O.S. girdi. 30 milyon lira S.A'ya verildi. S.A. kendisine lüks model araç aldı. 5 milyon lira A.K'ye verildi.

Geri kalan paranın ise O.S. tarafından bir bankanın Atina şubesine kayınpederi adına yatırıldığını duydum. Parayı sınıra belediyenin cenaze aracıyla taşımışlar. Olay ortaya çıkıp bina yıkılınca Ruslar'ın Karaoğlu'na baskı yapmaya başladığını duydum. Daha sonra S.A'nın İmar AŞ'ye danışman olarak atandığını öğrendim." dedi.