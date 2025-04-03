CHP'de "turp" korkusu! Özgür Çelik'ten "Yapay zeka" çıkışı

EKREM İMAMOĞLU VE ÇEKİRDEK KADROSU Ekrem İmamoğlu ve en yakın adamları "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

Özgür Özel bu kez Le Mondea ağladı! Her çarşamba diyerek sokak çağrısı yaptı... Adaylık sinyali verip İmamoğlunu rafa kaldırdı

Özgür Özel yönetimi önce sokakları karıştırdı sonra sözde "demokrasi" adı altında BBC, CNN, The New York Times, DW, Le Monde gibi yayın organlarına konuşarak Türkiye'yi Batı ve ABD'ye şikayet etti.

Bilindiği üzere Başkan Erdoğan "heybedeki turplar daha dökülmedi" diyerek skandalın boyutunun daha büyük olabileceğinin sinyalini verdi.

ÖZGÜR ÇELİK YAPAY ZEKAYA SARILDI SES KAYITLARI ÇIKABİLİR

CHP yönetimi ise ön almak için "Yapay zeka"ya sarıldı. Seçildiği kongrenin şaibeli olduğu iddia edilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin önde gelen siyasi aktörleri hakkında ses kayıtlarının çıkabileceğini bunların da yapay zeka ile oluşturulmuş olacağını iddia etti.

CHP yandaşı Now TV'ye konuşan Çelik şu iddialarda bulundu:

"Şimdi yeni bir şey duyuyoruz. Hem de bir iki noktadan duydum. İnsanlar gelip bana dediler ki, 'Sizin partinizdeki önemli siyasi aktörlerle ilgili yapay zeka üzerinden söylenmeyen sözleri söylemiş gibi gösterecekler.' Konuşulmayan şeyleri konuşulmuş gibi yapacaklar. Bunu da yapay zeka ile yapacaklar. Bunu biraz düşündüm. Yapabilirler mi? Yapabilirler."