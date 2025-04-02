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Mescid-i Aksa baskınına Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Bu eylem gerilimi tırmandıran tehlikeli bir adımdır

Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail hükümetinin bir üyesinin, Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği alçak baskına sert tepki gösterdi. Bakanlık, "Netanyahu'nun suç ortaklarının bu eylemi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adımdır" dedi.

Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 20:26 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 20:26
Mescid-i Aksa baskınına Dışişleri Bakanlığı’ndan sert tepki! Bu eylem gerilimi tırmandıran tehlikeli bir adımdır

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin bir üyesinin, Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskın kınanarak "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun suç ortaklarının bu eylemi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adımdır." ifadesi kullanıldı.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"BARIŞ PERSPEKTİFİNDEN TAMAMEN UZAK"
Açıklamada, "Bugün ayrıca, Gazze'ye yönelik askeri operasyonların genişletileceğinin ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin süreceğinin açıklanması, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan ve barış perspektifinden tamamen uzak yaklaşımının bir diğer tezahürü olmuştur." ifadesine yer verilerek, uluslararası toplumun, kutsal mekanların dokunulmazlığını teminat altına almak, benzer provokasyonların tekrarını önlemek ve İsrail'in işgal yoluyla topraklarını genişletmesine engel olmak için kararlı bir duruş sergilemesi gerektiği kaydedildi.

Mescid-i Aksa (AA)Mescid-i Aksa (AA)

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve beraberindeki İsrailliler, bu sabah sıkı güvenlik tedbirleri altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

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