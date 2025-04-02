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CHP'nin "boykot" çağrısı tutmadı: Vatandaş alışverişe koştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2 Nisan’da "alışveriş yapmama" çağrısı karşılık bulmadı. Vatandaş birçok noktada alışverişe koştu. Esenyurt'ta, Eminönü'nde ve diğer noktalarda yaşanan yoğunluk kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 18:39 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 18:47
CHP’nin boykot çağrısı tutmadı: Vatandaş alışverişe koştu

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Ekrem İmamoğlu ve A Takımı yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklandı.

CHP ise yolsuzluğu perdelemek için önce sokakları karıştırdı sonra Boykot" diyerek "2 Nisan'da alışveriş yapmayın" çağrısında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ekonomiyi hedef alan çağrısı vatandaşta karşılık bulmadı. CHP'li olduğunu söyleyen vatandaşlar bile Özel'e tepki gösterdi.

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VATANDAŞ ALIŞVERİŞE KOŞTU: EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK
İstanbul'da birçok vatandaş ticaretin ve alışverişin simge noktalarından olan Eminönü'ne akın etti.

Alışveriş için tarihi yarımadaya gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

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Eminönü'nde esnaf olan Veysel Sümer, "Aslında o kadar boykot edilmesi gereken ürünler, mağazalar varken, İsrail'e karşı ürünlerin boykot edilmesi gerekirken bugün Türk markalara boykot yapılmasını çok yanlış buluyorum. Bence boykot hiçbir şekilde işe yaramadı. Kendi kesimlerince belki yaramış olabilir ama diğer kesimi hiçbir şekilde vurmadı" dedi.

Esenyurt'ta AVM'de yoğunluk yaşandıEsenyurt'ta AVM'de yoğunluk yaşandı

ESENYURT'TA AVM'DE YOĞUNLUK
CHP yönetiminin boykot çağrısına rağmen vatandaşların alışveriş yapmak için İstanbul Esenyurt'taki AVM lerde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Vatandaş markette alışveriş sırasına girdiVatandaş markette alışveriş sırasına girdi

ANKARA'DA AVM'LERE KOŞTULAR
Başkentteki AVM'ler ve en çok tercih edilen merkezi noktalardan Kızılay'da vatandaşlar alışveriş yapmayı sürdürdü.

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Özellikle giyim, elektronik, kitap mağazaları ve kafelerde kalabalık dikkati çekerken, birçok vatandaşın ellerinde poşetlerle dolaştığı, kafeler ve yemek alanlarında yoğunluk oluştuğu görüldü.

KIZILAY
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda ise vatandaşların açık alanlarda vakit geçirdikleri, mağazaları gezerek alışveriş yaptıkları görüldü.

Bazı kafe ve mağazalarda yoğunluk yaşanırken, bazı dükkanlarda ise iş yeri sahiplerinin müşteri beklediği gözlemlendi.

Restoran işletmecisi Murat Uyar, "Bizi etkileyen bir boykot olmadı, çünkü biz gıda üzerineyiz. Marka ya da belirli firmalarla bir bağımız olmadığı için. Bizi kapsayan bir durum olmadı yani. Açıkçası biz günlük rutin işlerimizi, müşteri ağırlığımızı devam ettiriyoruz. Günlük sayımıza, hedefimize devam ediyoruz." dedi.

Boykot çağrılarını yanlış bulduğu değerlendirmesinde bulunan Uyar, şunları kaydetti:

"Bunu daha önce nerelerde denediler? Daha önce denedi mi bunu, çağrıyı yapanlar, bir de buna bakmak lazım. Niye yapıyorsunuz yani 2 Nisan'ın özelliği ne, Türk esnafından neden alışveriş yapmıyoruz ya da herhangi bir firmadan neden alışveriş yapmıyoruz, bunun altında yatan gerekçe ne, bunlara bakmak lazım. Bugün niye alışveriş yapmıyoruz, esnafı niye zor duruma düşürüyoruz, bunun amacı ne? Neden böyle bir çağrı yapıldı? Altını neyle doldurdular ona bakmak lazım. Ben yanlış olarak değerlendiriyorum."

"KESİNLİKLE ETKİLENMEDİK"
Mağaza işletmecisi Barış Tuğra da boykot çağrılarından etkilenmediklerini ve normal seyrinde satışlarına devam ettiklerini belirtti.

Tuğra, "Bu boykotun bize karşı bir etkisi yok. Zaten içerisi gördüğünüz gibi kalabalık. Her türlü kıyafet bulunuyor, aldığımız ürünler Türk malıdır, yerli üretim yani." diye konuştu.

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