İş insanı Zafer Gül rüşvet çarkını anlattı: Ekrem İmamoğlu’nun kasaları işin içinde! Mehmet Murat Çalık, Fatih Keleş ve Adem Soytekin...

"MEHMET MURATA ÇALIK 2016 YILINDA RUHSAT BEDELİ DİYEREK 6 MİLYON TL İSTEDİ" Arsa maliki Mus Can İnşaat şirketi ile 2015 yılının nisan ayında hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmesi imzaladıklarını aktaran Gül, "Sonrasında tadilat ruhsatı almak için arsa sahibi Uğur Güngör ile belediyeye müracaat ettik. Tadilat ruhsatını alabilmek için o dönem başkan yardımcısı olan (Beylikdüzü Belediye Başkanı) Mehmet Murat Çalık, arsa sahibi Uğur Güngör, Ali Gül ve beni Beylikdüzü Belediyesi'ne toplantıya çağırdı. Toplantıda ruhsatların süresinin dolmak üzere olduğunu ifade ederek, 6 milyon lira bedel istedi." dedi.

Şüpheli Zafer Gül, Gül İnşaat ve Mus Can olarak ortakların bu bedeli ödemek istemediklerini, karşılığında ilçeye cami, sağlık ocağı, park gibi, ismini de kendilerinin koyacağı bir yer yapmayı teklif ettiklerini ancak Çalık'ın bu bedeli ödemek zorunda oldukları, yoksa bu işlemi yapmayacaklarını ifade ederek, "Siz gerekli ödemeyi yapın, biz bağış yaparız." dediğini öne sürdü.

Mehmet Murat Çalık ve Fatih Keleş (Takvim.com.tr Arşiv)

FATİH KELEŞ'E PARA ADEM SOYTEKİN'E 13 DAİRE DEVREDİLDİ

Gül, devirlerin Ekrem İmamoğlu'nun gizli kasaları olarak bilinen Fatih Keleş ve Adem Soytekin'e yapıldığını anlattı.

Gül, "Bu şekilde yaklaşık 6 milyon lira ödemeyi yapmak zorunda kalarak, Fatih Keleş adına Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi'nde senet bonosu düzenleyip arsa sahibi Uğur Güngör ile beraber hisseler oranında (yüzde 42 arsa sahibi Mus Can adına Uğur Güngör, yüzde 58 yükleniciler olarak Gül İnşaat ve Gül Kentsel) düzenleyerek Fatih Keleş'e teslim ettik. Daha sonrasında yükleniciler olarak biz ve Uğur Güngör bir kısım ödeme yaptık. Bu ödemeyi Fatih Keleş'in Beylikdüzü'ndeki Mermerciler Sitesi'ne Uğur Güngör'ün vefat eden avukatıyla beraber teslim ettik. Bir kısmının ödemesini yapamadığımız için Mehmet Murat Çalık, yerine daire alabileceklerini söyledi. Metrekare fiyatını onların belirlediği bir fiyattan yerine daire verdik. Verdiğimiz daireler projedeki hasılat paylaşım sözleşmesine istinaden hisseler oranında verilmiştir. Daha sonra, Adem Soytekin bizi arayarak 'Daireleri ben alacağım, satış ofisine geliyorum.' diyerek daireleri maket üzerinden seçmiştir. Böylece 13 bağımsız bölüm, üzerinde Şekerbank'ın 90 milyon lira arsa sahibi adına ipoteği bulunarak devredildi." ifadelerini kullandı.