Bayram tatilinin dördüncü gününde 647 trafik kazası: 7 kişi hayatını kaybetti!

Kastamonu'nun Küre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. (AA/1 Nisan)

Bayramlar sevdiklerimizle bir arada olmanın en güzel zamanı. Bu güzel anları acıya dönüştürmemek için lütfen trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.



Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef

34 vatandaşımız hayatını kaybetti.

4.784 vatandaşımız ise yaralandı.