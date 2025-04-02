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Boykot çağrılarına sessiz kalan CHP'nin arka bahçesi TÜSİAD'a tepki: Ekonomiye saldırı var niye cevap vermiyor!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 560 milyar TL'lik yolsuzluk operasyonunu bahane ederek boykot çağrısı yaptı. "2 Nisan'da tüketimi durdurun" diyen Özel'e iş dünyası tepkiler gösterirken toplumsal her olayda hükümeti ve ekonomi yönetimini hedef alan TÜSİAD sessiz kaldı. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, TÜSİAD'ın ekonomiyi tehdit eden saldırıya sessiz kalmasına tepki gösterdi. Erdem, "Ekonomiye bir saldırı var niye TÜSİAD cevap vermiyor? TÜSİAD'ın üyesi yok mu bu saldırılacak firmalar arasında? Hepsi üyesi. Bir ses çıkarsalar ya siz üretime saldıramazsınız ekonomiye saldıramazsınız dese ya." dedi.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 12:39 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 12:39
Boykot çağrılarına sessiz kalan CHP’nin arka bahçesi TÜSİAD’a tepki: Ekonomiye saldırı var niye cevap vermiyor!

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CHP'nin eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 560 milyar TL'lik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklandı.

HEDEF TÜRKİYE EKONOMİSİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise önce sokak ardından boykot çağrısı ile Türkiye'nin huzuru ve istikrarlı ekonomi yönetimini hedef aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AFP)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AFP)

İŞ DÜNYASINDAN TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ
"2 Nisan'da tüketimi durdurun" durdurun diyen Özel'in boykot çağrılarına iş dünyası peş peşe tepki gösterdi. Üretenlerin, istihdam sağlayanların hedef alındığını ve boykotun vatandaşı da zor durumda bırakacağını dile getiren iş dünyası, CHP'nin attığı bu adımın yanlış olduğunu belirtti.

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun paylaşımı (Sosyal medya)Rifat Hisarcıklıoğlu'nun paylaşımı (Sosyal medya)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, boykot çağrısına "Ülkemizde ticari hayatı sekteye uğratacak, üretim hayatında olumsuz sonuçlar doğuracak çağrılar konusunda dikkatli ve duyarlı olunmalıdır." sözleriyle tepki gösterdi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken (AA)TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken (AA)

TİCARET DURDURULMAMALI
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkara destek olunması, ticaretin durdurulmaması gerektiğini belirtti.

Palandöken, "ekonomik boykot" çağrısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu ekonomik zorlukta müşterisine hizmet etmeye çalışan esnaf ve sanatkara destek olunmalı ve ticaret durdurulmamalı." ifadesini kullandı.

EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI TEHLİKEYE ATMAYA YÖNELİK AÇIK BİR GİRİŞİM
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, boykot çağrılarının ekonomik dengeleri bozma girişimi olduğunu belirterek, "Bu çağrı, yerli ve milli sermayemizi zayıflatmaya, ekonomik bağımsızlığımızı tehlikeye atmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik açık bir girişimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Asmalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "ekonomik boykot" çağrılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı (AA)MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı (AA)

CHP tarafından bugün için duyurulan boykot çağrısının bazı çevrelerce de desteklendiğini kaydeden Asmalı, bu çağrının ekonomik dengeleri bozma girişiminin yanı sıra piyasaları kilitleyerek üretimi ve istihdamı olumsuz etkileme çabası olduğunu bildirdi.

Asmalı, "Bu çağrı, yerli ve milli sermayemizi zayıflatmaya, ekonomik bağımsızlığımızı tehlikeye atmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik açık bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

Ekonominin, bir milletin ortak emeği olduğunu kaydeden Asmalı, bu emeği sekteye uğratmaya yönelik her hareketin, yalnızca firmalara değil esnafa, sanayiciye ve tüm vatandaşlara zarar vereceğini vurguladı.

MÜSİAD'ın paylaşımı (Sosyal medya)MÜSİAD'ın paylaşımı (Sosyal medya)

"İŞ DÜNYASI SİYASİ TARTIŞMALARIN DIŞINDA TUTULMALI"
Mahmut Asmalı, toplumu bu tür suni kriz çağrılarına karşı durmaya davet ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Tüm vatandaşlarımızı bugün ekonomimize daha güçlü destek vermeye, yerli üretim yapan firmalara ve markalara sahip çıkmaya, alışverişlerini ertelemek yerine, Türkiye'nin ekonomik istikrarını korumak için ekonomiye katkı sağlamaya davet ediyoruz. Türkiye ekonomisi, üretim gücü, istihdam olanakları, ihracat odaklı büyüme modeli ve girişimcilerimizin azmiyle son yıllarda önemli bir ivme kazanmıştır. İş dünyamızın özverili çalışmaları sayesinde ülkemiz, küresel ekonomideki zorluklara rağmen istikrarlı büyümesini sürdürmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi iş dünyası, siyasi tartışmaların dışında tutulmalı ve tüm paydaşlar, ülkemizin refahı için ortak akılla hareket etmelidir."

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl (AA)TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl (AA)

BOYKOT ÇAĞRISINI KINIYORUZ
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "boykot" çağrılarının yerli ve milli markalar ile küçük esnafı zor durumda bırakabileceğini belirterek, "Bu çağrılarla Türkiye'deki farklı siyasi görüşlerden tüm esnafımız, üreticimiz ve işletmelerimiz hedef alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot" çağrılarına ilişkin yazılı açıklama yapan Bingöl, bugün sosyal medyada yayılan ve 2 Nisan'da yapılacak boykot çağrısını kınadıklarını bildirdi.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (Takvim.com.tr)TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (Takvim.com.tr)

CHP'NİN ARKA BAHÇESİ TÜSİAD SESSİZ
İş dünyası Özel'in çağrısına sert tepki gösterirken ekonomi yönetimi konusunda sürekli olarak hükümeti hedef alan TÜSİAD'ın sessizliği ise dikkatlerden kaçmadı. Bilindiği gibi kuruluşundan bu yana uluslararası güç merkezleriyle birlikte hareket eden TÜSİAD, 12 Eylül'de ve 28 Şubat'ta sahnedeydi. Adı hep darbelerle anılan CHP'nin arka bahçesi olarak nitelendirilen TÜSİAD Gezi kalkışmasında da 17-25 Aralık darbe girişiminde de bağımsız bir Türkiye hedefinin karşısında yer aldı.

ʺPolitik hayatta olağanüstü olaylarʺ başlıklı bir slayt (Takvim.com.tr)ʺPolitik hayatta olağanüstü olaylarʺ başlıklı bir slayt (Takvim.com.tr)

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel'in boykot çağrısına iş dünyasından tepki!

EKONOMİYE SALDIRI VAR TÜSİAD KONUŞMUYOR
Toplumsal her olayda sahneye çıkıp hükümeti hedef alan TÜSİAD'ın CHP'nin çağrılarına sessiz kalmasına dikkat çeken Erdem, "Sen herkesi hedef alırsan bu tepkiyi görürsün. Kim tepki göstermiyor? TÜSİAD. Hiç tepki yok. Her şeye konuşan TÜSİAD iş ekonomi olunca niye konuşmuyor? O dönem de dedik TÜSİAD çıksın desin ki biz bu ülke için şunları yapacağız önümüzü açın desin. Bıraksın siyaseti demiştik. Siyaset yapmak istiyorsa parti kursunlar partilere üye olsunlar gelsinler siyaset yapsınlar. Ama ekonomiye bir saldırı var niye TÜSİAD cevap vermiyor? TÜSİAD'ın üyesi yok mu bu saldırılacak firmalar arasında? Hepsi üyesi. Bir ses çıkarsalar ya siz üretime saldıramazsınız ekonomiye saldıramazsınız dese ya. Biz bunu bekliyoruz iş dünyasından. İş örgütleri konuşmuş. Üyelerini korumak zorundalar. İnsanlar bir şeyleri almayınca sizin üyelerinizin ürettiği ürünler satılmayacak demektir." dedi.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem (Takvim.com.tr)Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem (Takvim.com.tr)

BİR TEHDİT VAR
Benden olmayan ölsün mantığıyla hareket edildiğini belirten Erdem, "Burada bir tehdit var. Çağrı yapıyorum yapanı görürsem de vandallarım var benim giderim saldırırım oralara diyor. Bunu yapmayın. Ben bunun karşılığının çok büyük olacağını düşünmüyorum. Birileri bu baskıyı yapacak ama bu doğru bir akıl değil doğru bir yöntem değil. Gençleri de buraya sürüklememek lazım." diyerek boykot yapanları uyardı.

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