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RTÜK'ten boykot çağrısına destek veren yayıncılara uyarı: Gereği yapılacak!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, milli ekonomiyi hedef alan CHP'nin boykot çağrılarına sert tepki gösterdi. Şahin, "Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 13:37 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 13:48
RTÜK’ten boykot çağrısına destek veren yayıncılara uyarı: Gereği yapılacak!

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, milli ekonomiyi hedef alan CHP'nin boykot çağrılarına sert tepki gösterdi.

RTÜK Başkanı Şahin'in paylaşımı (Sosyal medya)RTÜK Başkanı Şahin'in paylaşımı (Sosyal medya)

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Şahin şu ifadeleri kullandı:

Millî ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye'nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir.

Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin, manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır.

RTÜK Başkanı Şahin'in paylaşımı (Sosyal medya)RTÜK Başkanı Şahin'in paylaşımı (Sosyal medya)

Millî ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz.

Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır.

Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur.

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