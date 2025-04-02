Ekonomi cellatlarına hapis yolu! Kanun belli hükümler net: Zarar gören esnaf CHP’den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekrem İmamoğlu , İBB ve CHP 'li belediyelerdeki yolsuzluk ve terör suçlarını aklama maksadıyla başlattığı boykot provokasyonu toplumsal kutuplaşmaya evrildi. CHP kendi kodarında barındırdığı faşizan yüzünü bir kez daha gösterdi. "Ya bizdensin ya düşman" kafasıyla hareket eden siyasi akıl bu ülkede olası bir CHP iktidarında yaşanacak toplumsal ayrıştırmanın fragmanını izletti. Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşım yapmayanlar sistematik bir şekilde hedef gösterildi. Sırf CHP'nin yolsuzluklarını aklamadı diye ünlüler ve Influencerlar 28 Şubat günlerini aratmayan yöntemlerle isim isim fişlendi.

Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr) Skandal bununla da sınırlı kalmadı. CHP'DEN MİLLİ EKONOMİYE SUİKAST GİRİŞİMİ CHP ve fonlayıp teşvik ettiği bir grup önce yerli markaları boykot listesine aldı sonra milli ekonomiye suikast girişiminde bulundu. Özgür Özel , Başkan Erdoğan'ı "darbecilikle" suçlayacak kadar ileri giderek "2 Nisan Tüketim Boykotu" kampanyası duyurdu. Türk ekonomisini kilitleme hamlesine CHP kurumsal olarak destek verdi. Küresel tetikçilerin maşası olan azgın azınlık sahiplendi. Esnafı, küçük ve orta ölçekli işletmeleri batırmaya yönelik bu adıma başta kabine olmak üzere birçok kesim tepki gösterip milli duruş sergiledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomiye sabotaj girişimi sonrası harekete geçti. Boykot çağrılarında bulunan şahıslar hakkında "Nefret ve Ayrımcılık" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan re'sen soruşturma başlattı. Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr) "BOYKOT ÇAĞRISI YAPANLARA TAZMİNAT DAVASI" Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot çağrıları nedeniyle ticaretinde maddi kaybı olan esnafın, şirket sahibi ve hissedarlarının borçlar hukuku kapsamında tazminat davası açma hakkı olduğunu belirterek, "Bu konuda kimse tereddüt etmesin " dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir işletmenin itibarını zedeleyici, faaliyetini sekteye uğratıcı kasıtlı beyanların, iş ve çalışma hürriyetini tehdit eden her girişimin hukuki ve cezai sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr) Peki, CHP'nin milli ekonomiye suikast girişiminde bulunmasının hukuki karşılığı ne olacak? Türk Ticaret kanununda yer alan maddeler, CHP'nin ekonomik sabotajından zarar görecek esnafı kanun çerçevesinde koruma altına alıyor. Haksız ve hukuksuz yere zarar gören esnaf, boykot provokasyonunu körükleyen CHP'den ve Özgür Özel'den tazminat talep edebilir. Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr) Boykot kampanyasının borazanlığına soyunan medyaya, vitrin ünlülerine ve CHP'nin bankamatikçi trollerine de ceza yolu açık. Mağdur esnafın şikayeti üzerine belirli durumlarda iki yıla kadar hapis ve idari para cezası da söz konusu. Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr) Ekonomik düzeni bozabilecek nitelikteki çağrılar, halk arasında panik veya kargaşa yaratıyorsa, kamu barışına karşı suç kapsamında değerlendirilebilir. İki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilebilir. Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr) CHP ESNAFLA ALAY ETTİ: BİR GÜN KAYBEDERSİNİZ CHP ise suçunu inkar etmiyor. Aykut Erdoğdu zarar gören esnafın aklıyla alay edercesine "Bir gün kaybedersiniz" diyor. KANUN "HAKSIZ VE HUKUKA AYKIRI" DİYOR 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 54 ve 55. maddeleri " Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek" eyleminin hukuksuz olduğunu işaret ediyor.

Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr)





58. MADDEYE GÖRE CHP VE EKONOMİ CELLATLIĞI YAPAN FONDAŞ MEDYAYA CEZA YOLU AÇIK



Toplumsal birliği bozmak, yerli ve milli markaları zayıflatmak amacıyla hareket eden CHP ve boykot kampanyasının borazanlığına soyunan medyaya da ceza yolda...

SÖZCÜ, Cumhuriyet, Halk TV, Birgün, TELE 1 "boykot" maskeli ekonomik tetikçilikte başı çeken medya organları oldu.



Konuya ilişkin madde 58 ne diyor?

III - BASIN, YAYIN, İLETİŞİM VE BİLİŞİM KURULUŞLARININ SORUMLULUĞU

MADDE 58- (1) Haksız rekabet, her türlü basın, yayın, iletişim ve bilişim işletmeleriyle, ileride gerçekleşecek teknik gelişmeler sonucunda faaliyete geçecek kuruluşlar aracılığıyla işlenmişse, 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı davalar, ancak, basında yayımlanan şeyin, programın; ekranda, bilişim aracında veya benzeri ortamlarda görüntülenenin; ses olarak yayımlananın veya herhangi bir şekilde iletilenin sahipleri ile ilan veren kişiler aleyhine açılabilir; ancak;

a) Yazılı basında yayımlanan şey, program, içerik, görüntü, ses veya ileti, bunların sahiplerinin veya ilan verenin haberi olmaksızın ya da onayına aykırı olarak yayımlanmışsa,

b) Yazılı basında yayımlanan şeyin, programın, görüntünün, ses veya iletinin sahibinin veya ilan verenin kim olduğunun bildirilmesinden kaçınılırsa,

c) Başka sebepler dolayısıyla yazılı basında yayımlanan şeyin, programın, görüntünün, sesin, iletinin sahibinin veya ilan verenin meydana çıkarılması veya bunlara karşı bir Türk mahkemesinde dava açılması mümkün olmazsa,

yukarıda anılan davalar, yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni, program yapımcısı, görüntüyü, sesi, iletiyi, yayın, iletişim ve bilişim aracına koyan veya koyduran kişi ve ilan servisi şefi; bunlar gösterilemiyorsa, işletme veya kuruluş sahibi aleyhine açılabilir.

(2) Birinci fıkrada öngörülen hâller dışında, aynı fıkrada sayılan kişilerden birinin kusuru hâlinde sıraya bakılmaksızın dava açılabilir.

(3) 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yazılı davalarda Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

(4) Haksız rekabet fiilinin iletimini başlatmamış, iletimin alıcısını veya fiili oluşturan içeriği seçmemiş veya fiili gerçekleştirecek şekilde değiştirmemişse, bu maddenin birinci fıkrasındaki davalar hizmet sağlayıcısı aleyhine açılamaz; tedbir kararı verilemez. Mahkeme haksız rekabet eyleminin olumsuz sonuçlarının kapsamlı veya vereceği zararın büyük olacağı durumlarda ilgili hizmet sağlayıcısını da dinleyerek, haksız rekabet fiilinin sona erdirilmesini veya önlenmesine ilişkin tedbir kararını hizmet sağlayıcı aleyhine de verebilir veya içeriğin geçici olarak kaldırılması dâhil somut olaya uyan uygulanabilir başka tedbirler alabilir.