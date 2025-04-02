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Ekonomi cellatlarına hapis yolu! Kanun belli hükümler net: Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir

Boykotla yolsuzluk aklamaya kalkan CHP 28 Şubat günlerini aratmayan yöntemlere sarıldı. Yerli markalar hedefe alındı milli ekonomiye suikast girişimi yapıldı. "2 Nisan Tüketim Boykotu" kampanyasıyla Türk ekonomisi kilitlenmek istendi. Esnafı ve işletmeleri batırmaya yönelik bu adımın hukuki boyutları olduğu ise unutulmamalı. Buna göre; zarar gören esnaf Özgür Özel'den, CHP ve trollerinden, fondaş medyadan, vitrin ünlülerinden tazminat talep etme hakkına sahip. Mağdurun şikayeti halinde, 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilebilir. Ekonomik düzeni bozabilecek nitelikteki çağrılarda 2 yıldan 4 yıla kadar hapis yolu açık. CHP ise suçunu inkar etmiyor. Aykut Erdoğdu zarar gören esnafın aklıyla alay edercesine "Bir gün kaybedersiniz" diyor.

Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 10:05 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 10:23
Ekonomi cellatlarına hapis yolu! Kanun belli hükümler net: Zarar gören esnaf CHP’den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekrem İmamoğlu, İBB ve CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve terör suçlarını aklama maksadıyla başlattığı boykot provokasyonu toplumsal kutuplaşmaya evrildi.

CHP kendi kodarında barındırdığı faşizan yüzünü bir kez daha gösterdi. "Ya bizdensin ya düşman" kafasıyla hareket eden siyasi akıl bu ülkede olası bir CHP iktidarında yaşanacak toplumsal ayrıştırmanın fragmanını izletti.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşım yapmayanlar sistematik bir şekilde hedef gösterildi. Sırf CHP'nin yolsuzluklarını aklamadı diye ünlüler ve Influencerlar 28 Şubat günlerini aratmayan yöntemlerle isim isim fişlendi.

Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr)Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr)

Skandal bununla da sınırlı kalmadı.

CHP'DEN MİLLİ EKONOMİYE SUİKAST GİRİŞİMİ

CHP ve fonlayıp teşvik ettiği bir grup önce yerli markaları boykot listesine aldı sonra milli ekonomiye suikast girişiminde bulundu.

Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ı "darbecilikle" suçlayacak kadar ileri giderek "2 Nisan Tüketim Boykotu" kampanyası duyurdu. Türk ekonomisini kilitleme hamlesine CHP kurumsal olarak destek verdi. Küresel tetikçilerin maşası olan azgın azınlık sahiplendi.

Esnafı, küçük ve orta ölçekli işletmeleri batırmaya yönelik bu adıma başta kabine olmak üzere birçok kesim tepki gösterip milli duruş sergiledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomiye sabotaj girişimi sonrası harekete geçti. Boykot çağrılarında bulunan şahıslar hakkında "Nefret ve Ayrımcılık" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr)Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr)

"BOYKOT ÇAĞRISI YAPANLARA TAZMİNAT DAVASI"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, boykot çağrıları nedeniyle ticaretinde maddi kaybı olan esnafın, şirket sahibi ve hissedarlarının borçlar hukuku kapsamında tazminat davası açma hakkı olduğunu belirterek, "Bu konuda kimse tereddüt etmesin" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir işletmenin itibarını zedeleyici, faaliyetini sekteye uğratıcı kasıtlı beyanların, iş ve çalışma hürriyetini tehdit eden her girişimin hukuki ve cezai sorumluluğu olduğunu hatırlattı.

Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr)Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr)

Peki, CHP'nin milli ekonomiye suikast girişiminde bulunmasının hukuki karşılığı ne olacak?

Türk Ticaret kanununda yer alan maddeler, CHP'nin ekonomik sabotajından zarar görecek esnafı kanun çerçevesinde koruma altına alıyor. Haksız ve hukuksuz yere zarar gören esnaf, boykot provokasyonunu körükleyen CHP'den ve Özgür Özel'den tazminat talep edebilir.

Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr)Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr)

Boykot kampanyasının borazanlığına soyunan medyaya, vitrin ünlülerine ve CHP'nin bankamatikçi trollerine de ceza yolu açık. Mağdur esnafın şikayeti üzerine belirli durumlarda iki yıla kadar hapis ve idari para cezası da söz konusu.

Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr)Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr)

Ekonomik düzeni bozabilecek nitelikteki çağrılar, halk arasında panik veya kargaşa yaratıyorsa, kamu barışına karşı suç kapsamında değerlendirilebilir. İki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr)Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr)


CHP ESNAFLA ALAY ETTİ: BİR GÜN KAYBEDERSİNİZ

CHP ise suçunu inkar etmiyor. Aykut Erdoğdu zarar gören esnafın aklıyla alay edercesine "Bir gün kaybedersiniz" diyor.

KANUN "HAKSIZ VE HUKUKA AYKIRI" DİYOR

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 54 ve 55. maddeleri "Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek" eyleminin hukuksuz olduğunu işaret ediyor.

Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr)Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr)


58. MADDEYE GÖRE CHP VE EKONOMİ CELLATLIĞI YAPAN FONDAŞ MEDYAYA CEZA YOLU AÇIK

Toplumsal birliği bozmak, yerli ve milli markaları zayıflatmak amacıyla hareket eden CHP ve boykot kampanyasının borazanlığına soyunan medyaya da ceza yolda...

SÖZCÜ, Cumhuriyet, Halk TV, Birgün, TELE 1 "boykot" maskeli ekonomik tetikçilikte başı çeken medya organları oldu.

Konuya ilişkin madde 58 ne diyor?

III - BASIN, YAYIN, İLETİŞİM VE BİLİŞİM KURULUŞLARININ SORUMLULUĞU

MADDE 58- (1) Haksız rekabet, her türlü basın, yayın, iletişim ve bilişim işletmeleriyle, ileride gerçekleşecek teknik gelişmeler sonucunda faaliyete geçecek kuruluşlar aracılığıyla işlenmişse, 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı davalar, ancak, basında yayımlanan şeyin, programın; ekranda, bilişim aracında veya benzeri ortamlarda görüntülenenin; ses olarak yayımlananın veya herhangi bir şekilde iletilenin sahipleri ile ilan veren kişiler aleyhine açılabilir; ancak;

a) Yazılı basında yayımlanan şey, program, içerik, görüntü, ses veya ileti, bunların sahiplerinin veya ilan verenin haberi olmaksızın ya da onayına aykırı olarak yayımlanmışsa,

b) Yazılı basında yayımlanan şeyin, programın, görüntünün, ses veya iletinin sahibinin veya ilan verenin kim olduğunun bildirilmesinden kaçınılırsa,

c) Başka sebepler dolayısıyla yazılı basında yayımlanan şeyin, programın, görüntünün, sesin, iletinin sahibinin veya ilan verenin meydana çıkarılması veya bunlara karşı bir Türk mahkemesinde dava açılması mümkün olmazsa,

yukarıda anılan davalar, yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni, program yapımcısı, görüntüyü, sesi, iletiyi, yayın, iletişim ve bilişim aracına koyan veya koyduran kişi ve ilan servisi şefi; bunlar gösterilemiyorsa, işletme veya kuruluş sahibi aleyhine açılabilir.

(2) Birinci fıkrada öngörülen hâller dışında, aynı fıkrada sayılan kişilerden birinin kusuru hâlinde sıraya bakılmaksızın dava açılabilir.

(3) 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yazılı davalarda Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

(4) Haksız rekabet fiilinin iletimini başlatmamış, iletimin alıcısını veya fiili oluşturan içeriği seçmemiş veya fiili gerçekleştirecek şekilde değiştirmemişse, bu maddenin birinci fıkrasındaki davalar hizmet sağlayıcısı aleyhine açılamaz; tedbir kararı verilemez. Mahkeme haksız rekabet eyleminin olumsuz sonuçlarının kapsamlı veya vereceği zararın büyük olacağı durumlarda ilgili hizmet sağlayıcısını da dinleyerek, haksız rekabet fiilinin sona erdirilmesini veya önlenmesine ilişkin tedbir kararını hizmet sağlayıcı aleyhine de verebilir veya içeriğin geçici olarak kaldırılması dâhil somut olaya uyan uygulanabilir başka tedbirler alabilir.

Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr)Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr)

ŞİKAYET ÜZERİNE İKİ YILA KADAR HAPİS VE İDARİ PARA CEZASI

MADDE 61- (1) Dava açma hakkını haiz bulunan kimsenin talebi üzerine mahkeme, mevcut durumun olduğu gibi korunmasına, 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde öngörüldüğü gibi haksız rekabet sonucu oluşan maddi durumun ortadan kaldırılmasına, haksız rekabetin önlenmesine ve yanlış veya yanıltıcı beyanların düzeltilmesine ve diğer tedbirlere, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ihtiyati tedbir hakkındaki hükümlerine göre karar verebilir.

(2) Ayrıca, hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturması hâlinde cezayı gerektiren haksız rekabet konusu mallara, ithalat veya ihracat sırasında hak sahibinin talebi üzerine, gümrük idareleri tarafından ihtiyati tedbir niteliğinde el konulabilir.

(3) El koyma ile ilgili uygulama bu konudaki mevzuata tabidir.

(4) Gümrük idarelerindeki tedbir veya el koyma kararının tebliğinden itibaren on gün içinde, esas hakkında ilgili mahkemede dava açılmaz veya mahkemeden tedbir niteliğinde karar alınmazsa idarenin el koyma kararı ortadan kalkar.

C) CEZA SORUMLULUĞU

I - CEZAYI GEREKTİREN FİİLLER

MADDE 62- (1) a) 55 inci maddede yazılı haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenler,

b) Kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş ürünleri, ticari faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler,

c) Çalışanları, vekilleri veya diğer yardımcı kimseleri, çalıştıranın veya müvekkillerinin üretim veya ticaret sırlarını ele geçirmelerini sağlamak için aldatanlar,

d) Çalıştıranlar veya müvekkillerden, işçilerinin veya çalışanlarının ya da vekillerinin, işlerini gördükleri sırada cezayı gerektiren bir haksız rekabet fiilini işlediklerini öğrenip de bu fiili önlemeyenler veya gerçeğe aykırı beyanları düzeltmeyenler,fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 56 ncı madde gereğince hukuk davasını açma hakkını haiz bulunanlardan birinin şikâyeti üzerine, her bir bent kapsamına giren fiiller dolayısıyla iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr)Zarar gören esnaf CHP'den fondaşlardan vitrin ünlülerinden tazminat talep edebilir (Takvim.com.tr)


MİLLİ EKONOMİYE SUİKAST GİRİŞİMİNİN HUKUKİ SONUÇLARI

Özetle boykot çağrıları, özellikle ifade özgürlüğü, borçlar ve ticaret hukuku, rekabet hukuku, ceza hukuku bağlamında çeşitli hukuki sonuçlar doğurabilir.

1. Anayasal Çerçeve ve İfade Özgürlüğü
Anayasanın 26. maddesi, herkesin düşünce ve kanaatlerini açıklama ve yayma hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak, bu özgürlük mutlak değildir ve kamu düzeni, genel ahlak, başkalarının hakları gibi sebeplerle sınırlanabilir. Dolayısıyla, boykot çağrıları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilmekle birlikte, özellikle ekonomik düzeni bozucu veya rekabeti sınırlayıcı etkiler yarattığında hukuki yaptırımlara tabi olabilir.

2. Borçlar Hukuku Açısından Boykot
Türk Borçlar Kanunu (TBK) bağlamında boykot çağrıları, haksız fiil hükümleri çerçevesinde değerlendirilebilir. TBK m. 49'a göre, hukuka aykırı ve kusurlu bir fiil ile başkasına zarar veren kişi, bu zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Özellikle ekonomik zarar doğurucu boykot eylemlerinde, zarar gören tarafın tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.

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3. Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku Açısından Boykot
Boykot, özellikle ticaret hukuku ve rekabet hukuku kapsamında önemli hukuki sonuçlar doğurabilir:

• Türk Ticaret Kanunu (TTK) Kapsamında: Ticari faaliyetlerde dürüstlük kuralına aykırı haksız rekabet oluşturan fiiller yasaklanmıştır (TTK m. 54 ve devamı). Bu bağlamda, bir işletmenin faaliyetlerini kısıtlamaya yönelik kasıtlı boykot çağrıları, haksız rekabet teşkil edebilir. Özellikle, TTK m. 55/1-a-1 hükmü uyarınca, bir işletmenin ticari faaliyetlerini kötülemek veya yanıltıcı ve gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunmak, haksız rekabet fiili olarak değerlendirilir. Ayrıca, TTK m. 62 hükmü çerçevesinde, haksız rekabet fiillerini işleyenler hakkında cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

• Rekabetin Korunması Hakkında Kanun: 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi, rekabeti bozucu anlaşmaları yasaklamaktadır. Rakip işletmelere karşı toplu boykot gibi eylemler, rekabet ihlali olarak değerlendirilebilir ve Rekabet Kurulu tarafından yaptırıma tabi tutulabilir.

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4. Ceza Hukuku Açısından Boykot:
Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında boykot çağrıları, belirli şartlar altında cezai sorumluluk doğurabilir:
• TCK m. 117 – İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali: Bir kişinin veya işletmenin ekonomik faaliyetlerini engellemek amacıyla baskı yapılması, tehdit edilmesi veya şiddet uygulanması, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçunu oluşturabilir.
(İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
Madde 117- (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlal eden kişiye, mağdurun şikayeti halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.)
• TCK m. 213 – Kamu Barışına Karşı Suçlar: Ekonomik düzeni bozabilecek nitelikteki çağrılar, halk arasında panik veya kargaşa yaratıyorsa, kamu barışına karşı suç kapsamında değerlendirilebilir.
(Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit
Madde 213- (1) Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Suçun silahla işlenmesi halinde, verilecek ceza, kullanılan silahın niteliğine göre yarı oranına kadar artırılabilir.)









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