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CHP'de "turp" korkusu! Özgür Çelik'ten "Yapay zeka" çıkışı

Ekrem İmamoğlu ve ekibinin büyük yolsuzluk suçundan tutuklanmasının ardından CHP, skandalı perdeleme ve gündemi değiştirme çabasına girdi. Sokak eylemleri, uluslararası basına şikayetler ve boykot çağrılarıyla algı operasyonu yürüten CHP yönetimi, şimdi de yapay zeka iddiasını devreye soktu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partinin önde gelen isimleri hakkında sahte ses kayıtları üretileceğini öne sürdü. Özgür Çelik'in çıkışı "Turpun büyüğüne ön alma çabası mı?" sorusunu akıllara getirdi.

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Giriş Tarihi :02 Nisan 2025 , 19:14 Güncelleme Tarihi :02 Nisan 2025 , 19:32
CHP’de turp korkusu! Özgür Çelik’ten Yapay zeka çıkışı

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EKREM İMAMOĞLU VE ÇEKİRDEK KADROSU
Ekrem İmamoğlu ve en yakın adamları "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)

CHP YOLSUZLUĞU ÖRTMEK İÇİN HER YOLU DENİYOR
CHP yönetimi CHP'li tanık itiraflarına rağmen yolsuzluğa "siyasi" operasyon diyerek perdeleme çabasına girişti.

Özgür Özel yönetimi önce sokakları karıştırdı sonra sözde "demokrasi" adı altında BBC, CNN, The New York Times, DW, Le Monde gibi yayın organlarına konuşarak Türkiye'yi Batı ve ABD'ye şikayet etti.

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CHP yönetimi "Boykot" diyerek ekonomiyi ve medyayı hedef aldı.

TURP KORKUSU BAŞLADI
Özel'in "boykot" çağrısı halkta karşılık bulmazken CHP'de bir de "Turp" korkusu yaşanıyor.

Bilindiği üzere Başkan Erdoğan "heybedeki turplar daha dökülmedi" diyerek skandalın boyutunun daha büyük olabileceğinin sinyalini verdi.

ÖZGÜR ÇELİK YAPAY ZEKAYA SARILDI SES KAYITLARI ÇIKABİLİR
CHP yönetimi ise ön almak için "Yapay zeka"ya sarıldı. Seçildiği kongrenin şaibeli olduğu iddia edilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin önde gelen siyasi aktörleri hakkında ses kayıtlarının çıkabileceğini bunların da yapay zeka ile oluşturulmuş olacağını iddia etti.

CHP yandaşı Now TV'ye konuşan Çelik şu iddialarda bulundu:

"Şimdi yeni bir şey duyuyoruz. Hem de bir iki noktadan duydum. İnsanlar gelip bana dediler ki, 'Sizin partinizdeki önemli siyasi aktörlerle ilgili yapay zeka üzerinden söylenmeyen sözleri söylemiş gibi gösterecekler.' Konuşulmayan şeyleri konuşulmuş gibi yapacaklar. Bunu da yapay zeka ile yapacaklar. Bunu biraz düşündüm. Yapabilirler mi? Yapabilirler."

Özgür Çelik'ten "Yapay zeka" çıkışı

"Tarihe bir not olsun." diye bu açıklamayı yaptığını iddia eden Çelik, "Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen aktörleriyle ilgili ya da Türkiye siyasetinin önemli aktörleriyle ilgili birtakım telefon konuşmaları, birtakım görüntüler vs servis edilebilir." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Özgür ÇelikEkrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Özgür Çelik

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI: BÜYÜK TURPLAR ORTAYA DÖKÜLMEDİ
Daha önce "Turpların büyüğü heybede" çıkışını yapan Başkan Erdoğan İBB'deki operasyonun ardından yine "turp" çıkışı yapmıştı.

26 Mart'ta TBMM'de konuşan Başkan Erdoğan, İstanbul'da yakıt tankeriyle milyonlarca liralık sebze ve meyve taşındığını, İstanbul halkının en mahrem bilgilerinin 3-5 milyon dolar için yabancılara peşkeş çekildiğini, tutarı yüz milyarlarca lirayı bulan hırsızlıklar ile basında ve sosyal medyada halkın parasıyla beslenen tetikçilere varıncaya kadar her türlü gayrimeşruluk, her türlü hukuksuzluk olduğunu belirtti.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (26 Mart, AA)Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (26 Mart, AA)

"Öyle ki İstanbul'un CHP'li belediyelerindeki yolsuzlukları dizi yapmaya kalksanız Brezilya dizilerinden daha fazla malzemeyle karşılaşırsınız." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP'nin bizzat içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak. Ortada bunca yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, alavere dalavere, sahtekarlık varken hakkı hukuku, adaleti dilinden düşürmeyen CHP yönetimi iddiaları aydınlatmak yerine ucuz siyasete yönelmeyi tercih etti. Yargının iddialarının hiçbirine cevap veremeyen CHP yönetimi, insanları sokağa döküp ülkede kaos çıkarmaya çalışarak skandalı örtbas etme çabasına girişti. Dikkat buyurunuz; çalana değil, yakalayana kızıyorlar. Görevini yapanları değil, yolsuzluğa bulaşanları savunuyorlar. Belediye başkanlarının kurduğu haraç ve rüşvet düzeninin bedelini sokaklara döktükleri seçmenlerine ödetmeye kalkıyorduk. İşbirliği yaptıkları marjinal örgütlerin yol açtıkları rezaletleri sahiplenerek girdikleri tehlikeli yolu iyice içinden çıkılmaz hale getiriyorlar. Daha da ötesi, bütün bunların faturasını bize, şahsımıza, hükümetimize ve partimize keserek gerçekleri ters yüz etmeye çalışıyorlar."

Başkan Erdoğandan CHPye yolsuzluk tepkisi: Turpların büyükleri daha heybeden dökülmedi! | Çalan da şikayet eden de CHPliBaşkan Erdoğandan CHPye yolsuzluk tepkisi: Turpların büyükleri daha heybeden dökülmedi! | Çalan da şikayet eden de CHPli

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