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TÜSİAD'ın skandal açıklamalarına sert tepki: "Türkiye eski Türkiye değildir"

Her fırsatta milli iradenin karşısında yer alan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın hükümeti ve bağımsız yargıyı hedef alan sözlerine tepkiler peş peşe geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 15:44 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 16:25
TÜSİAD’ın skandal açıklamalarına sert tepki: Türkiye eski Türkiye değildir

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    Her fırsatta milli iradenin karşısında yer alan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın hükümeti ve bağımsız yargıyı hedef alan sözlerine tepkiler peş peşe geldi.

    Bakan Tunç'un paylaşımı (Sosyal medya)Bakan Tunç'un paylaşımı (Sosyal medya)

    KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİL

    Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye eski Türkiye değildir. Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye'nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki; Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez." dedi.

    Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tunç şu ifadeleri kullandı:

    Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş veya çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir.

    Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır.

    Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin çok iyi bilmesi gerekir.

    Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır.

    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (Takvim.com.tr)TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (Takvim.com.tr)

    Demokrasi sadece belli çevrelerin değil, topyekûn milletin ve devletin ortak emanetidir.

    Türkiye eski Türkiye değildir.

    Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye'nin artık geride kaldığını anlamayanlar şunu bilmelidir ki;
    Hiç kimse veya hiçbir kuruluş, kendisini milletin iradesinin ve hukukun üstünde göremez.

    Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.




    KENDİSİNİ SİYASETİN ÜZERİNDE GÖREN HİÇBİR GİRİŞİME İZİN VERMEYİZ

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz." paylaşımı yaptı.

    Ömer Çelik ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    Demokrasilerde sivil toplum kuruluşlarının ülke gündemine dair açıklama yapmaları ve değerlendirmede bulunmaları en tabi haklarıdır.

    Ancak ülke gündemine dair değerlendirme yapma hakkı ile siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimleri birbirinden ayrı hususlardır. Aradaki farkı oluşturan, demokrasiye bağlılık ve hukuka saygıdır.

    Maalesef Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki sicilleri sorunludur; geçmişlerinde askeri vesayete ve yargı vesayetine verdikleri destek hafızalardan silinmemiştir. Ayrıca kendi geçmişlerinde alenen meşru hükümeti hedef alma ve görevden gönderme faaliyetleri manşetlerde yer bulmuştur.

    Bu nedenlerle TÜSİAD yönetimi, bu ülkede demokrasi mücadelesi verenlerin "güven bunalımı" deyince ilk aklına gelenlerden birinin neden TÜSİAD'ın yaklaşımları olduğu ile yüzleşmelidir. TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir.

    AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören hiçbir girişime izin vermeyiz.

    Siyasetin demokratik alanını korumak için eskisinden daha kararlıyız.

    TÜSİAD'dan siyasete müdahale!

    NE OLMUŞTU?

    TÜSİAD'ın Olağan Genel Kurulunda "Politik hayatta olağanüstü olaylar" başlıklı bir slayt paylaşıldı.

    TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras konuşmasında yargı üyelerini tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan tutuklanan Ümit Özdağ'a, dizi ve sinema sektöründe "tekelleşme" çarkı kurduğu iddia edilen Ayşe Barım'a, Gezi Parkı ihanetine, millete kılıç çeken disiplinsiz teğmenlere ve bilirkişinin gizli ses kaydını servis eden Suat Toktaş'a arka çıktı.

    ʺPolitik hayatta olağanüstü olaylarʺ başlıklı bir slayt (Takvim.com.tr)ʺPolitik hayatta olağanüstü olaylarʺ başlıklı bir slayt (Takvim.com.tr)

    YARGIYA PARMAK SALLADI

    TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise "Yaşadığımız sorunların arkasında hukuka olan güvenin sarsılması var. Biz çocuklarımıza daha büyük servetler değil, daha iyi bir gelecek bırakmak istiyoruz." diyerek yargıya parmak salladı.

    Darbe artığı TÜSİADın vesayet özlemi! Başrolde Orhan Turan ve Ömer Aras... Millete kılıç çekenlere ve Gezi ihanetine sahip çıktılarDarbe artığı TÜSİADın vesayet özlemi! Başrolde Orhan Turan ve Ömer Aras... Millete kılıç çekenlere ve Gezi ihanetine sahip çıktılar

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