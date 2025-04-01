MİT'in çökerttiği siber casusluk şebekesinde "FETÖ" detayı: Firari Cevheri Güven'e belge sızdıkları tespit edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT ), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 16 şüpheli yakalanarak, illegal internet sitesi ve Telegram hesapları çökertildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uluslararası siber casusluk şebekesinin Türkiye'ye yönelik sızma operasyonunda önemli bir darbe indirildi.

BİLGİLERİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE SATTILAR

MİT koordinesinde yapılan çalışmalarda, siber casusluk ağının, birçok ülkeden kişisel veriler ele geçirerek bu bilgileri terör örgütleri dahil talep eden herkesle paylaştığı tespit edildi. Uzun süredir takipte olan şebekenin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi.

Kişisel verileri çalarak terör örgütlerine aktaran şebeke çökertildi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)



261 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Sistemi engelleme, bozma yok etme veya değiştirme', 'Kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme, tahrip etme' ve MİT Kanununa Muhalefetten 261 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.