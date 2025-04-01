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MİT'in çökerttiği siber casusluk şebekesinde "FETÖ" detayı: Firari Cevheri Güven'e belge sızdıkları tespit edildi

MİT koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla, uluslararası siber casusluk şebekesinin Türkiye ayağı çökertildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 16 şüpheli yakalanırken, şebekenin kişisel verileri terör örgütlerine sattığı belirlendi. Elde edilen delillerde, FETÖ firarisi Cevheri Güven’e belge sızdırıldığı tespit edildi. Telegram üzerinden yürütülen yasa dışı faaliyetler deşifre edilirken, şüpheliler hakkında 261 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 11:31 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 11:51
MİT’in çökerttiği siber casusluk şebekesinde FETÖ detayı: Firari Cevheri Güven’e belge sızdıkları tespit edildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uluslararası siber casusluk şebekesinin Türkiye'ye yönelik sızma operasyonunda önemli bir darbe indirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 16 şüpheli yakalanarak, illegal internet sitesi ve Telegram hesapları çökertildi.

BİLGİLERİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE SATTILAR
MİT koordinesinde yapılan çalışmalarda, siber casusluk ağının, birçok ülkeden kişisel veriler ele geçirerek bu bilgileri terör örgütleri dahil talep eden herkesle paylaştığı tespit edildi. Uzun süredir takipte olan şebekenin, özellikle terör örgütleri için hayati önem taşıyan bilgileri sağladığı belirlendi.

Kişisel verileri çalarak terör örgütlerine aktaran şebeke çökertildi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)Kişisel verileri çalarak terör örgütlerine aktaran şebeke çökertildi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

261 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
Sabah'ta yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Sistemi engelleme, bozma yok etme veya değiştirme', 'Kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme, tahrip etme' ve MİT Kanununa Muhalefetten 261 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR
İddianamede şüpheli ifadeleri, USOM raporları sonucunda şüphelilerin. kamu kurumlarının, bazı bakanlıkların, belediyelerin, üniversitelerin ve il müdürlüklerine karşı suç bakımında ayrı ayrı sorumlu oldukları kaydedildi.


Fotoğraf: Takvim.com.tr ArşivFotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv

ÖRGÜTÜN ANA FAALİYETİ KİŞİSEL BİLGİLERİ ÇALARAK SATMAK
İddianamede, şüphelililerin ana faaliyetlerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başta e-devlet, MERNİS, tapu ve kadastro, TCKN/GSM, öğrenci okul bilgileri gibi kamuya ait sistemlerde yer alan kişisel bilgilerini, sistemlere hukuka aykırı girerek ve bilgileri ele geçirerek oluşturulan illegal sorgu sistemleri (paneller) aracılığıyla 3. kişilere para karşılığında açılarak paylaşılması olduğu kaydedildi.

KURUMLARIN VERİLERİNİ ÇALDILAR
İddianamede, söz konusu eylemlerin belirli bir sistematik içerisinde organize bir suç şebekesi şeklinde örgütsel bir faaliyetle gerçekleştirildiği aktarıldı. Kişisel veri olarak elde edilen veri sayısının büyüklüğü ile söz konusu verilerin içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığına yönelik de panel yoluyla deşifre edilmesinini de içerdiği ifade edilen iddianamede, kapsam ve nitelik bakımından şüphelilerin bilişim sistemlerine sızma ve elde edilen verilerin internet yoluyla yayınlanmalarına yönelik eylemlerin sadece basit düzeyde bilişim sistemlerine girme olamayacağı, devletin güvenliğine iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belgeleri çalma ve yayma kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Kişisel verileri çalarak terör örgütlerine aktaran şebeke çökertildi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)Kişisel verileri çalarak terör örgütlerine aktaran şebeke çökertildi (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)
'Arcturus' kod isimli şüpheli T.E.'nin muhtelif kurum kuruluşlara ait bilişim sistemlerine siber saldırılar düzenleyerek elde ettiği verileri illegal sorgu sistemlerine sattığı tespit edildi.

İddianamede, T.E.'nin elde ettiği verileri illegal sorgu sitemlerine sattığı kaydedilirken Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğini doğrudan etkileyen muhtelif veri sızıntılarının faillerinden olduğu aktarıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından hazırlanan raporda, şüpheli T.E.'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sistemlerine siber saldırı düzenlediği tespit edildi. Şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemede birçok kişisel verinin ve illegal sorgu sistemlerine ait çeşitli bilgilerin olduğu belirlendi.

SAHTE KAMU PERSONELİ KİMLİKLERİ VE SAHTE BELGELER HAZIRLADI
İddianamede 'EmirOnlin3x' kod adlı şüpheli E.C'nin, illegal sorgu sistemleri yöneticileri başta olmak üzere illegal siber faaliyet yürüten şahıs ya da gruplara grafik tasarım desteği verdiği belirlendi. Birçok illegal sorgu sisteminin grafik tasarımını yaptığı tespit edilen E.C.'nin MİT personeli, polis, asker gibi kamu görevlilerinin kimlikleri yanı sıra sahte diploma, adli sicil kaydı gibi resmi belgelerin tasarımını yaptığı aktarıldı.

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FETÖ FİRARİSİ CEVHERİ GÜVEN'E EVRAK GÖNDERM
'Cypter' kod adlı M.A.'nın ise sorgu panelleri ve şahıslara veri sattığı, dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ifade tutanaklarını internete sızdırdığı kaydedildi.

İddianamede M.A. hakkında beyanda bulunan B.B., M.A.'nın Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı logosunun profil fotoğrafı olarak kullanıldığı 'Privexa' adlı Telegram kanalını açtığını ve ifade tutanaklarını FETÖ'nün medya yapılanmasına yer alan firari Cevheri Güven'e gönderdiğini söyledi.

İddianamede M.A.'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğini doğruda etkileyen muhtelif veri sızıntılarının faillerinden olduğu anlatıldı.

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