SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'de birbirini satan satana! İBB'deki gizli tanıklar İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na yakın isimler çıktı: Bay Kemal ne biliyor da saklıyor?

İBB'deki vurgun sarmalını yargıya taşıyan süreç CHP'lilerin birbirini ihbar etmesiyle başladı. Gizli tanık sıfatıyla itirafçı olanların Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler olduğu, İBB'den para kazandığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun "Gizli tanıkların kimlikleri ortaya çıktığında büyük ölçüde siz de şaşıracaksınız" beyanı ise dikkat çekti. "Bay Kemal ne biliyor da saklıyor?" sorusu önem kazandı. CHP'deki pasta kavgasında bizzat CHP'lilerin parti içi ihbarcılık yarışına girip birbirini sattığı tescillendi. Hükümete isnat edilen "siyasi operasyon" suçlamasının altı boş çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 11:48 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 12:02
CHP’de birbirini satan satana! İBB’deki gizli tanıklar İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na yakın isimler çıktı: Bay Kemal ne biliyor da saklıyor?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İBB'ye başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında CHP'li Ekrem İmamoğlu "yolsuzluktan" hüküm giydi, tutuklanarak Silivri Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

560 milyar lirayı bulan vurgun sarmalı tüm boyutlarıyla tartışılırken soruşturmada Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz işlerini itiraf eden gizli tanıkların hepsi CHP'li çıktı. Bu isimler İBB'deki akçeli işleri, Medya AŞ üzerinden fona bağlanan gazetecileri, adrese teslim ihaleleri ve kurultayda dağıtılan paraları teker teker itiraf etti.

Gizli tanık olan isimlerin tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın kişiler olduğu söyleniyor (Takvim.com.tr)Gizli tanık olan isimlerin tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın kişiler olduğu söyleniyor (Takvim.com.tr)


KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLER İTİRAFÇI OLDU

Öte yandan gazeteci Fatma Sibel Gürcihan, gizli tanık olan isimlerin tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın kişiler olduğunu söyledi.

"HEPSİ CHP'Lİ YILLARCA İBB'DEN PARA KAZANAN İSİMLER"

İsimleri suç olduğu için şimdilik yazamayacağını belirten Gürcihan, "Ve üzgünüm hepsi CHP'li, hepsi yıllarca İBB ile çalışmış ve paralar kazanmışlar." dedi.

4 gizli tanıkla ilgili ipucu veren Gürcihan, "Gizli Tanık 1: Murat Ongun'a yakın biri, Gizli Tanık 2: Para kuleleri olayına dahil olmuş biri, Gizli Tanık 3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresinden biri, Gizli Tanık 4: Yine Kılıçdaroğlu'na yakın ama kongreden sonra CHP yönetimi ile ters düşmüş biri. İmamoğlu'nun avukatının tecavüz, taciz kaydı var dediği kişi bu gizli tanık" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu: Gizli tanıkların kimlikleri ortaya çıktığında büyük ölçüde siz de şaşıracaksınız (Takvim.com.tr)Kılıçdaroğlu: Gizli tanıkların kimlikleri ortaya çıktığında büyük ölçüde siz de şaşıracaksınız (Takvim.com.tr)


KILIÇDAROĞLU ÖNCEDEN BİLİYOR MUYDU?

Tatışmalar sürerken Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden dikkat çeken bir çıkış geldi.

SÖZCÜ'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Gizli tanıkların kimlikleri ortaya çıktığında büyük ölçüde siz de şaşıracaksınız. Geçmişte hep böyle olmuştu" dedi.

Peki, Kılıçdaroğlu yakın çevresinden birilerinin itirafçı olup Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk sarmalını anlatacağını daha önceden biliyor muydu? Kamuoyu bu sorunun yanıtını arıyor.

Özgür Özel, sokak çağrısı yaparak skandalı örtbas etmeye niyetlendi (Takvim.com.tr)Özgür Özel, sokak çağrısı yaparak skandalı örtbas etmeye niyetlendi (Takvim.com.tr)


CHP SOKAK ÇAĞRISI YAPARAK SKANDALI ÖRTME NİYETİNDE

Ortada bunca yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet iddiaları varken hukuku ve adaleti dilinden düşürmeyen CHP, iddiaları aydınlatmak yerine ucuz siyasete yönelmeyi tercih etti.

Özgür Özel, sokak çağrısı yaparak skandalı örtbas etmeye niyetlendi.

Başkan Erdoğandan CHPye yolsuzluk tepkisi: Turpların büyükleri daha heybeden dökülmedi! | Çalan da şikayet eden de CHPliBaşkan Erdoğandan CHPye yolsuzluk tepkisi: Turpların büyükleri daha heybeden dökülmedi! | Çalan da şikayet eden de CHPli



CHP'LİLER BİRBİRİNİ İHBAR ETTİ

Tam da bu noktada Başkan Erdoğan'ın İBB soruşturmasının CHP'nin iç hesaplaşması ve birbirilerini ihbar etmesi sonucu başladığını işaret eden sözleri önem kazandı.

"Çalana değil, yakalayana kızıyorlar. Yolsuzluğa bulaşanları savunuyorlar" diyen Erdoğan "Sizin paylaşım kavganız sebebiyle başlayan yargı sürecini, niye bize mal ediyorsunuz? Partiniz içindeki ihbarcılık yarışına niçin bizi karıştırıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"HENÜZ HEYBEDE DURAN BÜYÜK TURPLAR ORTAYA DÖKÜLMEDİ"

Başkan Erdoğan, "Henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmedi. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların, bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak" dedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de birbirini satan satana! İBB’deki gizli tanıklar İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na yakın isimler çıktı: Bay Kemal ne biliyor da saklıyor?
CHP’de kurultay savaşı! Kılıçdaroğlu adaylık sinyali verip topu delegelere attı: Silivri’de İmamoğlu ile Özgür Özel’i yeme pazarlığı mı?
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye sokak ve boykot uyarısı: Bedelini ödemeye hazır olmalılar! | 15 Temmuz hatırlatması!
Özgür Özel, İmamoğlu grubuna çizik attı! Ağır topları gidiyor: CHP’de sessiz darbe hazırlığı
CHP’li Ekrem İmamoğlu yolsuzluk çetesinin temellerini Beylikdüzü’nde attı
Mourinho’dan Fenerbahçe’ye ’special’ transfer!
MİT’in çökerttiği siber casusluk şebekesinde FETÖ detayı: Firari Cevheri Güven’e belge sızdıkları tespit edildi
1 gram altını bile olan köşeyi dönecek! Dünyaca ünlü bankadan flaş altın tahmini geldi
Vedat Milor’u rahatsız eden açıklama! Yunan bakan Türkiye’nin hakkını savundu İmamoğlu’nun gurmesi karşı çıktı: Bir daha düşün
Meteoroloji’den 8 ile kuvvetli yağış alarmı: İstanbul için saat verildi! İzmir, Antalya, Muğla... | 1 Nisan hava durumu
Yarım gün çalışana aylık en az 23.956 TL | Nasıl uygulanacak? İŞKUR ve işveren ne ödeyecek?
2 formaya 4 aday! Jose Mourinho derbi için 9 aday belirledi: ZTK’da flaş rotasyon kararı
Hasan İmamoğlu’ndan İncil’den alıntı beddua! Yunan basınında Ekrem İmamoğlu analizi: Greek City Times Rum dedi Protothema Pontus
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Le Pen açıklaması! Macron’a çifte standart tepkisi | Özgür Özel siyasi yobazlık yapıyor
Sistem değişiyor! O isimler yedek kalacak: Buruk’tan kadroya neşter
ABD Başkanı Donald Trump Husiler yok edildi dedi İran’dan nükleer silah açıklaması geldi: Saldırı olursa üretmek zorunda kalırız
Özgür Özel’in şirazesi kaydı! Devlete Suç örgütü deyip Türk polisini tehdit etti: Af-zaman aşımı yok! Günü gelince gırtlağına basılacak
Narin Güran cinayetinde yeni delil! Ailenin avukatı Salim Güran ile ilgili o detayları paylaştı: Nevzat Bahtiyar’ın beyanı gerçek dışı...
Fransa’da Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu: 5 yıl siyasi yasak 4 yıl hapis cezası
Böyle rezillik görülmedi! Ramazanda viskili alem yapan CHP’li Erdal Beşikçoğlu bayramda dizi için mezar bozdurdu: Tepki büyük