CHP’de birbirini satan satana! İBB’deki gizli tanıklar İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na yakın isimler çıktı: Bay Kemal ne biliyor da saklıyor?

İBB'ye başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında CHP'li Ekrem İmamoğlu "yolsuzluktan" hüküm giydi, tutuklanarak Silivri Marmara Cezaevi'ne gönderildi.
560 milyar lirayı bulan vurgun sarmalı tüm boyutlarıyla tartışılırken soruşturmada Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz işlerini itiraf eden gizli tanıkların hepsi CHP'li çıktı. Bu isimler İBB'deki akçeli işleri, Medya AŞ üzerinden fona bağlanan gazetecileri, adrese teslim ihaleleri ve kurultayda dağıtılan paraları teker teker itiraf etti.
Gizli tanık olan isimlerin tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın kişiler olduğu söyleniyor (Takvim.com.tr)
KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLER İTİRAFÇI OLDU
Öte yandan gazeteci Fatma Sibel Gürcihan, gizli tanık olan isimlerin tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın kişiler olduğunu söyledi.
"HEPSİ CHP'Lİ YILLARCA İBB'DEN PARA KAZANAN İSİMLER"
İsimleri suç olduğu için şimdilik yazamayacağını belirten Gürcihan, "Ve üzgünüm hepsi CHP'li, hepsi yıllarca İBB ile çalışmış ve paralar kazanmışlar." dedi.
4 gizli tanıkla ilgili ipucu veren Gürcihan, "Gizli Tanık 1: Murat Ongun'a yakın biri, Gizli Tanık 2: Para kuleleri olayına dahil olmuş biri, Gizli Tanık 3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresinden biri, Gizli Tanık 4: Yine Kılıçdaroğlu'na yakın ama kongreden sonra CHP yönetimi ile ters düşmüş biri. İmamoğlu'nun avukatının tecavüz, taciz kaydı var dediği kişi bu gizli tanık" şeklinde konuştu.
Kılıçdaroğlu: Gizli tanıkların kimlikleri ortaya çıktığında büyük ölçüde siz de şaşıracaksınız (Takvim.com.tr)
KILIÇDAROĞLU ÖNCEDEN BİLİYOR MUYDU?
Tatışmalar sürerken Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden dikkat çeken bir çıkış geldi.
SÖZCÜ'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, "Gizli tanıkların kimlikleri ortaya çıktığında büyük ölçüde siz de şaşıracaksınız. Geçmişte hep böyle olmuştu" dedi.
Peki, Kılıçdaroğlu yakın çevresinden birilerinin itirafçı olup Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk sarmalını anlatacağını daha önceden biliyor muydu? Kamuoyu bu sorunun yanıtını arıyor.