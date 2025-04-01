CHP’de birbirini satan satana! İBB’deki gizli tanıklar İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na yakın isimler çıktı: Bay Kemal ne biliyor da saklıyor?

Gizli tanık olan isimlerin tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın kişiler olduğu söyleniyor (Takvim.com.tr)





KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLER İTİRAFÇI OLDU



Öte yandan gazeteci Fatma Sibel Gürcihan, gizli tanık olan isimlerin tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın kişiler olduğunu söyledi.



"HEPSİ CHP'Lİ YILLARCA İBB'DEN PARA KAZANAN İSİMLER"



İsimleri suç olduğu için şimdilik yazamayacağını belirten Gürcihan, "Ve üzgünüm hepsi CHP'li, hepsi yıllarca İBB ile çalışmış ve paralar kazanmışlar." dedi.



4 gizli tanıkla ilgili ipucu veren Gürcihan, "Gizli Tanık 1: Murat Ongun'a yakın biri, Gizli Tanık 2: Para kuleleri olayına dahil olmuş biri, Gizli Tanık 3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun çevresinden biri, Gizli Tanık 4: Yine Kılıçdaroğlu'na yakın ama kongreden sonra CHP yönetimi ile ters düşmüş biri. İmamoğlu'nun avukatının tecavüz, taciz kaydı var dediği kişi bu gizli tanık" şeklinde konuştu.