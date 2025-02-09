Takvim günler önce gerçek yüzünü yazdı! Merdiven altı komedyen torbacı çıktı... Allah’a şirk koşup bölücülük yapan Selin Dilmaç tutuklandı

Kadıköy ve Beyoğlu'ndaki merdiven altı sahnelerde "stand-up" gösterisi adı altında toplumun milli, manevi ve kutsal değerlerine saldıran Selin Dilmaç tutuklandı. Dilmaç'ın halk arasında "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı olduğu ortaya çıktı. Merdiven altı komedyen Selin Dilmaç torbacı çıktı (AA) Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak keşişiminde hareketlerinden şüphelendiği Selin Dilmaç'ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu. Bunun üzerine Dilmaç'ın evinde arama yapan ekipler, 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Peki, kim bu Selin Dilmaç? 15 Temmuz'u "tiyatro" olarak tanımlayan ve "Gerçek Kürtler bağımsız ve özerktir" gibi ifadelerle bölücülük yapan Dilmaç, kendisini "donsuz ve dinsiz" olarak tanımlıyor. "Yaratım sürecim sancılı oluyor" ifadeleriyle Allah'a şirk koşan Dilmaç dört büyük melekleten de "ekip arkadaşı" diye bahsederek rezilliğin dozunu artırdı.

Selin Dilmaç (Instagram, Takvim.com.tr)





Dilmaç şu skandal sözleri sarf etti:

"Hiç düşündünüz mü... Ya Beyoğlu 2021 Allah'ın olgunluk eseriyse... Yani canımızı dişimize taktık bu proje için gerçekten: Ekibim Azrail, İsrafil, Mikail Cebrail… Mikail'e teşekkür etmek istiyorum. İşte bir sahnede kar yağdıracaktık. İşte bir evsiz donarak ölecekti falan tam istediğim karı yağdırdı inanır mısınız tam kafamdaki kar.



Azrail keza öyle biliyorsunuz burası Beyoğlu Tarlabaşı burada ölüm oranları çok yüksek. Azrail yeri geldi 48 saat uyumadan çalıştı bizim için İsrafil aynı şekilde bu proje için melodika çalmayı öğrendi normalde sadece sura üfleyebiliyordu biliyorsunuz. Yaratım sürecime gelince… Yaratım sürecim biraz sancılı oluyor benim. Amatörlerle çalışmak zor. Orada kötürüm yapıyoruz diyorum ya bu bandajlar niye bu kadar beyaz arkadaşlar buranın art direktörü nerede ya dün mü kötürüm oldu bu herif."