Takvim günler önce gerçek yüzünü yazdı! Merdiven altı komedyen torbacı çıktı... Allah’a şirk koşup bölücülük yapan Selin Dilmaç tutuklandı

Dilmaç aklınca Hz. Adem ve Hz. Havva ile alay etti (Takvim.com.tr)
HZ. ADEM VE HZ. HAVVA İLE ALAY ETTİ
Dilmaç başka bir gösterisinde de Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgilide ağza alınmayacak ifadeler kullanarak ezan vakitleriyle de alay etti.
Dilmaç, "İlk cennetten kovulduklarında Kadıköy'e mi taşındılar? 2+1 evde sürekli sevişiyorlar, sabah-akşam-ikindi vakti..." diyerek ahlaki ve dini hassasiyetleri hedef aldı.
Selin Dilmaç (Instagram, Takvim.com.tr)
YÜZSÜZLÜĞÜN BU KADARI: HAPSE GİRSEYDİM RAHATLARDIM
Gösterisinde manevi değerlere yönelik açık bir saldırı gerçekleştiren İslam'la alay eden Dilmaç'ın bir gösterisinden de bundan herhangi ceza almadığını anlattı.Selin Dilmaç, gösterisi sırasında, "Bu din bizim afyonumuz. Şaka yapıp linç yemedim, hak ettiğim gibi bir hapse girseydim rahatlayacaktım zaten," diyerek dini değerlere hakareti meşrulaştırmaya çalıştı. Örnek olarak, Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası gözaltına alınmasını gösterip, alaycı bir tavırla "Kaşeleri arttı" ifadelerini kullandı.
İSTİKLAL BOMBACISI PKK'LIYI ÖVDÜ
Programlarından kesitleri sosyal medyada da yayınlanan Dilmaç'ın bir performansında, Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısı hakkındaki söylemleri tepki çekmişti.
Bombayı caddeye bırakan ve 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Ahlam Albashir'i kadın olduğu için övücü cümleler kullanan Dilmaç'ı, birçok sosyal medya kullanıcısı eleştirmişti.