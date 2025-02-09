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Takvim günler önce gerçek yüzünü yazdı! Merdiven altı komedyen torbacı çıktı... Allah'a şirk koşup bölücülük yapan Selin Dilmaç tutuklandı

Kadıköy’deki sahnelerde sözde "stand-up" gösterileriyle milli ve manevi değerleri heden alan Selin Dilmaç "torbacı" çıktı. Dilmaç'ın evinde 759,32 gram uyuşturucu bulundu. Allah'a şirk koşmaktan bölücülüğe her türlü skandala imza atan merdiven altı komedyenin gerçek yüzünü Takvim.com.tr günler önce yazmıştı. Kendini "donsuz ve dinsiz" olarak tanımlayıp "Hapse girseydim rahatlardım" diyen Dilmaç, dört duvarı boyladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 12:07 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 12:09
Takvim günler önce gerçek yüzünü yazdı! Merdiven altı komedyen torbacı çıktı... Allah’a şirk koşup bölücülük yapan Selin Dilmaç tutuklandı

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    Kadıköy ve Beyoğlu'ndaki merdiven altı sahnelerde "stand-up" gösterisi adı altında toplumun milli, manevi ve kutsal değerlerine saldıran Selin Dilmaç tutuklandı.

    Dilmaç'ın halk arasında "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı olduğu ortaya çıktı.

    Merdiven altı komedyen Selin Dilmaç torbacı çıktı (AA)Merdiven altı komedyen Selin Dilmaç torbacı çıktı (AA)

    Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak keşişiminde hareketlerinden şüphelendiği Selin Dilmaç'ın üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu buldu. Bunun üzerine Dilmaç'ın evinde arama yapan ekipler, 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

    Selin Dilmaç dini değerlerle alay etti!

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Selin Dilmaç (Instagram, Takvim.com.tr)Selin Dilmaç (Instagram, Takvim.com.tr)

    Takvim.com.tr, 27 Aralık 2024 günü Selin Dilmaç isimli merdiven altı komedyenin gerçek yüzünü deşifre etmiş, Dilmaç'ın Kur'an-ı Kerim'de adı geçen dört büyük meleği alay konusu yaparak Allah'a şirk koşmasını ve bölücü ifadelerine dikkat çekmişti.

    Selin Dilmaç isimli merdiven altı komedyenden rezil sözler! Dini değerlerle alay ettiSelin Dilmaç isimli merdiven altı komedyenden rezil sözler! Dini değerlerle alay etti



    Peki, kim bu Selin Dilmaç?

    15 Temmuz'u "tiyatro" olarak tanımlayan ve "Gerçek Kürtler bağımsız ve özerktir" gibi ifadelerle bölücülük yapan Dilmaç, kendisini "donsuz ve dinsiz" olarak tanımlıyor.

    "Yaratım sürecim sancılı oluyor" ifadeleriyle Allah'a şirk koşan Dilmaç dört büyük melekleten de "ekip arkadaşı" diye bahsederek rezilliğin dozunu artırdı.

    Selin Dilmaç (Instagram, Takvim.com.tr)Selin Dilmaç (Instagram, Takvim.com.tr)


    Dilmaç şu skandal sözleri sarf etti:

    "Hiç düşündünüz mü... Ya Beyoğlu 2021 Allah'ın olgunluk eseriyse... Yani canımızı dişimize taktık bu proje için gerçekten: Ekibim Azrail, İsrafil, Mikail Cebrail… Mikail'e teşekkür etmek istiyorum. İşte bir sahnede kar yağdıracaktık. İşte bir evsiz donarak ölecekti falan tam istediğim karı yağdırdı inanır mısınız tam kafamdaki kar.

    Azrail keza öyle biliyorsunuz burası Beyoğlu Tarlabaşı burada ölüm oranları çok yüksek. Azrail yeri geldi 48 saat uyumadan çalıştı bizim için İsrafil aynı şekilde bu proje için melodika çalmayı öğrendi normalde sadece sura üfleyebiliyordu biliyorsunuz. Yaratım sürecime gelince… Yaratım sürecim biraz sancılı oluyor benim. Amatörlerle çalışmak zor. Orada kötürüm yapıyoruz diyorum ya bu bandajlar niye bu kadar beyaz arkadaşlar buranın art direktörü nerede ya dün mü kötürüm oldu bu herif."

    Dilmaç aklınca Hz. Adem ve Hz. Havva ile alay etti (Takvim.com.tr)Dilmaç aklınca Hz. Adem ve Hz. Havva ile alay etti (Takvim.com.tr)


    HZ. ADEM VE HZ. HAVVA İLE ALAY ETTİ

    Dilmaç başka bir gösterisinde de Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgilide ağza alınmayacak ifadeler kullanarak ezan vakitleriyle de alay etti.

    Dilmaç, "İlk cennetten kovulduklarında Kadıköy'e mi taşındılar? 2+1 evde sürekli sevişiyorlar, sabah-akşam-ikindi vakti..." diyerek ahlaki ve dini hassasiyetleri hedef aldı.

    Selin Dilmaç (Instagram, Takvim.com.tr)Selin Dilmaç (Instagram, Takvim.com.tr)

    YÜZSÜZLÜĞÜN BU KADARI: HAPSE GİRSEYDİM RAHATLARDIM

    Gösterisinde manevi değerlere yönelik açık bir saldırı gerçekleştiren İslam'la alay eden Dilmaç'ın bir gösterisinden de bundan herhangi ceza almadığını anlattı.Selin Dilmaç, gösterisi sırasında, "Bu din bizim afyonumuz. Şaka yapıp linç yemedim, hak ettiğim gibi bir hapse girseydim rahatlayacaktım zaten," diyerek dini değerlere hakareti meşrulaştırmaya çalıştı. Örnek olarak, Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası gözaltına alınmasını gösterip, alaycı bir tavırla "Kaşeleri arttı" ifadelerini kullandı.




    İSTİKLAL BOMBACISI PKK'LIYI ÖVDÜ

    Programlarından kesitleri sosyal medyada da yayınlanan Dilmaç'ın bir performansında, Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısı hakkındaki söylemleri tepki çekmişti.

    Bombayı caddeye bırakan ve 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1794 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Ahlam Albashir'i kadın olduğu için övücü cümleler kullanan Dilmaç'ı, birçok sosyal medya kullanıcısı eleştirmişti.

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