Selin Dilmaç isimli merdiven altı komedyenden rezil sözler! Dini değerlerle alay etti

HZ. ADEM VE HZ. HAVVA İLE ALAY ETTİ
Dilmaç başka bir gösterisinde de Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgilide ağza alınmayacak fadeler kullanarak ezan vakitleriyle de alay etti.
Dilmaç Hz. Adem ve Hz. Havva ile alay etti
Dilmaç, "İlk cennetten kovulduklarında Kadıköy'e mi taşındılar? 2+1 evde sürekli sevişiyorlar, sabah-akşam-ikindi vakti..." diyerek ahlaki ve dini hassasiyetleri hedef aldı.
YÜZSÜZLÜĞÜN BU KADARI: HAPSE GİRSEYDİM RAHATLARDIM
Gösterisinde manevi değerlere yönelik açık bir saldırı gerçekleştiren İslam'la alay eden Dilmaç'ın bir gösterisinden de bundan herhangi ceza almadığını anlattı.
Selin Dilmaç, gösterisi sırasında, "Bu din bizim afyonumuz. Şaka yapıp linç yemedim, hak ettiğim gibi bir hapse girseydim rahatlayacaktım zaten," diyerek dini değerlere hakareti meşrulaştırmaya çalıştı. Örnek olarak, Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası gözaltına alınmasını gösterip, alaycı bir tavırla, "Kaşeleri arttı," ifadelerini kullandı.
TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
Selin Dilmaç'ın ifadeleri, özellikle sosyal medyada büyük bir tepkiyle karşılandı. Toplumun geniş kesimleri, dini değerlerle açıkça dalga geçen bu tür provokatif içeriklerin özgürlük kisvesi altında meşrulaştırılmasına karşı harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.
Kutsal değerlere yapılan bu tür saldırıların cezasız kalmaması gerektiğini belirten vatandaşlar, Dilmaç hakkında yasal işlem başlatılması için çağrıda bulundu.