Selin Dilmaç isimli merdiven altı komedyenden rezil sözler! Dini değerlerle alay etti

ALLAHA ŞİRK KOŞTU MELEKLERLE DALGA GEÇTİ Kendisini "donsuz ve dinsiz" olarak tanımlayan Dilmaç, gösterilerinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de adı geçen dört büyük melek olan Azrail, Cebrail, Mikail ve İsrafil ile dalga geçti.

BÖLÜCÜ İFADELER KULLANDI Daha önce 15 Temmuz'u "tiyatro" olarak tanımlayan ve "Gerçek Kürtler bağımsız ve özerktir" gibi ifadelerle bölücülük yapan Dilmaç, İslam'ın temel değerlerini alenen hedef aldı.

Dilmaç şu skandal ifadeleri kullandı:

"Hiç düşündünüz mü... Ya Beyoğlu 2021 Allah'ın olgunluk eseriyse... Yani canımızı dişimize taktık bu proje için gerçekten: Ekibim Azrail, İsrafil, Mikail Cebrail… Mikail'e teşekkür etmek istiyorum. İşte bir sahnede kar yağdıracaktık. İşte bir evsiz donarak ölecekti falan tam istediğim karı yağdırdı inanır mısınız tam kafamdaki kar.

Azrail keza öyle biliyorsunuz burası Beyoğlu Tarlabaşı burada ölüm oranları çok yüksek. Azrail yeri geldi 48 saat uyumadan çalıştı bizim için İsrail aynı şekilde bu proje için melodika çalmayı öğrendi normalde sadece sura üfleyebiliyordu biliyorsunuz. Yaratım sürecime gelince… Yaratım sürecim biraz sancılı oluyor benim. Amatörlerle çalışmak zor. Orada kötürüm yapıyoruz diyorum ya bu bandajlar niye bu kadar beyaz arkadaşlar buranın art direktörü nerede ya dün mü kötürüm oldu bu herif."