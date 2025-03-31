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4 kadın çalışan CHP'li Beykoz Belediyesi'ne işe iade davası açtı!

CHP’li Beykoz Belediyesi’nde bir kadın çalışanla samimi görüntüleri yayılan Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç, görüntüleri yaymakla suçladığı 4 kadın çalışanı işinden etti. Mağdur personelin avukatı dosyada somut hiçbir deli olmadığını belirtti. İşinden edilen kadınlardan Selin Saraç, "Bunların hepsi belediyeye vekil seçilen kadın başkanımızın, Bilgehan Murat Miniç'i önemli müdürlüklerden sorumlu belediye başkan yardımcısı yapmasıyla başladı. Şu anki başkan vekilimiz kadın olmasına rağmen bunlara gözünü kapattı." dedi.

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 09:23 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 09:36
4 kadın çalışan CHP’li Beykoz Belediyesi’ne işe iade davası açtı!

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yolsuzluk soruşturmasında görevden uzaklaştırılmasının ardından göreve gelen kadın Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Güzel'in ilk icraatı 4 kadın personeli işten çıkarmak oldu.

Selin Saraç, Deniz Bayraktar ve Esra Altındağ (Sabah)Selin Saraç, Deniz Bayraktar ve Esra Altındağ (Sabah)

Köseler'in tutuklanmasının ardından belediyede adeta gölge başkan olan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç'in bir özel güvenlik görevlisi kadınla birlikte samimi görüntülerinin sosyal medyaya sızdırdıkları iddiasıyla işten çıkarılan kadınlar, hiçbir ilgileri olmayan bir olay nedeniyle mağdur edildiklerini anlattı. Miniç'in baskısıyla 19 Mart'ta işten atılan Esra Altındağ, Selin Saraç, Deniz Bayraktar, Neslihan D., mağdur edildikleri gerekçesiyle işe iade davası açtı.

Bilgehan Murat Miniç (Sosyal medya)Bilgehan Murat Miniç (Sosyal medya)

"BİR SUÇUMUZ YOK"
2004'ten beri Beykoz Belediyesi'nde çalışan Esra Altındağ, "Kadın bir belediye başkanımız var ve biz kadın olarak mağdur olduk. Çalıştığım 21 yıllık dönemde bir tane tutanağım dahi yok. Hiç kimseyle geçimsizliğim yok. 21 yıl boyunca hiçbir sorun yaşamazken son 1 yıldır çeşitli mobbinge maruz kalıyorum, itibarım zedeleniyor. Bir görüntü varmış ben bu görüntüyü bilmiyorum. İfade için karakola gittiğimizde 'Sadece başkan yardımcınız dolayısıyla buradasınız' dediler. Bir suçumuz yok. Ortada delil de yok" dedi.

Beykoz Belediyesi Başkan Vekilli Özlem Vural Gürzel (İHA)Beykoz Belediyesi Başkan Vekilli Özlem Vural Gürzel (İHA)

KADIN BAŞKAN SESSİZ KALDI
14 yıldır Beykoz Belediyesi'nde çalışan Selin Saraç ise, "Hiçbir suçum yokken kamera kayıtlarını basına sızdırmakla suçlanıyorum. Bunların hepsi belediyeye vekil seçilen kadın başkanımızın, Bilgehan Murat Miniç'i önemli müdürlüklerden sorumlu belediye başkan yardımcısı yapmasıyla başladı. Şu anki başkan vekilimiz kadın olmasına rağmen bunlara gözünü kapattı" diye konuştu.

CHP'li Beykoz Belediyesi'nde uygunsuz görüntüler. (Takvim.com.tr)CHP'li Beykoz Belediyesi'nde uygunsuz görüntüler. (Takvim.com.tr)

Neyle suçlandıklarını bilmediklerini belirten Deniz Bayraktar, "17 Şubat'ta insan kaynaklarına yazılı savunma verdik. Disiplin kurulu sözlü ifademize başvurdu. Kurul dahi neden orada olduğumuzu anlamamış, üst makamdan talimat geldiğini söylediler. Kadın bir belediye başkan vekilimiz olduğu süreçte işten çıkarılmamız ve onun buna kayıtsız kalması bizi daha da üzdü" dedi.

13 yıldır Beykoz Belediyesi'nde çalışan ve 10 yıldır MS hastası olan Neslihan D. ise, "Ortada elle tutulur hiçbir şey yok. Kadın başkan vekili konuyu biliyordu ama ilgilenmedi" şeklinde konuştu.

Beykoz Belediyesi (DHA)Beykoz Belediyesi (DHA)

DOSYADA DELİL YOK
Sabah'tan Mustafa Bakırhan'ın haberine göre, Bilgehan Murat Miniç'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada 4 kadın çalışanın avukatlığını üstlenen Baran Kılıç, "Kadınlardan yalnızca biri görüntülerin olduğu yerde çalışıyor. Ancak mobbing yapılarak karakola götürülüyor ve ilgilerinin olmadığı suçlarla suçlanıyorlar. Mahkemeden bir ceza çıkmadan bunlar yaşanıyor. İşten haksız şekilde çıkartılıyorlar. Mağdur olmuş durumdalar. Dosyada tanık olarak sunulan kişiler de olayla ilgili bilgilerinin olmadığını söylüyor. Somut delil yok, orantısız bir uygulama var" açıklamasında bulundu.

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