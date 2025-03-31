4 kadın çalışan CHP’li Beykoz Belediyesi’ne işe iade davası açtı!

Bilgehan Murat Miniç (Sosyal medya)

"BİR SUÇUMUZ YOK"

2004'ten beri Beykoz Belediyesi'nde çalışan Esra Altındağ, "Kadın bir belediye başkanımız var ve biz kadın olarak mağdur olduk. Çalıştığım 21 yıllık dönemde bir tane tutanağım dahi yok. Hiç kimseyle geçimsizliğim yok. 21 yıl boyunca hiçbir sorun yaşamazken son 1 yıldır çeşitli mobbinge maruz kalıyorum, itibarım zedeleniyor. Bir görüntü varmış ben bu görüntüyü bilmiyorum. İfade için karakola gittiğimizde 'Sadece başkan yardımcınız dolayısıyla buradasınız' dediler. Bir suçumuz yok. Ortada delil de yok" dedi.