4 kadın çalışan CHP’li Beykoz Belediyesi’ne işe iade davası açtı!

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yolsuzluk soruşturmasında görevden uzaklaştırılmasının ardından göreve gelen kadın Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Güzel'in ilk icraatı 4 kadın personeli işten çıkarmak oldu.
Selin Saraç, Deniz Bayraktar ve Esra Altındağ (Sabah)
Köseler'in tutuklanmasının ardından belediyede adeta gölge başkan olan Belediye Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç'in bir özel güvenlik görevlisi kadınla birlikte samimi görüntülerinin sosyal medyaya sızdırdıkları iddiasıyla işten çıkarılan kadınlar, hiçbir ilgileri olmayan bir olay nedeniyle mağdur edildiklerini anlattı. Miniç'in baskısıyla 19 Mart'ta işten atılan Esra Altındağ, Selin Saraç, Deniz Bayraktar, Neslihan D., mağdur edildikleri gerekçesiyle işe iade davası açtı.
Bilgehan Murat Miniç (Sosyal medya)
"BİR SUÇUMUZ YOK"
2004'ten beri Beykoz Belediyesi'nde çalışan Esra Altındağ, "Kadın bir belediye başkanımız var ve biz kadın olarak mağdur olduk. Çalıştığım 21 yıllık dönemde bir tane tutanağım dahi yok. Hiç kimseyle geçimsizliğim yok. 21 yıl boyunca hiçbir sorun yaşamazken son 1 yıldır çeşitli mobbinge maruz kalıyorum, itibarım zedeleniyor. Bir görüntü varmış ben bu görüntüyü bilmiyorum. İfade için karakola gittiğimizde 'Sadece başkan yardımcınız dolayısıyla buradasınız' dediler. Bir suçumuz yok. Ortada delil de yok" dedi.