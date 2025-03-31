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Marmara Cezaevi kantin iddialarına CTE'den açıklama

Ekrem İmamoğlu ve Ümit Özdağ'ın tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi hakkında "hükümlü ve tutukluların kantin ihtiyaçlarını karşılayamadıklarına dair iddialara" ilişkin CTE'den açıklama geldi. CTE'den yapılan açıklamada, iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade edilip "Ramazan Bayramı tatili de dahil olmak üzere, kantin hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamış, ihtiyaç duyulan tüm ürünler temin edilmiştir. Her ayın son günü, yasal mevzuat gereği, ceza infaz kurumlarında kantin ve depolarda sayım işlemleri yapılmaktadır. Bu nedenle 31 Mart 2025 Pazartesi günü kantinde satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir" denildi.

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 13:50 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 13:53
Marmara Cezaevi kantin iddialarına CTE’den açıklama

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), yasal mevzuat gereği her ayın son günü ceza infaz kurumlarındaki kantin ve depolarda sayım yapıldığını, bu durumun önceden tutuklu ve hükümlülere bildirilerek ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli kolaylıkların gösterildiğini duyurdu.

CTE'den bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde bulunan kurumlarda barındırılan hükümlü ve tutukluların kantin ihtiyaçlarını karşılayamadıklarına dair iddialara" ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde bulunan kurumlarda, hükümlü ve tutukluların beslenme ihtiyaçlarının kurum tarafından sağlandığı, günlük ana öğünlerin diyet ve sağlık koşulları göz önünde bulundurularak hazırlandığı, yeterli ve dengeli beslenmelerin temin edildiği anlatıldı.

Bunun yanı sıra hükümlü ve tutukluların kantin ihtiyaçlarının da belirlenen program dahilinde karşılandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Hafta içi her gün belirlenen saatlerde kantin siparişleri alınmakta ve teslim edilmektedir. Ramazan Bayramı tatili de dahil olmak üzere, kantin hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşanmamış, ihtiyaç duyulan tüm ürünler temin edilmiştir. Her ayın son günü, yasal mevzuat gereği, ceza infaz kurumlarında kantin ve depolarda sayım işlemleri yapılmaktadır. Bu nedenle 31 Mart 2025 Pazartesi günü kantinde satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir. Ancak, bu durum hükümlü ve tutuklulara önceden bildirilmiş, ihtiyaçlarını karşılamaları için gerekli kolaylıklar gösterilmiştir."

Açıklamada, ceza infaz kurumlarında barındırılan ve hesabında yeterli bakiyesi bulunmayanlara su, hijyen malzemeleri ve temel gıda maddelerinin kurum tarafından ücretsiz temin edildiği bildirilerek, "Bu nedenle hükümlü ve tutukluların temel ihtiyaçlarına erişimlerinin engellendiği iddiası kesinlikle gerçek dışıdır. Kurumumuzda barındırılan hükümlü ve tutuklulara yönelik hizmetler, insan hakları ve mevzuata uygun şekilde sürdürülmekte olup, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

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