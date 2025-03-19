CHP'li İBB'ye yolsuzluk operasyonu! İmamoğlu'nun "villacısı" Ali Nuhoğlu 40 milyon TL ile kaçarken yakalandı

CHP'li İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Ali Nuhoğlu, yanındaki 40 milyon TL ile kaçmaya çalışırken yakalandı.

Nuhoğlu'nun, 50 milyon dolar değerindeki üç villayı 15 milyon TL'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na devretmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

İmamoğlu'nun ʺmüteahhitiʺ Ali Nuhoğlu (AA)

İMAMOĞLU'NA YAKINI ŞİRKETİ KURUP VİLLALARI ALDI

Şirket 2021'de Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Trabzon doğumlu Ali Nuhoğlu tarafından 50 bin TL sermaye ile kuruldu. Nuhoğlu, şirketi kurduktan 1 hafta sonra İmamoğlu'nun Emirgan'daki villalarını satın aldı. Aynı Nuhoğlu seçimlere günler kala Ekrem İmamoğlu'nun medyaya servis edilen mal beyanını açıkladığı 7 Mart 2024 tarihinde şirketi üzerindeki taşınmazlar ve villalarla birlikte tamamen İmamoğlu İnşaat'a devretti.

Öte yandan Ali Nuhoğlu'nun kendi şahsi hesaplarından 10 milyonlarca TL'yi parça parça 13.04.2021 tarihinde Güllüce Tarımcılık'a yolluyor.

(Takvim.com.tr)

AKÇELİ PARA TRAFİĞİ VE GİRİFT İLİŞKİLER AĞI

01.03.2024'te şirketin sermayesinin birden 50.000 TL'den 46.750.000 TL'ye çıkartıldığı ve şirkete yine aynı mekanizmalarla nakit veya EFT ile para sokulduğu gözlemlendi.

İmamoğlu'nun yakın isimlerden biri olan Ali Nuhoğlu da şirketten alacaklarını şirket kasasından tahsil ettiği öğrenildi.

07.03.2024'de ise Ali Nuhoğlu'nun Güllüce Tarımcılık'taki %100 hissesini İmamoğlu İnşaat AŞ adına Tuncay Yılmaz'a devretmesi dikkatlerden kaçmadı. İmamoğlu İnşaat'ın %80'ni Ekrem İmamoğlu'na ve % 20'siyse babası Hasan İmamoğlu'na ait.