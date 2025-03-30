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Mescid-i Aksa'da bayram yoğunluğu! 120 bin kişi bayram namazına geldi

Katil İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da 120 bin Müslüman Ramazan Bayramı'nı eda etmek için toplandı.

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Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 10:48 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 11:52
Mescid-i Aksa’da bayram yoğunluğu! 120 bin kişi bayram namazına geldi

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da, İsrail'in kısıtlamaları altında 120 bin Müslüman bayram namazını eda etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 120 bin kişi bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

Mescid-i Aksa'da bayram yoğunluğu!

Mescid-i Aksa'da 120 bin kişi bayram namazı kıldı (AA)Mescid-i Aksa'da 120 bin kişi bayram namazı kıldı (AA)

Filistinliler, İsrail polisinin kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın yolunu tuttu.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Doğu Kudüs'teki Eski Şehir'in çevresindeki alanlarda kurduğu kontrol noktalarında bazı Filistinlilere kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.

Mescid-i Aksa'da 120 bin kişi bayram namazı kıldı (AA)Mescid-i Aksa'da 120 bin kişi bayram namazı kıldı (AA)

İSRAİL, RAMAZAN BOYUNCA KISITLAMALAR UYGULADI

İsrail ramazan boyunca Mescid-i Aksa'da bazı kısıtlamalar uygulamıştı.

İsrail makamları, Batı Şeria'dan 50 yaş üstü kadın, 55 yaş üstü erkeklerden sınırlı sayıda kişinin gelmesine izin verileceğini açıklamıştı.

Mescid-i Aksa'da 120 bin kişi bayram namazı kıldı (AA)Mescid-i Aksa'da 120 bin kişi bayram namazı kıldı (AA)

İsrail basını, Batı Şeria'dan 10 bin Filistinlinin Aksa'ya gitmesine müsaade edileceğini bildirmişti.

Mescid-i Aksa'da 120 bin kişi bayram namazı kıldı (AA)Mescid-i Aksa'da 120 bin kişi bayram namazı kıldı (AA)

İşgal altındaki Batı Şeria'dan gelen Filistinliler, Aksa'ya ulaşırken kontrol noktalarında bekletilmiş, çok sayıda kişi yaşı uygun olmasına rağmen geri çevrilmiş ve kendilerine akşam saatlerine kadar Kudüs'ten çıkıp Batı Şeria'ya dönme şartı getirilmişti.

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