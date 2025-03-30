Mescid-i Aksa’da bayram yoğunluğu! 120 bin kişi bayram namazına geldi

Mescid-i Aksa'da 120 bin kişi bayram namazı kıldı (AA)

İşgal altındaki Batı Şeria'dan gelen Filistinliler, Aksa'ya ulaşırken kontrol noktalarında bekletilmiş, çok sayıda kişi yaşı uygun olmasına rağmen geri çevrilmiş ve kendilerine akşam saatlerine kadar Kudüs'ten çıkıp Batı Şeria'ya dönme şartı getirilmişti.