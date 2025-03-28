CHP’nin adaylık yarışında yeni perde: Ekrem İmamoğlu sonrası Özgür Özel Mansur Yavaş savaşı mı?

İmamoğlu ile adaylık savaşı veren ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Saraçhane'de yaptığı ve tepki çeken "Pamuk şeker" çıkışının ardından sessizliğe gömüldü. Özel, adaylık iddiasını sürdüren ve anketleri koz olarak kullanan Yavaş'ın DEM Parti'nin tepkisini çeken söyleminin ardından DEM'den özür dileyip Yavaş'ı boşa çıkardı.

Mansur Yavaş Saraçhane'de yaptığı konuşmada, ʺDün Doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum.ʺ demiş ve DEM Parti'nin tepkisini çekmişti. (Fotoğraf: AA)

Aynı Özel'in son olarak Ekrem İmamoğlu'nun "adaylık" sürecine ilişkin yaptığı açıklama partiyi daha da gerdi.

EKREM İMAMOĞLU'NU SAVUNURKEN SON ÇİVİYİ ÇAKTI: O HAPİSTE YATAR BİZ SEÇİMİ KAZANIRIZ

Dün (27 Mart) CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Özel yüksek sesle İmamoğlu'nun arkasında durduğunu söylese de, aslında onun saf dışı kaldığını itiraf etti.

Kendisine yöneltilen "Bu saatten sonra üçüncü bir cumhurbaşkanı adayı ismi gündeme gelebilir mi? Kadın aday örneğin?" sorusunu yanıtlayan Özel, "Ekrem İmamoğlu dışında bir alternatif yok. Ekrem İmamoğlu, bizim cumhurbaşkanı adayımız." derken önümüzdeki tabloda adaylığı fiilen imkansız hale getiren diploma iptali hatırlatmasını da yaptı.