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CHP'nin adaylık yarışında yeni perde: Ekrem İmamoğlu sonrası Özgür Özel Mansur Yavaş savaşı mı?

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki "adaylık" savaşı yeni bir boyuta evrildi. Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması, CHP içindeki dengeleri değiştirdi. Genel Başkan Özgür Özel, yüksek perdeden İmamoğlu’nu savunsa da onun saf dışı kaldığını itiraf eden açıklamalar yaptı. Daha önce "İki forvetim var" diyen Özel, İmamoğlu'nun devre dışı kalmasının ardından Mansur Yavaş'ı da tamamen sildi. Özel'in "İmamoğlu’nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu’nun yerine kimin olduğunun önemi yok." sözleri ise "Kendi adaylığının yolunu yapıyor." yorumlarına sebep oldu. Özel'in bu çıkışından CHP içindeki İmamoğlu'na yakın ekibin rahatsız olduğu öne sürülürken Yavaş cephesinden de "Gerekirse rakip oluruz" mesajı geldi.

Giriş Tarihi :28 Mart 2025 , 09:51 Güncelleme Tarihi :28 Mart 2025 , 10:09
CHP’nin adaylık yarışında yeni perde: Ekrem İmamoğlu sonrası Özgür Özel Mansur Yavaş savaşı mı?

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EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI CHP'DE DENGELER DEĞİŞTİ
Ön seçim ile "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı" olmayı planlayan Ekrem İmamoğlu ve yakın ekibi İBB'ye yönelik düzenlenen büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklandı. CHP Parti Meclisi'nde adaylığını onaylansa da "usulsüz diploması" iptal edilen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yasalar gereği adaylığı şimdilik mümkün görünmüyor.

Ekrem İmamoğlu İBB'de patlayan yolsuzluğun ardından tutuklandıEkrem İmamoğlu İBB'de patlayan yolsuzluğun ardından tutuklandı

ÖZGÜR ÖZEL'DEN PEŞ PEŞE HAMLELER
İmamoğlu'nun tutuklanması CHP'de dengeleri de değiştirdi.

Günlerdir Saraçhane'de "Ekrem İmamoğlu'nu savunma" adına sokak çağrıları yapan Özgür Özel şaibeli kurultay iddiaları sonrası "Kayyum" korkusuyla Olağanüstü Kurultay kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Fotoğraf: AA)

İmamoğlu ile adaylık savaşı veren ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Saraçhane'de yaptığı ve tepki çeken "Pamuk şeker" çıkışının ardından sessizliğe gömüldü. Özel, adaylık iddiasını sürdüren ve anketleri koz olarak kullanan Yavaş'ın DEM Parti'nin tepkisini çeken söyleminin ardından DEM'den özür dileyip Yavaş'ı boşa çıkardı.

Mansur Yavaş Saraçhane'de yaptığı konuşmada, ʺDün Doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum.ʺ demiş ve DEM Parti'nin tepkisini çekmişti. (Fotoğraf: AA)Mansur Yavaş Saraçhane'de yaptığı konuşmada, ʺDün Doğuda bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum.ʺ demiş ve DEM Parti'nin tepkisini çekmişti. (Fotoğraf: AA)

Aynı Özel'in son olarak Ekrem İmamoğlu'nun "adaylık" sürecine ilişkin yaptığı açıklama partiyi daha da gerdi.

EKREM İMAMOĞLU'NU SAVUNURKEN SON ÇİVİYİ ÇAKTI: O HAPİSTE YATAR BİZ SEÇİMİ KAZANIRIZ
Dün (27 Mart) CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Özel yüksek sesle İmamoğlu'nun arkasında durduğunu söylese de, aslında onun saf dışı kaldığını itiraf etti.

Kendisine yöneltilen "Bu saatten sonra üçüncü bir cumhurbaşkanı adayı ismi gündeme gelebilir mi? Kadın aday örneğin?" sorusunu yanıtlayan Özel, "Ekrem İmamoğlu dışında bir alternatif yok. Ekrem İmamoğlu, bizim cumhurbaşkanı adayımız." derken önümüzdeki tabloda adaylığı fiilen imkansız hale getiren diploma iptali hatırlatmasını da yaptı.

Özgür Özel hem Ekrem İmamoğlunu hem Mansur Yavaşı çizdi: Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olurÖzgür Özel hem Ekrem İmamoğlunu hem Mansur Yavaşı çizdi: Resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday olur

MANSUR YAVAŞ'I DA SİLDİ
Daha önce "İki forvetim var" diyerek Ekrem İmamoğlu'na karşı Mansur Yavaş'ı denklemde tutan Özel bu kez, "Başka bir isim yok gündemimizde." diyerek Yavaş'ı da devre dışı bıraktı.

İmamoğlu'nun resmi adaylığının mümkün olmaması durumunu da hatırlatan Özel, "İmamoğlu'nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır." iddiasında bulundu.

Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr Arşiv)

CHP KAYNAMAYA BAŞLADI: EKREMCİLER RAHATSIZ MANSUR TEPKİLİ
Özel'in bu çıkışı "kendi adaylığına yol yapıyor" şeklinde yorumlarken partide huzursuzluk yarattı. Kulislerde Ekrem İmamoğlu ekibinin bu sözlerden rahatsız olduğu konuşuluyor. Mansur Yavaş cephesinden ise "Gerekirse rakip olunur" mesajı geldi.

Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi ve CHP yandaşı Nefes'ten Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Aytunç Erkin Özel'in sözlerine ilişkin kulisleri aktardı.

ÖZEL'İN ADAYLIK PLANI
"Özgür Özel'in adım adım cumhurbaşkanı adaylığı planı" yaptığını yazan Selvi şu ifadelere yer verdi:

"Özgür Özel'in bir yol haritası var.

Gözaltıların olduğu, CHP'ye kayyum atanacak tartışmalarının yaşandığı bir sırada olağanüstü kurultay kararı aldı.

Özgür Özel olağanüstü kurultaya eli çok güçlü bir şekilde giriyor. Konjonktür lehine. Ekrem İmamoğlu cezaevinde olduğu için kurultaya müdahalesi sınırlı olacak. Kılıçdaroğlu, "şaibeli kurultay" tartışmasını başlattığı için parti içinde hedef haline gelmiş durumda. Özgür Özel'e bundan daha iyi bir fırsat olur mu? Bu şartlarda kurultaya gidip genel başkanlığını onaylatacak.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından Özgür Özel, (Takvim.com.tr Arşiv)Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından Özgür Özel, (Takvim.com.tr Arşiv)

Sonra sırada ne var?

TİMSAH GÖZYAŞLARI
İsterseniz bu soruya yanıt vermeden önce CHP kulislerinde Özgür Özel'le ilgili olarak yapılan bir değerlendirmeyi aktarayım.

"Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıkladığı sırada gözyaşı dökmüştü. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirip yerine geçti. Şimdi de Ekrem İmamoğlu'nun arkasından timsah gözyaşları döküyor. Sırada Ekrem İmamoğlu'nun yerine cumhurbaşkanı adaylığı var" diyorlar.

Cumartesi günü Maltepe'de yapılacak olan mitingde Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edecekler.

PÜF NOKTASI
Ama hem cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 yıl var hem de Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının önüne hukuki engeller çıktı. Diploması iptal oldu. Yolsuzluk davasından dolayı tutuklandı. Yolsuzluk, rüşvet, irtikap yüz kızartıcı suç olduğu için ceza aldığı takdirde cumhurbaşkanı adayı olması mümkün olmayacak.

İşin püf noktası burada."

FORMÜL NETLEŞTİ
CHP Genel Başkanının "Biri aday olur kazanır" sözlerini hatırlatan Selvi "Özel, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince cumhurbaşkanı adayı olacak. Özgür Özel bunun provasını yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olunca onun adına grup başkanı oldu. O sıfatla Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etti. Şimdi de Ekrem İmamoğlu adına cumhurbaşkanı adayı olma formülüyle İmamoğlu'nu devre dışı bırakacak." dedi.

MANSUR YAVAŞ GERİ ADIM ATAR MI?
Özel'in Yavaş'ı devre dışı bırakmak için "DEM seçmeninden oy alamayacağı için seçimi kazanamaz" tezini işleyeceğini öne süren Selvi, "Mansur Yavaş bu durumda ne yapar? Geri adım atar mı? Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçer mi? Hayır. Mansur Yavaş belediye başkanlığında son dönemi olduğunu açıkladı. Bu seçimde cumhurbaşkanı adayı olacak. CHP'de yolların tükendiğini görünce yüz bin imzayı toplayıp, milliyetçi-orta sağ bir profille cumhurbaşkanı adayı olur. Ama Özgür Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığını kimseye kaptırmaz." ifadelerini kullandı.

EKREMCİLER RAHATSIZ: DOĞRU OLMADI
CHP yandaşı Nefes'ten Aytunç Erkin ise Özel'in ifadelerinin CHP koridorlarında rahatsızlık yarattığını yazdı.

Erkin, CHP kulislerini yokladığını ve ortak değerlendirmenin, "Bu açıklama erken oldu. Mutlaka konuşulacaktır. Sonuçta İmamoğlu'nun hukuki süreci devam ediyor ve ne zaman sonuçlanacağı belli değil. Ama adaylık tartışması açmak doğru olmadı." şeklinde olduğunu yazdı.

Mansur Yavaş İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğluMansur Yavaş İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu

YAVAŞ CEPHESİ: AYNI NOKTADAYIZ RAKİPLİK DEĞERLENDİRİLİR
Partideki bir diğer cephe olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultay öncesi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğine dikkat çeken Erkin, Yavaş'ın ise adaylıktan vazgeçmediğini aktardı:

"Peki bu konuda Mansur Yavaş cephesi ne diyor? Yakın çevrenin değerlendirmesi şöyle:

"Mansur Bey'in durduğu nokta aynı. Günü geldiğinde kiminle rakip kiminle ittifak içinde olacağına bir karar verecektir.""

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIK PLANI
Öte yandan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 9 Şubat'ta İmamoğlu ve Özel ile yapılan toplantıda, "Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin." çıkışını yaptığı ve İmamoğlu'na "50+1 alacaksan adaylığına elbette itirazım yok" diyerek şart koştuğu biliniyor. İmamoğlu'nun denklem dışı kalması durumunda Yavaş'ın yine seçime yakın anketleri masaya koyarak kendi adaylığını isteyeceği aksi durumda 6'lı masa benzeri yeni bir ittifakla yola devam etmeyi planladığı konuşuluyor...

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