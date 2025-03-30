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Kemal Kılıçdaroğlu "Vazgeçmiyorum" dedi! "Olağanüstü kurultayda aday olacak" kulisi... CHP delegelerinden imza kampanyası

CHP'nin olağanüstü kurultayı öncesi siyaset kulislerini hareketlendirecek bomba bir gelişme yaşandı. Bir grup delege Kemal Kılıçdaroğlu adına kampanya başlatıp imza toplama hazırlıklarına girişti. Her fırsatta "Aday gösterirlerse olurum" mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun ise delegelerin "Göreve dön" çağrılarını ciddiye aldığı, olağanüstü kurultayda aday olacağı konuşuluyor. Tam da bu noktada bizzat Kılıçdaroğlu tarafından yapılan "Vazgeçmiyoruz" paylaşımı dikkat çekti.

Giriş Tarihi :30 Mart 2025 , 13:12 Güncelleme Tarihi :30 Mart 2025 , 13:34
Kemal Kılıçdaroğlu Vazgeçmiyorum dedi! Olağanüstü kurultayda aday olacak kulisi... CHP delegelerinden imza kampanyası

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38. Olağan Kurultayı bizzat partililerin ve delegelerin "şaibe" itiraflarıyla mahkemelik olan CHP'de "olağanüstü kurultay" hazırlıkları sürüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 21 Mart'ta "kayyum" korkusuyla aldığı bu karar 27 Mart'ta CHP PM'si tarafından onaylandı. Böylelikle CHP 38. Olağan Kurultayın şaibeli olduğunu kurumsal olarak kabul etti.

6 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü kurultay için CHP delegeleri Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sandık başına gidecek.

CHP delegeleri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza kampanyası başlatma hazırlığında (Takvim.com.tr)CHP delegeleri Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için imza kampanyası başlatma hazırlığında (Takvim.com.tr)


DELEGELER KAMPANYA BAŞLATTI İMZA TOPLAMAYA HAZIRLANIYOR: "KILIÇDAROĞLU GERİ GELSİN"

Bir yandan da gözler Kemal Kılıçdaroğlu cephesine çevrilmiş vaziyette.

Bir grup CHP delegesinin sosyal medyada "Kılıçdaroğlu'nu göreve çağırıyoruz" kampanyası başlatıp Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayda yönetimi devralmasını istedi.

"Kılıçdaroğlu geri gelsin" diyen delegelerin bu kapsamda imza toplayacakları öğrenildi.

Bu noktada Kılıçdaroğlu'nun atacağı adım merak konusu oldu. Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu her fırsatta "Aday gösterirlerse olurum" diyerek CHP delegelerine mesaj vermekten geri durmuyor.

Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayda aday olacağı konuşuluyor (Takvim.com.tr)Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayda aday olacağı konuşuluyor (Takvim.com.tr)


"KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK"

Tartışmalar sürerken CHP kulislerinden siyaset gündemini hareketlendirecek bir haber geldi.

Kılıçdaroğlu'nun CHP delegelerinin kendisini göreve çağırmasını ciddiye aldığı, imza toplanması halinde olağanüstü kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağı öğrenildi.

CHP'nin olağanüstü kurultayında ada olacağı söyleyenen Kılıçdaroğlu'ndan ʺVazgeçmiyorumʺ mesajı (Takvim.com.tr)CHP'nin olağanüstü kurultayında ada olacağı söyleyenen Kılıçdaroğlu'ndan ʺVazgeçmiyorumʺ mesajı (Takvim.com.tr)

KILIÇDAROĞLU'NDAN "VAZGEÇMİYORUZ" MESAJI

Kılıçdaroğlu'nun "Ramazan Bayramı" paylaşımı da iddiaları kuvvetlendirdi. CHP'nin sabık lideri X hesabından yaptığı paylaşımda "Vazgeçmiyoruz" mesajı verdi.

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