Kemal Kılıçdaroğlu "Vazgeçmiyorum" dedi! "Olağanüstü kurultayda aday olacak" kulisi... CHP delegelerinden imza kampanyası

38. Olağan Kurultayı bizzat partililerin ve delegelerin "şaibe" itiraflarıyla mahkemelik olan CHP'de "olağanüstü kurultay" hazırlıkları sürüyor.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 21 Mart'ta "kayyum" korkusuyla aldığı bu karar 27 Mart'ta CHP PM'si tarafından onaylandı. Böylelikle CHP 38. Olağan Kurultayın şaibeli olduğunu kurumsal olarak kabul etti.



6 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü kurultay için CHP delegeleri Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sandık başına gidecek.