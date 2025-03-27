CHP'nin olağanüstü kurultayına "siyasi rüşvet" gölgesi! Özgür Özel delege avına mı çıktı? "Ver desteği al vekilliği" pazarlığı

ÖZGÜR ÖZEL VE VELİ AĞBABA'DAN SİYASİ RÜŞVET: BİZİ DESTEKLE SENİ BAŞKAN ADAYI YAPALIM

Özgür Özel'le ilgili bu ilk delege avı iddiası değil...

Tanık sıfatıyla mahkemeye ifade veren Bursa delegesi Serda Tandoğan Kuru, Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in kurultaydan 10 gün önce kendisine "Bizi destekle senin belediye başkan adaylığını açıklayalım" dediğini itiraf etti.



İtirafçı olan CHP'li Serda Tandoğan Kuru ve Özgür Özel (Takvim.com.tr)



"ÖZGÜR ÖZEL BİZZAT ORADAYDI"



Kuru şu ifadeleri kullandı:



Veli Ağbaba bana: "Tandoğan, Özgür Özel genel başkan seçilsin siz de onu destekleyin. Ertesi gün senin belediye başkan adaylığını açıklayayım" dedi.



Toplantı sonrasında Veli Ağbaba İlçe Başkanı olup da görevinden istifa edecek arkadaşları belediye başkan adayı yapacağız. Masraflarını karşılayacağız. Sizden istediğimiz Özgür Özel'e destek vermeniz" dedi.



O sırada odada Bursa Kurultay delegesinden 44 kişi vardı. Özgür Özel de bizzat oradaydı. Aynı sözleri o da söyledi"

