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CHP'nin olağanüstü kurultayına "siyasi rüşvet" gölgesi! Özgür Özel delege avına mı çıktı? "Ver desteği al vekilliği" pazarlığı

38. Olağan Kurultayı bizzat partililerin "şaibe" itiraflarıyla mahkemelik olan CHP'nin olağanüstü kurultayına da "siyasi rüşvet" gölgesi çöktü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 81 il başkanına "Bana delege desteği verirseniz sizi ilk seçimde birinci sıradan milletvekili yaparım" sözü verdiği iddia edildi. Delege avı söylentileri sonrası Özel'e ilk tepki Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden geldi: Yine rüşvetle iş başındasınız!

Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 14:05 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 14:24
CHP’nin olağanüstü kurultayına siyasi rüşvet gölgesi! Özgür Özel delege avına mı çıktı? Ver desteği al vekilliği pazarlığı

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Cumhuriyet Halk Partisi uzun zamandır Türkiye gündemini yolsuzluk, şaibe ve iç kavgayla meşgul ediyor.

38. Olağan Kurultay bizzat CHP'liler tarafından mahkemeye verildi ve iptali istendi.

Delegelerin siyasi rüşvet, dolar trafiği ve makam pazarlıklarını ifşa etmesi sonrası panikleyen Özgür Özel "Kayyum" korkusuyla olağanüstü kurultay kararı aldı. PM onayladı.
CHP'nin 81 il başkanı olağanüstü kurultayda Özgür Özel'i destekleyeceğini duyurdu (Takvim.com.tr)CHP'nin 81 il başkanı olağanüstü kurultayda Özgür Özel'i destekleyeceğini duyurdu (Takvim.com.tr)

81 İL BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Bunun üzerine CHP'nin 81 il başkanı ortak açıklama yapıp olağanüstü kurultayda Özgür Özel'i destekleyeceklerini duyurdu.

Bahse konu açıklamada "81 İl Başkanının ortak iradesi ve kararlılığı ile 6 Nisan 2025 tarihinde yapılacak Olağanüstü Kurultayımızda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Tolgahan Erdoğan'dan CHP'nin il başkanlarına soru: İlk seçimde milletvekili olma sözü aldınız mı? (Takvim.com.tr)Tolgahan Erdoğan'dan CHP'nin il başkanlarına soru: İlk seçimde milletvekili olma sözü aldınız mı? (Takvim.com.tr)

OLAĞANÜSTÜ KURULTAYDA SİYASİ RÜŞVET İDDİASI

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise bomba bir iddia ortaya attı. Özgür Özel'e destek veren il başkanlarının ilk seçimde milletvekili olma sözü verildiği öne verildiği öne sürüldü.

CHP'li Tolgahan Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda "Yine rüşvetle iş başındasınız" diyerek Özgür Özel ve CHP Genel Merkezi'ne tepki gösterdi.


Erdoğan, "81 İl Başkanı ilk seçimde Milletvekili olma sözü aldınız mı? Delegelerinizden onay aldınız mı?" sorularını sordu.
Özgür Özel'in delege avına çıktığı iddia edildi (Takvim.com.tr)Özgür Özel'in delege avına çıktığı iddia edildi (Takvim.com.tr)


"VER DESTEĞİ AL BİRİNCİ SIRADAN VEKİLLİĞİ" PAZARLIĞI

Kılıçdaroğlu'nu desteklemesiyle bilinen Cemal Şener isimli bir CHP'li ise "Özgür Özel'e Destek açıklaması yapan il başkanlarına Özgür Özel birinci sıradan Milletvekilliği sözü vermiş" paylaşımında bulundu.

"DELEGE AVINA ÇIKMIŞLAR"

Şener, Özel'in şimdiden delege avına çıktığını belirterek "Delege desteği verin vekilliği alın diye akitleşmişler. Şimdi il başkanlarıyla delege avına çıkmışlar ve delegeleri nasıl ikna ederiz derdindeler..." dedi.
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ÖZGÜR ÖZEL VE VELİ AĞBABA'DAN SİYASİ RÜŞVET: BİZİ DESTEKLE SENİ BAŞKAN ADAYI YAPALIM

Özgür Özel'le ilgili bu ilk delege avı iddiası değil...

Tanık sıfatıyla mahkemeye ifade veren Bursa delegesi Serda Tandoğan Kuru, Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in kurultaydan 10 gün önce kendisine "Bizi destekle senin belediye başkan adaylığını açıklayalım" dediğini itiraf etti.

İtirafçı olan CHP'li Serda Tandoğan Kuru ve Özgür Özel (Takvim.com.tr)İtirafçı olan CHP'li Serda Tandoğan Kuru ve Özgür Özel (Takvim.com.tr)

"ÖZGÜR ÖZEL BİZZAT ORADAYDI"

Kuru şu ifadeleri kullandı:

Veli Ağbaba bana: "Tandoğan, Özgür Özel genel başkan seçilsin siz de onu destekleyin. Ertesi gün senin belediye başkan adaylığını açıklayayım" dedi.

Toplantı sonrasında Veli Ağbaba İlçe Başkanı olup da görevinden istifa edecek arkadaşları belediye başkan adayı yapacağız. Masraflarını karşılayacağız. Sizden istediğimiz Özgür Özel'e destek vermeniz" dedi.

O sırada odada Bursa Kurultay delegesinden 44 kişi vardı. Özgür Özel de bizzat oradaydı. Aynı sözleri o da söyledi"

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