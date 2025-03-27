CHP'nin olağanüstü kurultayına "siyasi rüşvet" gölgesi! Özgür Özel delege avına mı çıktı? "Ver desteği al vekilliği" pazarlığı

Cumhuriyet Halk Partisi uzun zamandır Türkiye gündemini yolsuzluk, şaibe ve iç kavgayla meşgul ediyor.
38. Olağan Kurultay bizzat CHP
'liler tarafından mahkemeye verildi ve iptali istendi.
Delegelerin siyasi rüşvet, dolar trafiği ve makam pazarlıklarını ifşa etmesi sonrası panikleyen Özgür Özel
"Kayyum" korkusuyla olağanüstü kurultay kararı aldı. PM onayladı.
CHP'nin 81 il başkanı olağanüstü kurultayda Özgür Özel'i destekleyeceğini duyurdu (Takvim.com.tr)
81 İL BAŞKANINDAN ORTAK AÇIKLAMA
Bunun üzerine CHP
'nin 81 il başkanı ortak açıklama yapıp
olağanüstü kurultayda Özgür Özel
'i destekleyeceklerini duyurdu.
Bahse konu açıklamada "81 İl Başkanının ortak iradesi ve kararlılığı ile 6 Nisan 2025 tarihinde yapılacak Olağanüstü Kurultayımızda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanında olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz"
ifadelerine yer verildi.
Tolgahan Erdoğan'dan CHP'nin il başkanlarına soru: İlk seçimde milletvekili olma sözü aldınız mı? (Takvim.com.tr)
OLAĞANÜSTÜ KURULTAYDA SİYASİ RÜŞVET İDDİASI
Kemal Kılıçdaroğlu
'na yakın isimler ise bomba bir iddia ortaya attı. Özgür Özel
'e destek veren il başkanlarının ilk seçimde milletvekili olma sözü verildiği öne verildiği öne sürüldü.
CHP
'li Tolgahan Erdoğan
, X hesabından yaptığı paylaşımda "Yine rüşvetle iş başındasınız"
diyerek Özgür Özel ve CHP Genel Merkezi'ne tepki gösterdi.
Erdoğan, "81 İl Başkanı ilk seçimde Milletvekili olma sözü aldınız mı? Delegelerinizden onay aldınız mı?"
sorularını sordu.