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CHP kurultayına iptal dilekçesi! TAKVİM o belgeye ulaştı: "İBB dosyasıyla birleştirilsin, Özel görevden alınsın Kılıçdaroğlu geri gelsin"

Takvim.com.tr CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali, Genel Başkan Özgür Özel, MYK ve PM'nin görevden uzaklaştırılmasını talep eden dilekçeye ulaştı. Söz konusu dilekçede İBB'deki yolsuzluk ve usulsüz ihalelerle elde edilen paraların kurultayda CHP'nin dizaynı için kullanıldığı belirtilirken İBB dosyasıyla CHP'nin kurultay dosyasının birleştirilmesi istendi. Özgür Özel, MYK ve PM'nin görevden uzaklaştırılması, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve önceki Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin, nihai olarak verilecek "İptal" kararı kesinleşinceye kadar tedbiren göreve iade edilmesi talep edildi.

Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 12:03 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 13:57
CHP kurultayına iptal dilekçesi! TAKVİM o belgeye ulaştı: İBB dosyasıyla birleştirilsin, Özel görevden alınsın Kılıçdaroğlu geri gelsin

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CHP'nin şaibelerle anılan ve bizzat CHP'liler tarafından mahkemeye verilen 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edileceği, partiye kayyum atanacağı konuşuluyor.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından tutuklanması gün aşırı delegeler tarafından yapılan itiraflar sonrası Özgür Özel 21 Mart'ta "olağanüstü kurultay" kararı aldıklarını duyurdu.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAYA İTİRAZ

6 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü kurultaya bizzat CHP içinden itiraz geldi.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kurultayda para trafiği döndüğünü itiraf eden delegelerden Levent Çelik ve Hatip Karaaslan CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvuru yaptı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayına iptal dilekçesi (Takvim.com.tr)CHP'nin 38. Olağan Kurultayına iptal dilekçesi (Takvim.com.tr)


CHP KURULTAYINA İPTAL İSTEMİ! TAKVİM O BELGEYE ULAŞTI

Tartışmalar sürerken Takvim.com.tr CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali, Genel Başkan Özgür Özel, MYK ve PM'nin görevden uzaklaştırılmasını talep eden dilekçeye ulaştı.

Söz konusu dilekçede İBB'deki yolsuzluk ve usulsüz ihalelerle elde edilen paraların kurultayda CHP'nin dizaynı için kullanıldığı, yolsuzluk ile CHP kurultayı arasında doğrudan bir bağlantı olduğu vurgulandı.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

Genel Başkan Özgür Özel ile MYK, PM ve YDK üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmamalan halinde hukuksuzluk iradelerini, suç kapsamlı iş ve işlemlerini devam ettireceklerdir.

Nitekim tam da bu nedenlerle Genel Başkan Özgür Özel 21.03.2025 tarihinde Olağanüstü Kurultay kararı aldığını, aldığı karar doğrultusunda Olağanüstü Kurultayın 06.04.2025 tarihinde yapılacağını açıklamıştır. Üstelik bu açıklamayı yaparken Mahkemenizde görülen bu davadan ötürü Mahkemenizin olası kararlarını engellemek üzere Olağanüstü Kurultay kararını aldığımı söylemekten çekinmemiştir!

Yani 4-5 Kasım tarihinde yapılmış Kurultaydaki suç kapsamı kendi ve yanındaki arkadaşlarının eylemleri nedeniyle Kurultayın iptal edileceğinin farkında olduğunu, ne var ki uyanıklık yaparak Mahkemeyi devre dışı bıraktığını, 06.04.2025 tarihinde yapacağını kararlaştırdığı Kurultayda da önceki Kurultayda olduğu gibi suç kapsamlı eylemleri tekrarlayarak tekrar Kurultayı kazanacağını ve Partiyi tümden ele geçireceğini bir anlamda ifade etmek istemiştir.

Tam da bu nedenlerden ötürü aşağıda somut olarak ifade edeceğimiz TEDBİRLERİN verilmesini talep ediyoruz. Aksi halde de telafisi imkansız durumlarla karşı karşıya kalınacaktır.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin iptal dilekçesinde Özgür Özel ve MYK'nın görevden alınması talep edildi (Takvim.com.tr)CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin iptal dilekçesinde Özgür Özel ve MYK'nın görevden alınması talep edildi (Takvim.com.tr)



İSTENEN TEDBİRLER

A) Genel Başkan Özgür Özel tarafından karan alınıp Seçim Kuruluna da bildirilen 06.04.2025 Tarihinde Olağanüstü Kurultay yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğünün Tedbiren Durdurulmasma, bu tedbir kararının Seçim Kuruluna bildirilmesine ve her halükarda Olağanüstü Seçim kararınım İptaline,

"MUTLAK BUTLANLA SAKATLANMIŞ KURULTAY, ÖZEL GÖREVDEN ALINSIN"

B) Mutlak Butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım tarihli Kurultay ile seçilmiş Partinin Genel Başkanı Özgür Özel'in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve de Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin Tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına,

CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin iptal dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun tedbiren göreve iadesi istendi (Takvim.com.tr)CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin iptal dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun tedbiren göreve iadesi istendi (Takvim.com.tr)

"KILIÇDAROĞLU VE KADROSU GÖREVE İADE EDİLSİN"

C) 4-5 Kasım tarihli Kurultayın Mutlak Butlanla sakatlanmış ve bundan ötürü "Yok Hükmünde" sayılacak olmasından ötürü Mevzuat ve hukukun bir gereği olarak önceki kurultayda seçilmiş olan Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görev yetkileri geri döneceğinden 4-5 Kasım Tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve önceki Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin, nihayi olarak verilecek "İptal" kararı kesinleşinceye kadar Tedbiren Görevlerine iadesine,

Karar verilmesini talep ediyoruz.

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