CHP kurultayına iptal dilekçesi! TAKVİM o belgeye ulaştı: "İBB dosyasıyla birleştirilsin, Özel görevden alınsın Kılıçdaroğlu geri gelsin"

CHP'nin 38. Olağan Kurultayına iptal dilekçesi (Takvim.com.tr)





CHP KURULTAYINA İPTAL İSTEMİ! TAKVİM O BELGEYE ULAŞTI



Tartışmalar sürerken Takvim.com.tr CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali, Genel Başkan Özgür Özel, MYK ve PM'nin görevden uzaklaştırılmasını talep eden dilekçeye ulaştı.



Söz konusu dilekçede İBB'deki yolsuzluk ve usulsüz ihalelerle elde edilen paraların kurultayda CHP'nin dizaynı için kullanıldığı, yolsuzluk ile CHP kurultayı arasında doğrudan bir bağlantı olduğu vurgulandı.



Dilekçede şu ifadeler yer aldı:



Genel Başkan Özgür Özel ile MYK, PM ve YDK üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmamalan halinde hukuksuzluk iradelerini, suç kapsamlı iş ve işlemlerini devam ettireceklerdir.



Nitekim tam da bu nedenlerle Genel Başkan Özgür Özel 21.03.2025 tarihinde Olağanüstü Kurultay kararı aldığını, aldığı karar doğrultusunda Olağanüstü Kurultayın 06.04.2025 tarihinde yapılacağını açıklamıştır. Üstelik bu açıklamayı yaparken Mahkemenizde görülen bu davadan ötürü Mahkemenizin olası kararlarını engellemek üzere Olağanüstü Kurultay kararını aldığımı söylemekten çekinmemiştir!



Yani 4-5 Kasım tarihinde yapılmış Kurultaydaki suç kapsamı kendi ve yanındaki arkadaşlarının eylemleri nedeniyle Kurultayın iptal edileceğinin farkında olduğunu, ne var ki uyanıklık yaparak Mahkemeyi devre dışı bıraktığını, 06.04.2025 tarihinde yapacağını kararlaştırdığı Kurultayda da önceki Kurultayda olduğu gibi suç kapsamlı eylemleri tekrarlayarak tekrar Kurultayı kazanacağını ve Partiyi tümden ele geçireceğini bir anlamda ifade etmek istemiştir.



Tam da bu nedenlerden ötürü aşağıda somut olarak ifade edeceğimiz TEDBİRLERİN verilmesini talep ediyoruz. Aksi halde de telafisi imkansız durumlarla karşı karşıya kalınacaktır.