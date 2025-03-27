İsminin Cemal Şener olduğu öğrenilen bir CHP'li Zeybek'e "Yüzüne tükürülecek adam sensin işte. Kılıçdaroğlu'nu size yem ettireceğimizi mi sanıyorsunuz? Hadi bakalım ancak gidersiniz işte, toplumun karşısına çıkabileceğinizi mi sanıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

"Paçavraya çevirdiniz CHP'yi. Kendisi Sarıyer'de ilçe başkanı olarak kayyum olarak atanmıştı. Arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yüzü tükürülecek adam' diye sabah programında yayın yapıyor aklı sıra. Sen kimsin? Yüzüne tükürülecek adam sensin. Şaban Sevinç sana sesleniyorum. Kaç para maaş aldın? Murat Ongun sana kaç para verdi? İşte önümüzdeki süreçte bunların hesabını vereceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi şantiye şefleri tarafından esir alınmış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir partidir. Atatürk devrimlerine inanmış Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi laikliğin, demokrasinin, adaletin teminatıdır.Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse kendi çıkarları doğrultusunda kullanamaz"