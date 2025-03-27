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CHP'de bir kriz daha! Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları Gökhan Zeybek'i topa tuttu: Yüzüne tükürülecek adam sensin

CHP'de yolsuzluk ve şaibe iddiları krizleri de beraberinde getirdi. "Kemal Kılıçdaroğlu partinize kayyum olarak atanır mı?" sorusuna "1 milyon 700 bin üyesi, o kurultaya kayyum atanacak kişinin yüzüne tükürür." diyerek yanıt veren Gökhan Zeybek, Silivri'de Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları tarafından topa tutuldu. Gökhan Zeybek'in önünü kesen CHP'liler "Yüzüne tükürülecek adam sensin. Kılıçdaroğlu'nu size yem ettireceğimizi mi sanıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :27 Mart 2025 , 13:29 Güncelleme Tarihi :27 Mart 2025 , 14:18
CHP’de bir kriz daha! Kemal Kılıçdaroğlu yandaşları Gökhan Zeybek’i topa tuttu: Yüzüne tükürülecek adam sensin

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizin biri bitiyor diğeri patlıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yakın ekibi büyük yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklandı. Şaibeli kurultay iddiaları sonrası "kayyum" korkusu yaşayan Özgür Özel ise "Olağanüstü Kurultay" kararı aldı.

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EKREMCİ İSİM KILIÇDAROĞLU'NUN İSMİNİ DUYUNCA SİNİRLENMİŞTİ: YÜZÜNE TÜKÜRÜRLER
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Genel Başkan Yardımcısı Göhan Zeybek 21 Mart'ta "Kayyum" sorusuan ilginç bir yanıt vermişti.

CHPye kayyum mu? Kemal Kılıçdaroğlunun ismini duyan Gökhan Zeybek sinirlendi: Yüzüne tükürürlerCHPye kayyum mu? Kemal Kılıçdaroğlunun ismini duyan Gökhan Zeybek sinirlendi: Yüzüne tükürürler

CHP yandaşı Halk TV'de İsmail Küçükkaya, "Bir izleyenim yazmış, Sayın Kılıçdaroğlu partinize kayyum olarak atanabilir mi?" sorusunu yöneltince Zeybek şunları söyledi:

"CHP'nin 1 milyon 700 bin üyesi, o kurultaya kayyum atanacak kişinin yüzüne tükürür."

İmamoğlu ve Gökhan Günaydın (Takvim.com.tr Arşiv)İmamoğlu ve Gökhan Günaydın (Takvim.com.tr Arşiv)

BAY KEMALCİLER YOLUNU KESTİ: YÜZÜNE TÜKÜRÜLECEK ADAM SENSİN
Zeybek'in bu sözlerine tepki Kılıçdaroğlu yandaşlarından geldi. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyarete giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek'in önü CHP'liler tarafından kesildi.

CHP'liler Gökhan Zeybek'e tepki gösterdiCHP'liler Gökhan Zeybek'e tepki gösterdi

İsminin Cemal Şener olduğu öğrenilen bir CHP'li Zeybek'e "Yüzüne tükürülecek adam sensin işte. Kılıçdaroğlu'nu size yem ettireceğimizi mi sanıyorsunuz? Hadi bakalım ancak gidersiniz işte, toplumun karşısına çıkabileceğinizi mi sanıyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Gökhan Zeybek'e tepki gösteren Cemal ŞenerGökhan Zeybek'e tepki gösteren Cemal Şener

"CHP ŞANTİYE ŞEFLERİ TARAFINDAN ESİR ALINDI"
Tepkisine devam eden partili şunları söyledi:

"Paçavraya çevirdiniz CHP'yi. Kendisi Sarıyer'de ilçe başkanı olarak kayyum olarak atanmıştı. Arkadaşlar Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yüzü tükürülecek adam' diye sabah programında yayın yapıyor aklı sıra. Sen kimsin? Yüzüne tükürülecek adam sensin. Şaban Sevinç sana sesleniyorum. Kaç para maaş aldın? Murat Ongun sana kaç para verdi? İşte önümüzdeki süreçte bunların hesabını vereceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi şantiye şefleri tarafından esir alınmış durumda. Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir partidir. Atatürk devrimlerine inanmış Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi laikliğin, demokrasinin, adaletin teminatıdır.Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse kendi çıkarları doğrultusunda kullanamaz"

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