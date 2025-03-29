Özgür Özel’den Maltepe mitinginde skandal! Başkan Erdoğan’a saldırdı medyayı tehdit etti

Ekrem İmamoğlu ve en yakın adamları "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

560 MİLYARLIK ÇARK

560 milyar TL'yi bulduğu konuşulan yolsuzluk çarkında CHP'li delegelere para dağıtılması, açık hava reklam mecralarından 8 milyar TL'lik kayıt dışı gelir, Capacity AVM'den 5 milyon euro rüşvet talebi, 50 milyon dolarlık villaların 15 milyon TL'ye satışı, delege borsaları, naylon faturalarla aklanan paralar, Silivri-Çatalca'da usulsüz arsa alımları ve 200'den fazla ihalede usulsüzlük gibi çarpıcı suçlamalar yer alıyor.

YOLSUZLUĞU PERDELEMEK İÇİN SOKAKLARA ÇIKTILAR BATI'YA ŞİKAYET ETTİLER

CHP yönetimi CHP'li tanık itiraflarına rağmen yolsuzluğa "siyasi" operasyon diyerek önce sokakları karıştırdı sonra ise sözde "demokrasi" adı altında BBC, CNN, The New York Times gibi yayın organlarına konuşarak Türkiye'yi Batı ve ABD'ye şikayet etti.