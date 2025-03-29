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Özgür Özel'den Maltepe mitinginde skandal! Başkan Erdoğan'a saldırdı medyayı tehdit etti

CHP, İBB'deki devasa yolsuzluk skandalını perdelemek için İstanbul Maltepe’de miting düzenledi. "Suç örgütü yöneticiliği" ve "rüşvet" gibi ağır suçlamalarla tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na destek için toplanan kalabalık, skandal sloganlar atarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik "darbeci ve cunta" ifadeleriyle saldırarak milli iradeyi hedef aldı. Özel medyayı hedef alarak "boykot" tehditlerini sürdürdü.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 15:20 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 15:51
Özgür Özel’den Maltepe mitinginde skandal! Başkan Erdoğan’a saldırdı medyayı tehdit etti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli büyük bir yolsuzluk çarkı kurulduğu ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu ve en yakın adamları "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

560 MİLYARLIK ÇARK
560 milyar TL'yi bulduğu konuşulan yolsuzluk çarkında CHP'li delegelere para dağıtılması, açık hava reklam mecralarından 8 milyar TL'lik kayıt dışı gelir, Capacity AVM'den 5 milyon euro rüşvet talebi, 50 milyon dolarlık villaların 15 milyon TL'ye satışı, delege borsaları, naylon faturalarla aklanan paralar, Silivri-Çatalca'da usulsüz arsa alımları ve 200'den fazla ihalede usulsüzlük gibi çarpıcı suçlamalar yer alıyor.

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YOLSUZLUĞU PERDELEMEK İÇİN SOKAKLARA ÇIKTILAR BATI'YA ŞİKAYET ETTİLER
CHP yönetimi CHP'li tanık itiraflarına rağmen yolsuzluğa "siyasi" operasyon diyerek önce sokakları karıştırdı sonra ise sözde "demokrasi" adı altında BBC, CNN, The New York Times gibi yayın organlarına konuşarak Türkiye'yi Batı ve ABD'ye şikayet etti.

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MALTEPE MİTİNGİNDE SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL
CHP son olarak bugün İstanbul Maltepe'de bir miting düzenleyerek yolsuzluğun üstünü örtmeye çalıştı.

CHP mitingi CHP mitingi

ÖZGÜR ÖZEL MİLLİ İRADEYE SALDIRDI: CUNTACI
Halkın yüzde 52'sinin oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel büyük bir skandala imza atarak hükümeti ve Başkan Erdoğan'a "darbeci" diyerek haddini aştı.

Özgür Özel milli iradeye saldırdı: Cuntacı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak medyayı tehdit ettiCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak medyayı tehdit etti

Özel, "Darbeciler hali hazırda bizim irademize gelecek hayalimize cumhurbaşkanı adayımıza darbe girişiminde bulunanlar hali hazırda iktidarda oldukları için başımızdaki cunta pozisyonundadırlar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

YİNE MEDYAYI HEDEF ALDI
Tepki çeken "Boykot" çıkışını yineleyen Özgür Özel medyayı tehdit etmeyi de sürdürdü.

Reklam verenleri de tehdit eden Özel, "Biz CNN'de TRT'de TGRT'de A Haber'de, Sabah gazetesinde Yeni Şafak'ta reklamını görürsek o ürünü almayacağız. Reklam veren hesabını ve kitabını bu meydana göre yap. Bizden para kazanmak isteyen bunlara para kazandırmayacak." dedi.

REZİL SLOGANLAR
Özel'in topladığı grup Başkan Erdoğan'a "hapis" isteyerek, "Tayyip içeri Ekrem Başkan dışarı" sloganları attı.

CHP'nin Maltepe mitinginde rezil sloganlar

CHP mitinginde skandal sloganlar atıldıCHP mitinginde skandal sloganlar atıldı

"YUH YUH SOYANLARA"
Mitingde ilginç anlar da yaşandı. 560 Milyarlık yolsuzluk kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek veren kalabalık "Yuh yuh soyanlara" şarkısını söyledi

Yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu'na "Yuh yuh" desteği

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