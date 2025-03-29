Özgür Özel’den Maltepe mitinginde skandal! Başkan Erdoğan’a saldırdı medyayı tehdit etti

CHP mitingi
ÖZGÜR ÖZEL MİLLİ İRADEYE SALDIRDI: CUNTACI
Halkın yüzde 52'sinin oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel büyük bir skandala imza atarak hükümeti ve Başkan Erdoğan'a "darbeci" diyerek haddini aştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak medyayı tehdit etti
Özel, "Darbeciler hali hazırda bizim irademize gelecek hayalimize cumhurbaşkanı adayımıza darbe girişiminde bulunanlar hali hazırda iktidarda oldukları için başımızdaki cunta pozisyonundadırlar." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
YİNE MEDYAYI HEDEF ALDI
Tepki çeken "Boykot" çıkışını yineleyen Özgür Özel medyayı tehdit etmeyi de sürdürdü.
Reklam verenleri de tehdit eden Özel, "Biz CNN'de TRT'de TGRT'de A Haber'de, Sabah gazetesinde Yeni Şafak'ta reklamını görürsek o ürünü almayacağız. Reklam veren hesabını ve kitabını bu meydana göre yap. Bizden para kazanmak isteyen bunlara para kazandırmayacak." dedi.
REZİL SLOGANLAR
Özel'in topladığı grup Başkan Erdoğan'a "hapis" isteyerek, "Tayyip içeri Ekrem Başkan dışarı" sloganları attı.
CHP mitinginde skandal sloganlar atıldı
"YUH YUH SOYANLARA"
Mitingde ilginç anlar da yaşandı. 560 Milyarlık yolsuzluk kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek veren kalabalık "Yuh yuh soyanlara" şarkısını söyledi