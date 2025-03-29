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İzmir’de kimyasal fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var

İzmir Aliağa'da bulunan kimyasal fabrikasında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda 4 işçi ağır yaralanırken, 1 işçi de hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :29 Mart 2025 , 12:12 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 12:15
İzmir’de kimyasal fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var

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Olay, sabah saatlerinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimyasal fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimyasal fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralanırken, 1 işçi de hayatını kaybetti. (İHA)Kimyasal fabrikasında meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralanırken, 1 işçi de hayatını kaybetti. (İHA)

İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı işçi İbrahim A.'nın da hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken patlamayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

İzmir'de fabrikada patlama

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